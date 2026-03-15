Résultat municipale 2026 à la Crau (83260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Crau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Crau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Crau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian SIMON
Christian SIMON (29 élus) RASSEMBLEMENT CRAUROIS 		7 161 73,14%
  • Christian SIMON
  • Paule MISTRE
  • Fabrice WERBER
  • Élodie TESSORE
  • Hervé CILIA
  • Muriel PICHARD
  • Julien DIAMANT
  • Cynthia SAINMONT-ARCHAMBAULT
  • Jean-Marc DIAMANTE
  • Anne-Marie METAL
  • Michel TRAVO
  • Marie-Claude GARCIA
  • Alain ROQUEBRUN
  • Denise BUSCAGLIA-REBOULEAU
  • Gilles RUS
  • Gaëlle DUPUIS
  • Romain FERRIER
  • Manon ROSAN
  • Richard CASSAGNE
  • Sandrine BOFFA
  • Camille DISDIER
  • Céline CONTANT
  • Yann DERRIEN
  • Marie-Ange BUTTIGIEG
  • Maxime LARCANCHÉ
  • Amélie IANNOLO-MEDINA
  • Christophe JOUBE
  • Ludivine BOUCHARD
  • Sylvain BESOMBES
Marc VOLPIN
Marc VOLPIN (2 élus) Citoyens craurois 		1 360 13,89%
  • Marc VOLPIN
  • Aline RENCK-GUIGUE
Bernard DERRO
Bernard DERRO (2 élus) CHANGEONS D'ÈRE 		1 270 12,97%
  • Bernard DERRO
  • Aurélie GUEZENNEC
Participation au scrutin La Crau
Taux de participation 61,70%
Taux d'abstention 38,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 10 019

Source : ministère de l’Intérieur

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