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19:16 - Les enjeux locaux de la Couronne : tour d'horizon démographique Dans la ville de la Couronne, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,63%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (76,07%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 3237 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,29%) et le nombre de résidences HLM (17,98% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Le taux d'étudiants, de 7,35% à la Couronne, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Les dernières données du vote RN à la Couronne Le mouvement lepéniste restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à la Couronne en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 28,80% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,55% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 19,37% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à la Couronne comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 38,68% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 38,55% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 39,49% lors du vote final, et un siège remporté par René Pilato.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à la Couronne En 2020 à la Couronne, l'abstention était montée à 76,06 % lors du premier tour (largement au-dessus des 55,3 % nationaux). 1 174 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'événement se déroulait en pleine épidémie de coronavirus. Les municipales sont pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les Français se mobilisent le plus massivement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 26,12 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 51,79 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,87 % au premier tour, contre 53,69 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une localité distancée du processus électoral par rapport au reste du pays. En ce jour de municipale à la Couronne, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Couronne a-t-elle voté ? À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de la Couronne avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,68% des inscrits. Marion Latus (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à la Couronne près d'un mois plus tard avec 38,55%. René Pilato (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 29,34%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marion Latus culminant à 39,49% des voix dans la localité. La physionomie politique de la La Couronne a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Pour les élections 2026, La Couronne apparaît comme une ville difficile à classer politiquement La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Couronne voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 28,80% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 26,16%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,45% pour Emmanuel Macron, contre 45,55% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de La Couronne plébiscitaient Jean-François Dauré (DVG) avec 28,44% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de René Pilato (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 54,36%.

12:58 - La Couronne : les impôts s'invitent dans la campagne Si l'on examine la fiscalité de la Couronne, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,92 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 103 790 € la même année. Un montant loin des quelque 1,28355 million d'euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à la Couronne est passé à 60,87 % en 2024 (contre 29,98 % en 2020). Ce chiffre s'intègre dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 % (soit + 1,2 point depuis 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à la Couronne s'est chiffrée à 1 298 € en 2024 (contre 1 007 € en 2020).

11:59 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante de la municipale à la Couronne Il peut être instructif d'étudier les résultats des dernières municipales à la Couronne. Seule en lice, la liste menée par Jean-François Dauré a logiquement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à la Couronne, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Le défi lors des résultats de ces municipales sera de voir si une réelle opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. Un début de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été donné avec l'annonce des candidatures.