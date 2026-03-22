Résultat de l'élection municipale 2026 à la Croix-Valmer : les résultats du 2e tour

Programme de Muriel Lecca Berger à La Croix-Valmer (NOTRE VILLAGE, NOTRE PRIORITE)

Gestion des Finances Publiques

Une gestion rigoureuse est essentielle pour assurer la stabilité de La Croix-Valmer. Un audit complet des finances communales sera réalisé pour établir un diagnostic précis et transparent. L'objectif est de maintenir une dette maîtrisée et de réduire la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dès la première année de mandat.

Cœur de Village

Le projet « Cœur de village » doit être redéfini pour respecter l’échelle et l’esprit de La Croix-Valmer. Il est crucial de prioriser les besoins des habitants, notamment en matière de logements et d’accessibilité. De nouveaux espaces commerciaux seront envisagés pour renforcer l'attractivité tout en respectant les commerces existants.

Action Municipale de Proximité

Renforcer les actions sociales est une priorité pour garantir que chaque citoyen trouve sa place au sein de la commune. Il est important de veiller à l'accompagnement des personnes âgées et des enfants, ainsi qu'à la prévention contre la violence. Des solutions en matière de santé et des actions éducatives seront développées pour répondre aux besoins de la population.

Environnement et Qualité de Vie

La protection du patrimoine naturel est cruciale face aux risques d'incendie et de changement climatique. Des mesures seront mises en place pour améliorer la qualité de l'air et gérer les eaux pluviales. La sécurité du village sera renforcée par une collaboration étroite entre la police municipale et les forces de gendarmerie.