Résultat de l'élection municipale 2026 à la Courneuve : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Courneuve [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Courneuve sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Courneuve.
L'actu des élections municipales 2026 à la Courneuve
13:10 - Les résultats de la dernière élection municipale à la Courneuve
À l'occasion des élections municipales précédentes à la Courneuve, les résultats ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Gilles Poux (Parti communiste français) a pris la première place en totalisant 2 548 voix (64,42%). À sa poursuite, Nabiha Rezkalla (Europe Ecologie-Les Verts) a engrangé 556 votes (14,05%). Cette victoire sans appel du candidat Parti communiste français a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à la Courneuve, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à la Courneuve
Ce dimanche 15 mars, les 16 860 votants de la Courneuve sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. Il convient de noter que les 16 bureaux de vote de l'agglomération de la Courneuve ferment à 20 heures. La parution des résultats du premier tour à la Courneuve s'effectuera ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Courneuve
|Tête de listeListe
|
Marlène Ley
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|
|
Nadia Chahboune
Liste du Parti communiste français
LA COURNEUVE EN TOUJOURS PLUS GRAND
|
|
Aly Diouara
Liste d'extrême-gauche
Nous La Courneuve
|
|
Amirdine Farouk
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
LA COURNEUVE POUR TOUS
|
|
Oumarou Doucoure
Liste divers gauche
LA COURNEUVE EN MIEUX - LA COURNEUVE ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Poux (37 élus) Vive la courneuve !
|2 548
|64,42%
|
|Nabiha Rezkalla (3 élus) Ensemble, réinventons la courneuve
|556
|14,05%
|
|Samir Kherouni (2 élus) Upr
|401
|10,13%
|
|Amirdine Farouk (1 élu) L'audace de l'espoir
|312
|7,88%
|
|Marlène Ley Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|138
|3,48%
|Participation au scrutin
|La Courneuve
|Taux de participation
|26,81%
|Taux d'abstention
|73,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 182
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Poux (32 élus) En avant la courneuve avec gilles poux
|3 361
|57,88%
|
|Kamel Hamza (4 élus) Agir pour la courneuve
|1 055
|18,17%
|
|Nabiha Rezkalla (1 élu) Un nouveau souffle pour la courneuve, liste citoyenne, solidaire et écologiste, soutenue par europe ecologie les verts
|459
|7,90%
|
|Samir Kherouni (1 élu) Parole de citoyens
|402
|6,92%
|
|Albin Philipps (1 élu) La courneuve vraiment
|311
|5,35%
|
|Cécile Duchene Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|218
|3,75%
|Participation au scrutin
|La Courneuve
|Taux de participation
|43,23%
|Taux d'abstention
|56,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,42%
|Nombre de votants
|6 204
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