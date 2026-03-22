Résultat de l'élection municipale 2026 à la Comté : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Comté [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Comté sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Comté.
L'actu des élections municipales 2026 à la Comté
11:44 - Les premiers résultats des élections 2026 à la Comté
Les élections municipales 2026 à la Comté ont vu Joan Gustin arriver en tête il y a une semaine avec 43,63 % des suffrages exprimés. Derrière, Franck Da Silva s'est classé deuxième avec 37,17 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 19,20 %, Odile Granier pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à la Comté, le rendez-vous électoral a mobilisé 77,70 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Comté
Le deuxième tour des élections municipales à la Comté a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Joan Gustin
Divers
LA COMTE 2026
|
|
Franck Da Silva
Divers
Continuons d'agir pour La Comté
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Comté
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joan GUSTIN (Ballotage) LA COMTE 2026
|250
|43,63%
|Franck DA SILVA (Ballotage) Continuons d'agir pour La Comté
|213
|37,17%
|Odile GRANIER (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR LA COMTE
|110
|19,20%
|Participation au scrutin
|La Comté
|Taux de participation
|77,70%
|Taux d'abstention
|22,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|582
Source : ministère de l’Intérieur
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