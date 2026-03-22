Résultat de l'élection municipale 2026 à la Courneuve : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Courneuve

Le deuxième tour des élections municipales à la Courneuve a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Aly Diouara
Aly Diouara Liste de La France insoumise
Nous La Courneuve en toujours plus grand !
  • Aly Diouara
  • Nadia Chahboune
  • Mohamed Awad
  • Betty Saint-Ubert
  • Muhammed Gunduz
  • Nahela Nessaïbia
  • David L'Hôte
  • Mylène Bonhomme
  • Hadja Marecar
  • Sonia Tendron
  • Nacim Kharkhache
  • Amina Abal
  • Haroon Qazi
  • Alison Huet
  • Amine Saha
  • Maeva Johnson
  • Mahamoudou Saadi
  • Sabrina Ganeswaran
  • Jeroen Atputharajah
  • Inès Kaci
  • Dama Diarra
  • Sabrina Si Fodil
  • Achraf Ettoumi
  • Laure Roux
  • Elmahdi Hemma
  • Séverine Hoffmann
  • Meddy Hafsi
  • Fatouma Coulibaly
  • Merwan El Boudkhili
  • Amina Mouigni
  • Aboubabar El-Guitti
  • Arlette Loukakou
  • Mohamed Aouichi
  • Amina Moulay
  • Côme Delalot
  • Samira Alitouche
  • Mohamed Najem
  • Noélie Houngbedji
  • Yasir Mahmood
  • Diariyatou Traore
  • Rachid Maiza
  • Paola Juttet
  • Akash Barua
Oumarou Doucoure
Oumarou Doucoure Liste divers gauche
LA COURNEUVE EN MIEUX - LA COURNEUVE ENSEMBLE
  • Oumarou Doucoure
  • Médina Madi
  • Stéphane Troussel
  • Gwladys épangue
  • Nasreddinne Yahya
  • Nabiha Rezkalla
  • Abdou Ahamed
  • Samina Saeed
  • Yohann Elice
  • Mireille Saïl
  • Shakeel Golaup
  • Danièle Dholandre
  • Rayan Bekar
  • Marie-Line Clarin
  • Bacar Soilihi
  • Khadija Housni
  • Zo Rakotoniaina
  • Malika Mala
  • Anthony Couteau-Russel
  • Safa Hamouda
  • Théo Troussel-Lamoureux
  • Zeinabou Baradji
  • Vanujan Wigneswaran
  • Bahar Ilhan
  • Ryad Selmani
  • Doriane Dupré
  • Laurent Chassaing
  • Florence Marlet
  • Jean-Marc Bellotto
  • Suhurna Markandu
  • Emmanuel Kingue
  • Jennifer Camara
  • Abdourahim Mohamed
  • Dalila Aoudia
  • Nadeem Samee
  • Myriam Chamsddine
  • Vithursan Wigneswaran
  • Cindy Nguyen
  • Nashir Uddin
  • Kourayichiya Youssouf Mze
  • Peter Dimler
  • Julie Yon
  • Jean-Christophe Peliganga
  • Touatia Kenouche
  • Michel Tesson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Courneuve

Tête de listeListe Voix % des voix
Aly DIOUARA
Aly DIOUARA (Ballotage) Nous La Courneuve 		2 877 38,00%
Oumarou DOUCOURE
Oumarou DOUCOURE (Ballotage) LA COURNEUVE EN MIEUX - LA COURNEUVE ENSEMBLE 		2 682 35,42%
Nadia CHAHBOUNE
Nadia CHAHBOUNE (Ballotage) LA COURNEUVE EN TOUJOURS PLUS GRAND 		1 652 21,82%
Amirdine FAROUK
Amirdine FAROUK LA COURNEUVE POUR TOUS 		226 2,98%
Marlène LEY
Marlène LEY LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS 		135 1,78%
Participation au scrutin La Courneuve
Taux de participation 44,50%
Taux d'abstention 55,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 7 801

Source : ministère de l’Intérieur

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