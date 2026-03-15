Résultat de l'élection municipale 2026 à la Désirade : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Désirade

Tête de listeListe
Loïc Tonton
Loïc Tonton Divers
Ensemble, Allons plus loin pour la Désirade
  • Loïc Tonton
  • Sabrina Robin
  • Fabrice Roseau
  • Suzie Evuort
  • Pierre Desiree
  • Katia Speno Epouse Berchel
  • John Villeneuve
  • Odette Robin
  • Christophe Kancel
  • Laura Compper
  • Cyriaque Saint-Auret
  • Mireille Saint-Eloi
  • Emeric Evuort
  • Yasmina Ursulet
  • Manuel Maston
  • Stanye Canes épouse Tonton
  • Jean-Pierre Suedois
Jean-Claude Pioche
Jean-Claude Pioche Divers
ENSEMBLE, REPRENONS LE CAP POUR UNE DESIRADE GAGNANTE
  • Jean-Claude Pioche
  • Myriam Dinane
  • Renald Benvar
  • Marthe Mirre épse Jules
  • Jérôme Robert
  • Ciana Saint-Auret épse Placerdat
  • Jean-Marie Berchel
  • Huguette Printemps
  • Jean-Pascal Clevy
  • Laureen Robert
  • Serge Sercien
  • Nathalie Pesnol
  • William Devarieux
  • Méline Pioche
  • Bruno Tolede
  • Roseline Aventurin
  • Armancy Robert
Max Villeneuve
Max Villeneuve Divers
ENSEMBLE CONSTRUISONS LA DESIRADE DE DEMAIN
  • Max Villeneuve
  • Corinne Annette Locquet
  • Jean Devarieux
  • Lydia Hélène Lebrave
  • Francis Hoton
  • Rita Denise Contaret
  • Patrick Jules
  • Luciana Lahaut
  • Stanislas Palerme
  • Evelyne Katty Villeneuve
  • Alain Saint-Auret
  • Annie Baudin
  • Bruno Luce Berchel
  • Marie-Annick Robin
  • Jean-Pierre Papeau
Raoulle Sylvette Saint-Auret
Raoulle Sylvette Saint-Auret Divers
ENSEMBLE POUR LA DESIRADE
  • Raoulle Sylvette Saint-Auret
  • Jean-Philippe René Saint-Auret
  • Huberte Dubia
  • Cyrille César Berchel
  • Mauricette Marie Suedois
  • David Villeneuve
  • Bénédicte Berchel
  • Gérard Luc Lafarge
  • Séverine Mogade
  • José Lerus
  • Chantal Achille Lahaut
  • Juste Jean-Marie Mirre
  • Jacqueline Léon Mimiette
  • Pierre Raymond Berchel
  • Steily Saint-Auret
  • Valentin Nicolson
  • Patricia Apolline Talcone

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Tonton
Loïc Tonton (12 élus) Desidrade dynamique et ambitieuse continuons ensemble 		675 51,52%
  • Loïc Tonton
  • Marthe Mirre Epouse Jules
  • Armancy Robert
  • Ciana Saint Auret Epouse Placerdat
  • Jean-Marie Berchel
  • Sabrina Iscaye Epouse Robin
  • David Landry
  • Suzie Evuort Epose Ben Doudouh
  • Renald Benvar
  • Katia Speno Epouse Berchel
  • Fabrice Roseau
  • Mireille Pioche
Juste, Armist, René Noel
Juste, Armist, René Noel (3 élus) Osons ensemble 		635 48,47%
  • Juste, Armist, René Noel
  • Raoulle, Sylvette Saint-Auret
  • Pierre, Simon Desiree
Participation au scrutin La Désirade
Taux de participation 81,28%
Taux d'abstention 18,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 355

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Tonton
Loïc Tonton Desidrade dynamique et ambitieuse continuons ensemble 		544 41,97%
Juste, Armist, René Noel
Juste, Armist, René Noel Osons ensemble 		462 35,64%
François Jean Saint-Auret
François Jean Saint-Auret La désirade, c'est maintenant!!! 		290 22,37%
Participation au scrutin La Désirade
Taux de participation 79,11%
Taux d'abstention 20,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 322

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Pioche
Jean-Claude Pioche (15 élus) Ensemble pour la desirade de demain 		696 53,00%
  • Jean-Claude Pioche
  • Mireille Mathurin
  • Armancy Robert
  • Cynthia Dinane
  • Jean-Marie Saint-Auret
  • Linda Contaret
  • Damien Devarieux
  • Renny Equinoxe
  • David Landry
  • Laury Tinedor
  • Gilles Lalanne
  • Marie-Christine Clevy
  • Elin Dinane
  • Marthe Jules
  • Jean-Marie Berchel
René Noel
René Noel (4 élus) La force de l'experience 		617 46,99%
  • René Noel
  • Michelle Ange Robin
  • Pascal Tonton
  • Sylvette Saint-Auret
Participation au scrutin La Désirade
Taux de participation 83,16%
Taux d'abstention 16,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Nombre de votants 1 353

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