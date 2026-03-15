Résultat de l'élection municipale 2026 à la Désirade : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Désirade [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Désirade sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Désirade.
L'actu des élections municipales 2026 à la Désirade
13:45 - Les contribuables de la Désirade se prononceront-ils sur les impôts ?
Face à l'augmentation des prélèvements locaux à la Désirade, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 26,74 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 82 800 euros environ, marquant une forte baisse face aux 240 060 € enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à la Désirade est passé à 46,39 % en 2024 (contre 21,12 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à la Désirade a atteint 533 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 447 € relevés en 2020.
11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à la Désirade
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à la Désirade s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier tour, Loïc Tonton a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 41,97% des soutiens. Derrière, Juste, Armist, René Noel a capté 35,64% des voix. Le trio de tête a été complété par François Jean Saint-Auret, avec 22,37% des suffrages. Un différentiel marqué. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Loïc Tonton l'a finalement emporté avec 675 suffrages (51,52%), face à Juste, Armist, René Noel qui a obtenu 48,47% des électeurs inscrits. L'élection s'est au final avérée beaucoup plus serrée que prévu, le challenger parvenant à remonter la pente grâce à un report de voix favorable. Bien que Juste, Armist, René Noel ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 173 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - Elections à la Désirade : les horaires des 3 bureaux de vote
A l'occasion des municipales, les nouveaux élus locaux vont être désignés lors d'un scrutin de liste à deux tours. Autrement dit, ce 15 mars, les citoyens français vont devoir se décider parmi les différents candidats de leur ville et cette fois, il n'est plus autorisé de rayer les noms de certains candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats à la Désirade. Pour voter, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de la Désirade. Recevez les résultats du premier tour des élections municipales à la Désirade dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Désirade
|Tête de listeListe
|
Loïc Tonton
Divers
Ensemble, Allons plus loin pour la Désirade
|
|
Jean-Claude Pioche
Divers
ENSEMBLE, REPRENONS LE CAP POUR UNE DESIRADE GAGNANTE
|
|
Max Villeneuve
Divers
ENSEMBLE CONSTRUISONS LA DESIRADE DE DEMAIN
|
|
Raoulle Sylvette Saint-Auret
Divers
ENSEMBLE POUR LA DESIRADE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Tonton (12 élus) Desidrade dynamique et ambitieuse continuons ensemble
|675
|51,52%
|
|Juste, Armist, René Noel (3 élus) Osons ensemble
|635
|48,47%
|
|Participation au scrutin
|La Désirade
|Taux de participation
|81,28%
|Taux d'abstention
|18,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 355
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Tonton Desidrade dynamique et ambitieuse continuons ensemble
|544
|41,97%
|Juste, Armist, René Noel Osons ensemble
|462
|35,64%
|François Jean Saint-Auret La désirade, c'est maintenant!!!
|290
|22,37%
|Participation au scrutin
|La Désirade
|Taux de participation
|79,11%
|Taux d'abstention
|20,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 322
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Pioche (15 élus) Ensemble pour la desirade de demain
|696
|53,00%
|
|René Noel (4 élus) La force de l'experience
|617
|46,99%
|
|Participation au scrutin
|La Désirade
|Taux de participation
|83,16%
|Taux d'abstention
|16,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,96%
|Nombre de votants
|1 353
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