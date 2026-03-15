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19:20 - La Crèche : démographie, élections et stratégies politiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, La Crèche apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 5 681 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 354 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,62%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 39,58% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 570 €/mois, la ville ambitionne plus de prospérité. À la Crèche, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à la Crèche ? Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à la Crèche en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 19,62% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 32,40% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 12,94% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à la Crèche comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,23% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 27,12% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,29% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 44,57 % de participation Pour rappel, la participation atteignait 44,57 % à la Crèche lors des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que le scrutin avait été maintenu en pleine épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 3 757 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 79,41 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 52,03 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 69,57 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,11 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter. En ce jour d'élection municipale à la Crèche, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à la Crèche ? Le choc des Européennes de 2024 à la Crèche avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,23%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 19,16% des votes. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de la La Crèche accordaient leurs suffrages à Delphine Batho (Ecologistes) avec 41,09% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Delphine Batho culminant à 66,71% des votes dans la localité. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que La Crèche restait à l'époque un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Crèche : regard sur les résultats de la présidentielle et des législatives 2022 En avril 2022, l'entame de la présidentielle à la Crèche voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 35,92% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 19,62%. Lors de la finale de l'élection à la La Crèche, les électeurs accordaient 67,60% pour Emmanuel Macron, contre 32,40% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de La Crèche soutenaient en priorité Delphine Batho (Nupes) avec 34,35% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,02%. Globalement, ce paysage électoral fait de La Crèche une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - En amont des municipales 2026, quel bilan en matière de fiscalité pour la maire de la Crèche ? Alors que les impôts locaux ont augmenté à la Crèche entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,90 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 70 200 euros environ. Une somme loin des 1 125 690 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à la Crèche est passé à 37,01 % en 2024 (contre 13,63 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à la Crèche a représenté 942 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 699 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à la Crèche Les résultats des précédentes municipales à la Crèche ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Laetitia Hamot (Divers gauche) a viré en tête en rassemblant 51,56% des soutiens. En deuxième position, Philippe Mathis (Divers) a engrangé 962 votes (48,43%). Ce triomphe au premier tour de Laetitia Hamot a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à la Crèche, cet équilibre sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.