Résultat municipale 2026 à la Crèche (79260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Crèche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Crèche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Crèche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël JOSEPH
Gaël JOSEPH (23 élus) La Crèche, notre ambition commune 		1 687 55,88%
  • Gaël JOSEPH
  • Catherine OMBRET
  • Christophe RENAUD
  • Pascale FOUET
  • Kévin GAILLARD
  • Véronique SEDINSKI
  • Gilles BUREAU DU COLOMBIER
  • Aurélie DUPONT
  • Romain GIRARD
  • Marylène GARNIER
  • Alexandre GROSSEUVRES
  • Alice GUITARD
  • Dominique CAUGNON
  • Sonia LAMBERT
  • Sébastien VINATIER
  • Célia VALERO
  • Antoine VARENNES
  • Catherine BERLAND
  • Stéphane MEUNIER
  • Corinne VAUDOIS
  • Jacky BOURDON
  • Fanny DUPUIS
  • Anthony FOUQUET
Thomas BRAUD
Thomas BRAUD (3 élus) POUR VOUS, POUR LA CRÈCHE 		748 24,78%
  • Thomas BRAUD
  • Laurie MONTEIL
  • Hugues SAUVAGE
Sophie FAVRIOU
Sophie FAVRIOU (3 élus) Continuons ensemble, La Crèche en action 		584 19,34%
  • Sophie FAVRIOU
  • Nicolas LOPEZ
  • Ilda LAUNAY
Participation au scrutin La Crèche
Taux de participation 63,70%
Taux d'abstention 36,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 3 067

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Deux-Sèvres ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Deux-Sèvres. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur La Crèche