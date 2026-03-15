Résultat municipale 2026 à la Ciotat (13600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Ciotat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ciotat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ciotat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre DORIOL
Alexandre DORIOL (32 élus) A JAMAIS CIOTADENS 		10 371 57,33%
  • Alexandre DORIOL
  • Eva-Pauline BONAN
  • John DARRIGO
  • Françoise GERMAIN
  • Bernard DEFLESSELLES
  • Cécile GOURDIN
  • Jean-Louis TIXIER
  • Myriam FIACRE CIOTTI
  • Eric RUNFOLA
  • Marie-Claire COSTANZA FAUCHEUX
  • Samuel ROGRON
  • Karine HENRY
  • Didier BERTRAND
  • Coralie SPATARO
  • Stéphane MERCURIO
  • Léa FIMAT
  • Jean-Marc MARTINEZ
  • Véronique GONIN
  • Olivier MÉRIC
  • Karine NGUYEN
  • Nicolas ROY
  • Marie Laure PIANELLI
  • Noël COLLURA
  • Patricia TUDOSE
  • Richard MOLINES
  • Sandrine LESOUTIVIER
  • Jean Pierre MICHEL
  • Marie-Caroline SAINTOT
  • Louis HOURIE
  • Corinne JAGAIN DARNET
  • Franck OLLER
  • Sarah VEDRINE
Daniel SALENC
Daniel SALENC (4 élus) CAP SUR LE BON SENS 		3 398 18,78%
  • Daniel SALENC
  • Annette PLACIDE
  • Lionel GIUSTI
  • Dominique BONMATI
Karim GHENDOUF
Karim GHENDOUF (2 élus) LA CIOTAT NOUS RASSEMBLE 		2 282 12,61%
  • Karim GHENDOUF
  • Mariann CHRETIEN
Hervé ITRAC
Hervé ITRAC (1 élu) Rassemblons nous 		1 204 6,66%
  • Hervé ITRAC
Antoine VICHY
Antoine VICHY BIFURQUONS À GAUCHE 		836 4,62%
Participation au scrutin La Ciotat
Taux de participation 57,41%
Taux d'abstention 42,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 18 475

Source : ministère de l’Intérieur

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