Résultat de l'élection municipale 2026 à la Crau : les infos en direct

Programme de Christian Simon à La Crau (RASSEMBLEMENT CRAUROIS)

Continuité et stabilité

La politique engagée se poursuit avec une équipe renouvelée, alliant compétences individuelles et volonté commune. La sécurité, l'attractivité, la famille et la qualité de vie sont au cœur des priorités. Les finances locales sont préservées tout en maintenant la population à un plafond de 22 000 habitants.

Sécurité et cadre de vie

L'agrandissement du poste de Police Municipale est prévu pour renforcer la sécurité. Le projet inclut également la rénovation des quartiers et l'embellissement des avenues principales. La démolition de l'ancienne distillerie « La Varoise » fait partie des initiatives pour améliorer le cadre de vie.

Mobilités et déplacements

Le développement des infrastructures de transport comprend le prolongement de pistes cyclables et la création de nouvelles lignes de bus. Un parking sera aménagé pour faciliter l'accès à la gare ferroviaire. Ces mesures visent à améliorer la mobilité des habitants de La Crau.

Jeunesse et Éducation

Des initiatives sont mises en place pour améliorer les conditions d'apprentissage, comme la réfection complète du collège d'« Fenouillet ». Les écoles bénéficieront d'un rafraîchissement avec des équipements modernes. Un nouveau centre de loisirs sera également créé pour les jeunes.