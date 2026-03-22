Résultat de l'élection municipale 2026 à la Courneuve : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Courneuve [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Courneuve sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Courneuve.
L'actu des élections municipales 2026 à la Courneuve
11:52 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à la Courneuve dimanche dernier ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à la Courneuve, c'est Aly Diouara (Extrême gauche) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 38,00 % des votes. Dans son sillage, Oumarou Doucoure (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 35,42 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Nadia Chahboune, étiquetée Parti communiste français, est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Amirdine Farouk, avec la nuance Union des Démocrates et Indépendants, a rassemblé 2,98 % des bulletins, un résultat trop faible pour peser sur le second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à la Courneuve, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 55,50 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Courneuve
Le deuxième tour des élections municipales à la Courneuve a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Aly Diouara
Liste de La France insoumise
Nous La Courneuve en toujours plus grand !
|
|
Oumarou Doucoure
Liste divers gauche
LA COURNEUVE EN MIEUX - LA COURNEUVE ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Courneuve
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aly DIOUARA (Ballotage) Nous La Courneuve
|2 877
|38,00%
|Oumarou DOUCOURE (Ballotage) LA COURNEUVE EN MIEUX - LA COURNEUVE ENSEMBLE
|2 682
|35,42%
|Nadia CHAHBOUNE (Ballotage) LA COURNEUVE EN TOUJOURS PLUS GRAND
|1 652
|21,82%
|Amirdine FAROUK LA COURNEUVE POUR TOUS
|226
|2,98%
|Marlène LEY LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|135
|1,78%
|Participation au scrutin
|La Courneuve
|Taux de participation
|44,50%
|Taux d'abstention
|55,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Nombre de votants
|7 801
Source : ministère de l’Intérieur
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