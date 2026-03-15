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19:17 - Comprendre l'électorat de la Coucourde : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de la Coucourde, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 572 logements pour 1 214 habitants, la densité de la ville est de 109 hab par km². Ses 82 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 334 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 4,53% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,44% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 46,41% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 835,80 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour résumer, La Coucourde incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quel poids pour le RN à la Coucourde lors des dernières élections ? Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à la Coucourde il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 43,34% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 71,93% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 42,74% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN obtenait 66,28% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 57,27% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 60,60% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 75,14% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Lisette Pollet.

16:58 - Coucourde classée parmi les villes mobilisées avant les municipales La participation s'élevait à 43,66 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à la Coucourde, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que commençait l'épidémie de coronavirus. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre attiré les électeurs, avec 84,86 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 15,14 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 60,71 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 74,78 % au premier tour, contre 49,81 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une zone fortement mobilisée aux urnes au regard des moyennes nationales. La participation des électeurs de la Coucourde constituera en conséquence un gros enjeu pour cette municipale.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à la Coucourde ? Lisette Pollet (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à la Coucourde au printemps 2024 avec 60,60%. Karim Chkeri (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 15,24%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lisette Pollet culminant à 75,14% des suffrages exprimés dans la commune. Les élections européennes avant la dissolution à la Coucourde avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (57,27%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 7,38% des voix.

14:57 - Les électeurs de la Coucourde avaient opté pour le RN il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de La Coucourde plébiscitaient Lisette Pollet (RN) avec 42,74% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lisette Pollet virant de nouveau en tête avec 66,28% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de La Coucourde choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 43,34% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 16,41%. Le second tour validait ensuite ce choix en donnant 71,93% pour Marine Le Pen, contre 28,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint La Coucourde comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Les impôts locaux à la Coucourde : une tendance en hausse ces dernières années Si l'on observe la fiscalité de la Coucourde, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 7,95 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant près de 8 200 euros la même année. Un montant loin des 114 560 € perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à la Coucourde atteint désormais 24,48 % en 2024 (contre 8,97 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à la Coucourde a représenté 624 € en 2024 (contre 415 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à la Coucourde Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à la Coucourde ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'La coucourde horizon 2026' menée par Jean-Luc Zanon a sans surprise engrangé 262 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à la Coucourde, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de cette élection sans réelle concurrence. Un début de réponse très clair a déjà été donné avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).