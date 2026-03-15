Résultat municipale 2026 à la Couronne (16400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Couronne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Couronne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Couronne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François DAURÉ
Jean-François DAURÉ (23 élus) LA COURONNE DEMAIN AVEC VOUS 		1 508 56,14%
  • Jean-François DAURÉ
  • Maud FOURRIER
  • Jacky BONNET
  • Aitzbea ISASI
  • Nicolas GREVERIE
  • Marie-Christine BILLAUD
  • Dominique LASNIER
  • Christine PÉRICHON
  • David BRENON
  • Hélène DUPONT
  • Mathieu DOITEAU
  • Isabelle CLÉMENT
  • Laurent ALVAREZ
  • Sylvie DA SILVA
  • Jean-Pierre O'BYRNE
  • Charlène RODDE
  • Yoann BILLARD
  • Anne-Laure DESBORDES
  • Philippe GARCIA
  • Vanessa TRICHARD
  • Jacques BELLEFAYE
  • Jessica CARDONA
  • Gilles RIVIÈRE
Fabienne DOUCET
Fabienne DOUCET (6 élus) La Couronne au coeur, agir ensemble pour vous 		1 178 43,86%
  • Fabienne DOUCET
  • Laurent MARTIN
  • Chantal CHEVALEYRE
  • Jiovanie POTIER
  • Ginette LAMBERT
  • Didier INDAUD
Participation au scrutin La Couronne
Taux de participation 54,68%
Taux d'abstention 45,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 2 794

Source : ministère de l’Intérieur

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