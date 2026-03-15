Résultat de l'élection municipale 2026 à la Crau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Crau

Tête de listeListe
Christian Simon
Christian Simon Liste des Républicains
RASSEMBLEMENT CRAUROIS
  • Christian Simon
  • Paule Mistre
  • Fabrice Werber
  • Élodie Tessore
  • Hervé Cilia
  • Muriel Pichard
  • Julien Diamant
  • Cynthia Sainmont-Archambault
  • Jean-Marc Diamante
  • Anne-Marie Metal
  • Michel Travo
  • Marie-Claude Garcia
  • Alain Roquebrun
  • Denise Buscaglia-Rebouleau
  • Gilles Rus
  • Gaëlle Dupuis
  • Romain Ferrier
  • Manon Rosan
  • Richard Cassagne
  • Sandrine Boffa
  • Camille Disdier
  • Céline Contant
  • Yann Derrien
  • Marie-Ange Buttigieg
  • Maxime Larcanché
  • Amélie Iannolo-Medina
  • Christophe Joube
  • Ludivine Bouchard
  • Sylvain Besombes
  • Mélodie Cahaigne
  • Jérôme Staraci
  • Christine Marie
  • Emmanuel Bielecki
  • Carine Armando
  • Marc Soiteur
Bernard Derro
Bernard Derro Liste du Rassemblement National
CHANGEONS D'ÈRE
  • Bernard Derro
  • Aurélie Guezennec
  • Sébastien Baudelot
  • Léa Verry
  • Gabriel Carlier
  • Perrine Guiot
  • Henri Gendron
  • Béatrice Corcuff
  • Bruno Amata
  • Amandine Quéré
  • Mathieu Gilson-Gibier
  • Katrine Dénéréaz
  • Pascal Browaeys
  • Laura Bordere
  • Xavier Pouilly
  • Manuela Gomez
  • Axel Manzano
  • Aline Arata
  • Georges Derro
  • Estelle Ranger
  • Carl Quéau
  • Catherine Multeau
  • Nicolas Isoardi
  • Elisabeth Pixana
  • Lauwrence Djian
  • Ambre Tallone
  • Maurice Baira
  • Danièle Le Moan
  • Marc Pasquini
  • Dominique Bretinière
  • Dominique Jardin
  • Syllissia Filancia
  • Gérard Peyron
Marc Volpin
Marc Volpin Liste divers droite
Citoyens craurois
  • Marc Volpin
  • Aline Renck-Guigue
  • Jean-Pierre Bar
  • Karine Panchaud
  • François Chevalley
  • Joëlle Etienne
  • Stéphane Leclair
  • Catherine Camposeo
  • Stéphane Airault
  • Bernadette Delhorme
  • Jean-Claude Michelis
  • Karine Quillevere
  • Lilian Sirot
  • Jessica Cimoli
  • Eric Gaudin
  • Sèverine Scarciello
  • Franck Mattalia
  • Sylvie Draperi
  • Olivier Panchaud
  • Nadège Emeriau
  • Victorien Aranguren
  • Véronique Le Coupanec
  • Jérémy Gratier de Saint Louis
  • Cindy Pilorget
  • Daniel Serré
  • Sylvie Esnard
  • Bernard Augias
  • Marie-Françoise Cool
  • Jean-François Enault
  • Marie Fernandez
  • Robert Gressler
  • Sylvie Barrel
  • Jacques Blondeau
  • Georgette Mattio
  • Laurent Esnard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Simon
Christian Simon (31 élus) Rassemblement craurois 		5 112 87,04%
  • Christian Simon
  • Anne-Marie Metal
  • Jean-Pierre Emeric
  • Patricia Arnould
  • Alain Roquebrun
  • Paule Mistre
  • Hervé Cilia
  • Marie-Claude Garcia
  • Julien Diamant
  • Elodie Tessore
  • Christian Dampenon
  • Michèle Pastorel
  • Camille Disdier
  • Coralie Michel
  • Stéphane Pouget
  • Catherine Durand
  • Michel Travo
  • Martine Provence
  • Emmanuel Bielecki
  • Marie-Ange Buttigieg
  • Fabrice Werber
  • Muriel Pichard
  • Richard Cassagne
  • Denise Buscaglia-Rebouleau
  • Jean-Gérald Sola
  • Céline Foulon
  • Yann Derrien
  • Monique Bourcier
  • Christian Lescure
  • Carine Cortes
  • Gérard Vivier
Maguy Fache
Maguy Fache (2 élus) Ensemble pour la crau 		761 12,95%
  • Maguy Fache
  • Jean Codomier
Participation au scrutin La Crau
Taux de participation 40,07%
Taux d'abstention 59,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 010

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Simon
Christian Simon (27 élus) Rassemblement craurois 		5 396 60,93%
  • Christian Simon
  • Anne-Marie Metal
  • Jean-Pierre Emeric
  • Patricia Arnould
  • Christian Dampenon
  • Paule Mistre
  • Alain Roquebrun
  • Marie-Claude Garcia
  • Gérard Laugier
  • Elodie Tessore
  • Hervé Cilia
  • Michèle Daziano
  • Paul Brunetto
  • Josiane Aunon
  • Julien Diamant
  • Coralie Michel
  • Jean-Gérald Sola
  • Catherine Durand
  • Gérard Delpiano
  • Bianca Filippi
  • Christian Lescure
  • Martine Provence
  • Camille Disdier
  • Delphine Fourmillier
  • Stéphane Pouget
  • Marie-Ange Buttigieg
  • Dominique Manzano
Aline Renck-Guigue
Aline Renck-Guigue (3 élus) La crau bleu marine 		1 595 18,01%
  • Aline Renck-Guigue
  • Emmanuel Teurnier
  • Agnès Francesch
René Millot
René Millot (2 élus) Ensemble pour la crau 		1 012 11,42%
  • René Millot
  • Maguy Fache
André Arnoux
André Arnoux (1 élu) La crau-cap sur l'avenir 		852 9,62%
  • André Arnoux
Participation au scrutin La Crau
Taux de participation 67,15%
Taux d'abstention 32,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Nombre de votants 9 016

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