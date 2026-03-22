Résultat de l'élection municipale 2026 à la Croix-Valmer : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Croix-Valmer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Croix-Valmer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Croix-Valmer.
L'actu des élections municipales 2026 à la Croix-Valmer
11:46 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à la Croix-Valmer pour les élections municipales
À l'occasion du premier tour des élections municipales à la Croix-Valmer dimanche dernier, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a mobilisé 61,44 % des électeurs dans la ville. C'est Nicolas Patel (Divers droite) qui a pris l'avantage en rassemblant 38,93 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Rene Carandante (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 30,80 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 30,27 %, Muriel Lecca Berger (Divers droite) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Croix-Valmer
Le deuxième tour des élections municipales à la Croix-Valmer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Muriel Lecca Berger
Liste divers droite
NOTRE VILLAGE, NOTRE PRIORITE
|
|
Nicolas Patel
Liste divers droite
LA CROIX-VALMER DEMAIN
|
|
Rene Carandante
Liste divers droite
UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Croix-Valmer
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas PATEL (Ballotage) LA CROIX-VALMER DEMAIN
|742
|38,93%
|Rene CARANDANTE (Ballotage) UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE
|587
|30,80%
|Muriel LECCA BERGER (Ballotage) NOTRE VILLAGE, NOTRE PRIORITE
|577
|30,27%
|Participation au scrutin
|La Croix-Valmer
|Taux de participation
|61,44%
|Taux d'abstention
|38,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Nombre de votants
|1 942
Source : ministère de l’Intérieur
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