Résultat municipale 2026 à la Courneuve (93120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Courneuve a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Courneuve, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Courneuve [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aly DIOUARA
Aly DIOUARA Nous La Courneuve 		2 877 38,00%
Oumarou DOUCOURE
Oumarou DOUCOURE LA COURNEUVE EN MIEUX - LA COURNEUVE ENSEMBLE 		2 682 35,42%
Nadia CHAHBOUNE
Nadia CHAHBOUNE LA COURNEUVE EN TOUJOURS PLUS GRAND 		1 652 21,82%
Amirdine FAROUK
Amirdine FAROUK LA COURNEUVE POUR TOUS 		226 2,98%
Marlène LEY
Marlène LEY LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS 		135 1,78%
Participation au scrutin La Courneuve
Taux de participation 44,50%
Taux d'abstention 55,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 7 801

Source : ministère de l’Intérieur

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