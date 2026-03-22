Résultat de l'élection municipale 2026 à la Croix-Valmer : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Croix-Valmer

Le deuxième tour des élections municipales à la Croix-Valmer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Muriel Lecca Berger
Muriel Lecca Berger Liste divers droite
NOTRE VILLAGE, NOTRE PRIORITE
  • Muriel Lecca Berger
  • Nicolas Fady
  • Béatrice Lanfray
  • Arnaud Courret
  • Marie-France Ronze
  • Julien Miraglio
  • Thérèse Guillot
  • Damien Hogmout
  • Stéphanie Marcellino
  • Philippe Montagnon
  • Agathe Foureau
  • Jack-Arthur Delmotte
  • Virginie Jaubert
  • Bruno Van Wambeke
  • Claire Maratier
  • Eddy Galabert
  • Hadda Belgacem
  • Kilian Ribeiro Novo
  • Sylvie Brissaud
  • Jordan Ramos
  • Laurence Mercier
  • Frederic Dho
  • Nadège Racine
  • Richard Eret
  • Andrée Nobilini
  • Jamal Rahali
  • Laure Berenguier
Nicolas Patel
Nicolas Patel Liste divers droite
LA CROIX-VALMER DEMAIN
  • Nicolas Patel
  • Stéphanie Mechin
  • Clément Brunetto
  • Michèle Nonjarret
  • Cédric Fawer
  • Léa Scorsino
  • Eric Jouvenot
  • Stéphanie Abela
  • Christian Marmain
  • Danielle Kocjancic
  • Philippe de Veron de la Combe
  • Valérie Terrazzoni
  • Moana Pougin de la Maisonneuve
  • Danièle Remy
  • Jean Hanoteau
  • Stéphanie Dameron
  • Claude Mortier
  • Sandra Magnier
  • Georges Pequignot
  • Ghislaine Camper
  • Joseph Florentin
  • Pauline Baste-Morand
  • Claude Tomasso
  • Charlène Ricci-Geiler
  • Franz Le Leslé
  • Marcelle Poirot
  • David Brunetto
  • Laure Colli
  • Bastien de Veron de la Combe
Rene Carandante
Rene Carandante Liste divers droite
UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE
  • Rene Carandante
  • Laurence Giorgini
  • Pierre Monéton
  • Brigitte Taittinger
  • Jean-Michel Vignat
  • Catherine Huraut
  • Robert Dalmasso
  • Linda Tribet
  • Christophe Roux
  • Vanessa Personeni
  • Jacques Buttard
  • Valérie Belbenoit
  • Thierry Domenach
  • Valerie Vaubourzeix
  • Mathieu Tarot
  • Kyra Di Cato
  • Patrick Dos Santos
  • Cecile Barbier
  • Denis Penin
  • Amelia Wastable
  • Pascal Boucher
  • Mylène Kapala
  • Grégory Henique
  • Saida Saoufi
  • Yvan Marchetti
  • Corinne Tosi
  • Jeremy Barbet
  • Françoise Borotti
  • Jean-Luc Wastable

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Croix-Valmer

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas PATEL
Nicolas PATEL (Ballotage) LA CROIX-VALMER DEMAIN 		742 38,93%
Rene CARANDANTE
Rene CARANDANTE (Ballotage) UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE 		587 30,80%
Muriel LECCA BERGER
Muriel LECCA BERGER (Ballotage) NOTRE VILLAGE, NOTRE PRIORITE 		577 30,27%
Participation au scrutin La Croix-Valmer
Taux de participation 61,44%
Taux d'abstention 38,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 1 942

Source : ministère de l’Intérieur

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