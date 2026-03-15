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19:19 - La Couture : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence la population de la Couture exerce-t-elle sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,22% et une densité de population de 193 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (89,43%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1528 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,23%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,48%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Couture mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,63% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à la Couture ? Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à la Couture il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 32,07% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 46,60% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 28,78% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste obtenait 45,52% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 39,75% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 44,68% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 49,23% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à la Couture avant 2026 Au soir de cette municipale, le niveau de l'abstention pèsera sur les résultats de la Couture. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 45,63 % lors des dernières élections municipales, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part fixé à 23,77 %. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, il est éclairant d'étudier la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,81 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 30,16 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,71 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Qui a gagné les élections en 2024 à la Couture ? Les législatives à la Couture provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Caroline Parmentier (Rassemblement National) en pole position avec 44,68% au premier tour, devant Hadrien Coisne (Ensemble !) avec 26,24%. C'est néanmoins Hadrien Coisne (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 50,77% des suffrages exprimés. Le rendez-vous des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à la Couture avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,75%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 18,65% des suffrages. Le panorama politique de la La Couture a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une terre centriste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Les électeurs de la Couture avaient clairement opté pour le centre il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Couture plébiscitaient Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble !) avec 30,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,48%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Couture qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 32,14% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 32,07%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,40% pour Emmanuel Macron, contre 46,60% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi La Couture comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Et si l'élection à la Couture se jouait sur la fiscalité ? Si on analyse la fiscalité de la Couture, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 19,70 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 13 510 €, bien en deçà des 509 490 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à la Couture a évolué pour se fixer à environ 39,60 % en 2024 (contre 17,34 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à la Couture s'est chiffrée à 609 euros en 2024 contre 628 euros en début de mandat.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections à la Couture À la Couture, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Raymond Gaquere a dominé les débats avec 759 voix (67,64%). À sa poursuite, Pierre Boclet a capté 363 votes (32,35%). Ce succès d'emblée a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à la Couture, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche pour ébranler cette suprématie, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.