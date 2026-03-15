Résultat de l'élection municipale 2026 à la Courneuve : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Courneuve

Tête de listeListe
Marlène Ley
Marlène Ley Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
  • Marlène Ley
  • Jean-Michel Villeriot
  • Cécile Duchene
  • Louis Lancteau
  • Henriette Kombe
  • Ahmed Rahmouni
  • Salima Maouche
  • Dahaba Dembele
  • Josiane Hilaricus
  • Nirmol Chakma
  • Sandra Chualack Wetemdieu
  • Pierre Mangot
  • Brigitte Lecomte Benzerara
  • Cédrick Cincinnatus
  • Emilienne Pelmard
  • Yassine Qnia
  • Leila Hamdi
  • Issa Keita
  • Marie-Laure Gnamian
  • Ludovic Montout
  • Isabelle Karakoç
  • Muller Cherine
  • Magalie Yadjeu Noubissi
  • Mathieu Le Bail
  • Djamilia Hebieb
  • Mickaël Karakoç
  • Judith Ngwakele-Mboyo
  • Mamadou Kamara
  • Ajeia Boukhezar
  • Jean-Charles Bastid
  • Sylvie Bourguignon
  • Fousseini Niakate
  • Nicole Ciry
  • Annoir Boudour
  • Manon Jimenez-Ayllon
  • Djamel Chabane
  • Mickaëla Merat
  • Martin Lesniewski
  • Evelyne Nottin
  • Valentin Yvenou
  • Céline Saunier
  • Gérard Bauduin
  • Clara Sire
Nadia Chahboune
Nadia Chahboune Liste du Parti communiste français
LA COURNEUVE EN TOUJOURS PLUS GRAND
  • Nadia Chahboune
  • Didier Broch
  • Mylène Bonhomme
  • Gilles Poux
  • Sonia Tendron
  • Mohamed Ghandour
  • Aoua Tirera
  • Haroon Qazi
  • Maeva Johnson
  • Pascal Le Bris
  • Soraya Dali
  • Dama Diarra
  • Hayate Boulaghmoudi
  • Jeroen Atputharajah
  • Samira Berqoqi
  • Rachid Maiza
  • Amina Mouigni
  • Muhammed Gunduz
  • Corinne Cadays-Delhome
  • Meddy Hafsi
  • Michèle Thibaut
  • Mohamad Oussemane Abdouradjack
  • Arlette Loukakou
  • Eric Morisse
  • Yalini Santhirarasa
  • Akash Barua
  • Laure Roux
  • Fathallah Bouamama
  • Mariama Tamba
  • André Vigneswaran
  • Nafissa Hamadi
  • Cong Thanh Truong
  • Sonia Lavallée
  • Akli Krim
  • Kadiatou Sidibé
  • Mohamed El Ouazzani
  • Noélie Houngbedji
  • Léon Mendy
  • Habiba Zekri
  • El Hocine Zillal
  • Névine Krim
  • Côme Delalot
  • Mélanie Davaux
Aly Diouara
Aly Diouara Liste d'extrême-gauche
Nous La Courneuve
  • Aly Diouara
  • Nahela Nessaïbia
  • Mohamed Awad
  • Betty Saint-Ubert
  • David L'Hôte
  • Amina Abal
  • Hadja Marecar
  • Alison Huet
  • Nacim Kharkhache
  • Samira Alitouche
  • Amine Saha
  • Inès Kaci
  • Mahamoudou Saadi
  • Fatima El Amri
  • Achraf Ettoumi
  • Séverine Hoffmann
  • Yasir Mahmood
  • Sabrina Ganeswaran
  • Samir Kamiri
  • Sabrina Si Fodil
  • Elmahdi Hemma
  • Fatouma Coulibaly
  • Fahad Abal
  • Someya Bouaïchaoui
  • Merwan El Boudkhili
  • Stéphanie Caron
  • Mohamed Aouichi
  • Aya Belkhaoua
  • Abraham Touré
  • Paola Juttet
  • Aboubabar El-Guitti
  • Diariyatou Traore
  • Tshianyi Tambwa Kalombo
  • Amina Moulay
  • Djemoui Bennaceur
  • Sabrine Bella
  • Mohamed Najem
  • Christina Seunlam
  • Bakary Doucara
  • Danielle Rudent
  • Hassani Ahamada
  • Fahima Saidani
  • Nabil Mayouf
Amirdine Farouk
Amirdine Farouk Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
LA COURNEUVE POUR TOUS
  • Amirdine Farouk
  • Marina Ayad
  • Jean-Luc Decrucq
  • Christelle Gautier
  • Rohit Balwantraj
  • Bano Roohi
  • Adeel Khan
  • Shanthini Vijayakanthan
  • Bacar Hamadi
  • Nadine Layi
  • Janaid Raja
  • Nawcina Farouk
  • Alhousseinou Kane
  • Fathima Balkissenatchialle
  • Annour Mohamad
  • Nadjati Bourhani
  • Razali Moussabay
  • Nabisathul Abdoul
  • M Hamad Ibrahime
  • Mariata Mchinda
  • Hallaoui Benabdelmoumene
  • Aichati Ismael
  • Alain Brochard
  • Xxx Hasina Banu
  • Xxx Nazeer
  • Achata Ali
  • Djoumai Kassim
  • Fahyma Mouhamed
  • Amirudeen Mohamed
  • Hacena Marecar
  • Moindjie Moussa
  • Xxx Afrozunisa
  • Ifthar Mahin
  • Audrey Koffi
  • Ali Daouda
  • Ifrah Mahin
  • Samuel Koffi
  • Xxx Jagabar
  • Adrache Moulida
  • Nacima Farouk
  • Djeacoumar Bartha
  • Seyadou Farouk
  • Ali Abdou
  • Nafaye Mohamed
  • Xxx Datchanamourthy
Oumarou Doucoure
Oumarou Doucoure Liste divers gauche
LA COURNEUVE EN MIEUX - LA COURNEUVE ENSEMBLE
  • Oumarou Doucoure
  • Médina Madi
  • Stéphane Troussel
  • Gwladys épangue
  • Nasreddinne Yahya
  • Nabiha Rezkalla
  • Abdou Ahamed
  • Samina Saeed
  • Yohann Elice
  • Mireille Saïl
  • Shakeel Golaup
  • Danièle Dholandre
  • Rayan Bekar
  • Marie-Line Clarin
  • Bacar Soilihi
  • Khadija Housni
  • Zo Rakotoniaina
  • Malika Mala
  • Anthony Couteau-Russel
  • Safa Hamouda
  • Théo Troussel-Lamoureux
  • Zeinabou Baradji
  • Vanujan Wigneswaran
  • Bahar Ilhan
  • Ryad Selmani
  • Doriane Dupré
  • Laurent Chassaing
  • Florence Marlet
  • Jean-Marc Bellotto
  • Suhurna Markandu
  • Emmanuel Kingue
  • Jennifer Camara
  • Abdourahim Mohamed
  • Dalila Aoudia
  • Nadeem Samee
  • Myriam Chamsddine
  • Vithursan Wigneswaran
  • Cindy Nguyen
  • Nashir Uddin
  • Kourayichiya Youssouf Mze
  • Peter Dimler
  • Julie Yon
  • Jean-Christophe Peliganga
  • Touatia Kenouche
  • Michel Tesson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Poux
Gilles Poux (37 élus) Vive la courneuve ! 		2 548 64,42%
  • Gilles Poux
  • Mélanie Davaux
  • André Joachim
  • Zaïnaba Said Anzum
  • Didier Broch
  • Corinne Cadays-Delhome
  • Sacha Moskowitz
  • Danièle Dholandre
  • Stéphane Troussel
  • Nadia Chahboune
  • Pascal Le Bris
  • Amina Mouigni
  • Oumarou Doucoure
  • Marie-Line Clarin
  • Mohammed Hafsi
  • Betty Saint-Ubert
  • Mahamoudou Saadi
  • Dalila Aoudia
  • Nacim Kharkhache
  • Yasmina Stokic
  • Rachid Maiza
  • Sonia Tendron
  • Eric Waclaw Morisse
  • Sabrina Ganeswaran
  • Amine Saha
  • Samia Ferrad
  • Haroon Qazi Mohammad
  • Yalini Santhirarasa
  • Bacar Soilihi
  • Natty Tran
  • El Hocine Zillal
  • Brigitte Dionnet
  • Julien Bayard
  • Suhurna Srikanesh
  • Yohann Elice
  • Laure Roux
  • Mohamed Aouichi
Nabiha Rezkalla
Nabiha Rezkalla (3 élus) Ensemble, réinventons la courneuve 		556 14,05%
  • Nabiha Rezkalla
  • Laurent Chassaing
  • Mebrouka Hadjadj
Samir Kherouni
Samir Kherouni (2 élus) Upr 		401 10,13%
  • Samir Kherouni
  • Fatima Abbaoui
Amirdine Farouk
Amirdine Farouk (1 élu) L'audace de l'espoir 		312 7,88%
  • Amirdine Farouk
Marlène Ley
Marlène Ley Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		138 3,48%
Participation au scrutin La Courneuve
Taux de participation 26,81%
Taux d'abstention 73,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 182

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Poux
Gilles Poux (32 élus) En avant la courneuve avec gilles poux 		3 361 57,88%
  • Gilles Poux
  • Muriel Tendron-Fayt
  • Stéphane Troussel
  • Zaïnaba Saïd Anzum
  • Seyfeddine Cherraben
  • Mélanie Davaux
  • Bacar Soilihi
  • Amina Mouigni
  • André Joachim
  • Danièle Dholandre
  • Rachid Maiza
  • Ambreen Mahammad
  • Eric Morisse
  • Ergi Nesanir
  • Oumarou Doucoure
  • Corinne Cadays-Delhome
  • Julien Luneau
  • Touatia Kenouche
  • Yohann Elice
  • Soumya Bourouaha
  • Mohamed Hafsi
  • Nora Belaïdi
  • Anthony Russel
  • Zeliha Nesanir
  • Mohammed Saha
  • Danielle Rudent-Gibertini
  • Mehdi Bouteghmes
  • Marie-Line Clarin
  • Joseph Irani
  • Yalini Santhirarasa
  • Michel Hoen
  • Wassila Chali
Kamel Hamza
Kamel Hamza (4 élus) Agir pour la courneuve 		1 055 18,17%
  • Kamel Hamza
  • Nadia Hamad
  • Julien Bayard
  • Chantal Migniere
Nabiha Rezkalla
Nabiha Rezkalla (1 élu) Un nouveau souffle pour la courneuve, liste citoyenne, solidaire et écologiste, soutenue par europe ecologie les verts 		459 7,90%
  • Nabiha Rezkalla
Samir Kherouni
Samir Kherouni (1 élu) Parole de citoyens 		402 6,92%
  • Samir Kherouni
Albin Philipps
Albin Philipps (1 élu) La courneuve vraiment 		311 5,35%
  • Albin Philipps
Cécile Duchene
Cécile Duchene Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		218 3,75%
Participation au scrutin La Courneuve
Taux de participation 43,23%
Taux d'abstention 56,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,42%
Nombre de votants 6 204

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