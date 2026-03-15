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19:21 - La Ciotat : élections municipales et dynamiques démographiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de la Ciotat contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Dans l'agglomération, 13,55% des résidents sont des enfants, et 33,62% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (33,36%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 21046 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,16%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,11%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 18,78%, comme à la Ciotat, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

17:57 - Avant les municipales 2026, la progression du Rassemblement national à la Ciotat Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à la Ciotat en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 27,74% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,79% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 26,44% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 56,96% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 39,98% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 44,19% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 56,23% lors du vote final, actant la victoire pour Joëlle Mélin.

16:58 - À la Ciotat, l'abstention s'annonce forte aux municipales Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale à la Ciotat avait été marqué par une abstention de 60,03 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 39,97 %), en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 27,00 % des citoyens inscrits. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les deux dernières élections législatives demeurent parfaitement comparables entre elles. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 55,06 % en 2022 à seulement 32,78 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 46,05 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité marquée par l'abstention. En marge des élections municipales 2026, cette particularité pèsera en conséquence lourdement sur les résultats de la Ciotat.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale à la Ciotat Les législatives à la Ciotat du printemps 2024, plaçaient Joëlle Mélin (Rassemblement National) en tête avec 44,19% au premier tour, devant Bernard Ougourlou-Oglou (Union de la gauche) avec 24,27%. Le second round n'a pas changé grand chose, Joëlle Mélin culminant à 56,23% des votes localement. Lors des européennes précédemment, le podium à la Ciotat s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,98%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (12,95%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,16%). Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que La Ciotat demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, dans la lignée de 2022.

14:57 - Ciotat : retour sur les résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 La physionomie politique de La Ciotat révèle un sol très favorable aux idées nationalistes. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de La Ciotat plaçaient Marine Le Pen en tête avec 27,74% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 23,60%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en offrant 51,79% pour Marine Le Pen, contre 48,21% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de La Ciotat plébiscitaient Joëlle Mélin (RN) avec 26,44% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Joëlle Mélin virant de nouveau en tête avec 56,96% des voix.

12:58 - La commune de la Ciotat a de manière générale contenu les impôts locaux Alors que les prélèvements fiscaux locaux à la Ciotat sont demeurés stables entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 24,00 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 3 332 280 €. Une recette bien loin des 14 815 820 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à la Ciotat s'est établi à un peu plus de 48,81 % en 2024 (contre 33,76 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à la Ciotat a atteint 1 191 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 214 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Cap Sur L'avenir" majoritaire à la Ciotat La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à la Ciotat s'avère particulièrement éclairante. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Patrick Bore (Les Républicains) a surclassé ses concurrents en obtenant 37,52% des voix. Dans la position du principal opposant, Karim Ghendouf (Union de la gauche) a recueilli 1 537 voix (13,14%). Mireille Benedetti (Divers centre) a suivi, rassemblant 13,00% des bulletins. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Patrick Bore l'a finalement emporté avec 5 240 bulletins (46,19%), face à Mireille Benedetti avec 23,79% des électeurs et Karim Ghendouf avec 2 280 bulletins (20,09%). La mainmise de la liste 'Cap sur l'avenir' s'est intensifiée pour se transformer en un succès écrasant et sans appel. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Mireille Benedetti a gagné le pari des ralliements en ajoutant 1 162 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Les Républicains a certainement profité du report de votes des listes éliminées.