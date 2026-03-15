Résultat municipale 2026 à la Couture (62136) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Couture a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Couture, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Couture [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond GAQUÈRE
Raymond GAQUÈRE (18 élus) LA COUTURE UN VILLAGE QUI AVANCE AVEC VOUS 		815 54,01%
  • Raymond GAQUÈRE
  • Isabelle VAN-LANDUYT
  • Jacques BOUREL
  • Danielle BLONDIAUX
  • Christophe LECLERCQ
  • Mélinda GUILBAUT
  • Jean-Marc VINCENT
  • Gaëlle MARQUILLY
  • Marc CAYEZ
  • Cécile COCQ
  • Régis DOYER
  • Alicia STIEVENART
  • Sébastien FLAUDER
  • Isabelle LECOCQ
  • Johan POLART
  • Caroline DECLERCQ
  • Arnaud VITTU
  • Émilie JOURET
Laurent DERACHE
Laurent DERACHE (5 élus) UN RENOUVEAU CITOYEN POUR LA COUTURE 		694 45,99%
  • Laurent DERACHE
  • Loetitia VANTHUYNE
  • Olivier DELASSUS
  • Manuella BAILLY
  • Philippe FASQUEL
Participation au scrutin La Couture
Taux de participation 69,54%
Taux d'abstention 30,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 1 534

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Hauts-de-France ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les Hauts-de-France. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur La Couture