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19:21 - La Courneuve : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale municipale, La Courneuve se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 47 086 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 762 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 11 502 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (47,65%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 20 061 personnes (42,61%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1 899 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 22,16%, annonçant une situation économique fragile. À la Courneuve, où les moins de 30 ans représentent 44% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à la Courneuve Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à la Courneuve en 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 9,39% des suffrages lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 23,07% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 7,69% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à la Courneuve comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 12,58% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 11,79% pour le parti à la flamme. Il était ensuite sorti des premières places le dimanche suivant.

16:58 - À la Courneuve, l'abstention s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à la Courneuve, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats. Pour rappel, la participation s'élevait à 26,81 % lors des municipales de 2020, un niveau très bas alors que l'épidémie de Covid faisait hésiter le pays. L'élection suprême en 2022 avait cependant largement mobilisé, avec 65,56 % de participation dans la ville (contre une abstention à 34,44 %). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 32,64 % (47,51 % en France), avant de bondir à 54,14 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 36,35 % des électeurs (soit environ 6 113 votants). En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une ville assez peu mobilisée par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Courneuve a-t-elle voté ? À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de la Courneuve avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Manon Aubry avec 58,12% des bulletins. Soumya Bourouaha (Union de la gauche) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à la Courneuve après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 43,50%. Mohamed Awad (La France insoumise) se trouvait à la deuxième place avec 32,16%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Soumya Bourouaha culminant à 59,89% des voix dans la commune. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, La Courneuve reste un territoire tourné vers la gauche La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité où la gauche domine largement. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à la Courneuve était en effet marquée par l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 63,95% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 14,66%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 76,93%, contre 23,07% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Courneuve accordaient leurs suffrages à Soumya Bourouaha (Nupes) avec 42,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%.

12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à la Courneuve À la Courneuve, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,93 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 483 000 euros environ. Un apport qui est loin des quelque 7,3753 millions d'euros perçus en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à la Courneuve atteint désormais environ 41,36 % en 2024 (contre 25,07 % en 2020). Cette proportion s'intègre dans un contexte national où la moyenne avoisine les 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à la Courneuve s'est chiffrée à 1 182 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 023 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à la Courneuve À l'occasion des élections municipales précédentes à la Courneuve, les résultats ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Gilles Poux (Parti communiste français) a pris la première place en totalisant 2 548 voix (64,42%). À sa poursuite, Nabiha Rezkalla (Europe Ecologie-Les Verts) a engrangé 556 votes (14,05%). Cette victoire sans appel du candidat Parti communiste français a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à la Courneuve, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.