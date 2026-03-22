Résultat de l'élection municipale 2026 à la Comté : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Comté

Le deuxième tour des élections municipales à la Comté a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Joan Gustin
Joan Gustin Divers
LA COMTE 2026
  • Joan Gustin
  • Séverine Cornet
  • Guillaume Ducrocq
  • Christine Guilbert
  • Jean-Marc Rovillain
  • Delphine Martinage
  • Yannick Backe
  • Valérie Deletroy
  • Julien Lepilliet
  • Adeline Kemp
  • Nicolas Klamecki
  • Ombeline Vasseur
  • Samuel Delmotte
  • Adeline Salomé
  • Thomas Parmentier
  • Christine Derampe
Franck Da Silva
Franck Da Silva Divers
Continuons d'agir pour La Comté
  • Franck Da Silva
  • Odile Granier
  • Dominique Fatoux
  • Marie-Hélène Cuvillier
  • Hervé Decque
  • Cecile Creis
  • Johannes Lessmann
  • Dorothée Corbisier
  • Clément Plouviez
  • Karine Legland
  • Aurélien Gosse
  • Frédérique Cresson
  • Xavier Dufour
  • Emmanuelle Masclet
  • Guy Dezeque
  • Joëlle Dournel
  • Jean-Marie Delcroix

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Comté

Tête de listeListe Voix % des voix
Joan GUSTIN
Joan GUSTIN (Ballotage) LA COMTE 2026 		250 43,63%
Franck DA SILVA
Franck DA SILVA (Ballotage) Continuons d'agir pour La Comté 		213 37,17%
Odile GRANIER
Odile GRANIER (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR LA COMTE 		110 19,20%
Participation au scrutin La Comté
Taux de participation 77,70%
Taux d'abstention 22,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 582

Source : ministère de l’Intérieur

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