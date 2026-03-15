Résultat de l'élection municipale 2026 à la Crau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Crau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Crau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Crau.
L'actu des élections municipales 2026 à la Crau
13:09 - La liste "Rassemblement Craurois" grande gagnante de la dernière municipale à la Crau
Les résultats des précédentes municipales à la Crau ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin, Christian Simon (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en obtenant 5 112 soutiens (87,04%). Deuxième, Maguy Fache (Divers gauche) a capté 12,95% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Christian Simon a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à la Crau, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à la Crau
Les élections municipales se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats à la Crau. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de la Crau. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à la Crau dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Crau
|Tête de listeListe
|
Christian Simon
Liste des Républicains
RASSEMBLEMENT CRAUROIS
|
|
Bernard Derro
Liste du Rassemblement National
CHANGEONS D'ÈRE
|
|
Marc Volpin
Liste divers droite
Citoyens craurois
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Simon (31 élus) Rassemblement craurois
|5 112
|87,04%
|
|Maguy Fache (2 élus) Ensemble pour la crau
|761
|12,95%
|
|Participation au scrutin
|La Crau
|Taux de participation
|40,07%
|Taux d'abstention
|59,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 010
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Simon (27 élus) Rassemblement craurois
|5 396
|60,93%
|
|Aline Renck-Guigue (3 élus) La crau bleu marine
|1 595
|18,01%
|
|René Millot (2 élus) Ensemble pour la crau
|1 012
|11,42%
|
|André Arnoux (1 élu) La crau-cap sur l'avenir
|852
|9,62%
|
|Participation au scrutin
|La Crau
|Taux de participation
|67,15%
|Taux d'abstention
|32,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Nombre de votants
|9 016
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