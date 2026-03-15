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19:21 - La Crau et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville de la Crau, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,04% et une densité de population de 513 habitants par km², les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,28%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 11077 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,99%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,52%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Crau mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 16,78% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à la Crau Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à la Crau il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 33,86% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,02% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 33,00% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste validait 57,29% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 49,49% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 54,92% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 60,83% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Stéphane Rambaud.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à la Crau Aux municipales de 2020, la participation à la Crau avait plafonné à 40,07 % à la fin du premier tour (un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale), représentant 6 010 votants alors que le pays était affecté par l'épidémie de Covid. L'élection suprême en 2022 avait toutefois provoqué un fort engouement, avec 77,98 % de participation dans la ville (contre une abstention à 22,02 %). Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 48,08 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 69,30 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 56,65 % des citoyens locaux. L'observation de cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier La Crau comme une contrée relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne. À l'occasion de l'élection municipale, le niveau de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de la Crau.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à la Crau À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de la Crau avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 49,49% des bulletins. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Stéphane Rambaud (Rassemblement National) en tête du peloton avec 54,92% au premier tour, devant Isabelle Monfort (Ensemble !) avec 16,19%. Le second round n'a pas changé grand chose, Stéphane Rambaud culminant à 60,83% des suffrages exprimés localement. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que La Crau restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Au regard des élections passées, La Crau reste un territoire orienté vers la droite radicale En avril 2022, la première étape de la présidentielle à la Crau plaçait Marine Le Pen en tête avec 33,86% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,69%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,02% pour Marine Le Pen, contre 41,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de La Crau plébiscitaient Stephane Rambaud (RN) avec 33,00% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,29%. Cette physionomie politique de La Crau laisse donc apparaître une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Fiscalité en hausse à la Crau : une incidence sur le scrutin municipal Si on se penche sur la fiscalité de la Crau, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,13 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 341 480 €. Un montant loin des 4,77106 millions d'euros récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à la Crau est passé à près de 46,04 % en 2024 (contre 21,34 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à la Crau s'est chiffrée à 982 € en 2024 (contre 829 € en 2020).

11:59 - La liste "Rassemblement Craurois" grande gagnante de la dernière municipale à la Crau Les résultats des précédentes municipales à la Crau ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin, Christian Simon (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en obtenant 5 112 soutiens (87,04%). Deuxième, Maguy Fache (Divers gauche) a capté 12,95% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Christian Simon a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à la Crau, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.