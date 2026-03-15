Résultat municipale 2026 à la Coucourde (26740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Coucourde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Coucourde, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Coucourde [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc ZANON
Jean-Luc ZANON (12 élus) Agir pour La Coucourde 		338 60,79%
  • Jean-Luc ZANON
  • Sandra NEUF-MARS
  • Bruno VIALATTE
  • Claire SALINAS
  • Claude-Marie CHAVANIS
  • Edith COUREON
  • Fred NOËL
  • Véronique DONCARLI
  • Anthony CAMESETY-CLOT
  • Maëlle GRIOT
  • José BELLIART
  • Canelle GAILLARD
Jean-Marie SYLVESTRE
Jean-Marie SYLVESTRE (3 élus) Un nouveau souffle pour la Courcourde 		218 39,21%
  • Jean-Marie SYLVESTRE
  • Brigitte HERMAN
  • Gilles RIALHE
Participation au scrutin La Coucourde
Taux de participation 68,98%
Taux d'abstention 31,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 567

Source : ministère de l’Intérieur

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