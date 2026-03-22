Résultat de l'élection municipale 2026 à la Désirade : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Désirade [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Désirade sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Désirade.
L'actu des élections municipales 2026 à la Désirade
11:47 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à la Désirade ?
Loïc Tonton a remporté le premier tour de l'élection municipale 2026 à la Désirade la semaine dernière, avec 47,36 % des voix. Ensuite, Jean-Claude Pioche a pris la position de dauphin avec 30,38 %. Un écart important s'est installé entre les deux candidats. Comme il y a six ans, Loïc Tonton est resté au sommet du classement, et il a amélioré aussi légèrement son score de 5,39 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Max Villeneuve a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Raoulle Sylvette Saint-Auret a obtenu 5,44 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. À noter que pour ce premier tour à la Désirade, le vote a mobilisé 77,18 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Désirade
Le deuxième tour des élections municipales à la Désirade a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Loïc Tonton
Divers
Ensemble, Allons plus loin pour la Désirade
|
|
Jean-Claude Pioche
Divers
ENSEMBLE, REPRENONS LE CAP POUR UNE DESIRADE GAGNANTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Désirade
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc TONTON (Ballotage) Ensemble, Allons plus loin pour la Désirade
|583
|47,36%
|Jean-Claude PIOCHE (Ballotage) ENSEMBLE, REPRENONS LE CAP POUR UNE DESIRADE GAGNANTE
|374
|30,38%
|Max VILLENEUVE (Ballotage) ENSEMBLE CONSTRUISONS LA DESIRADE DE DEMAIN
|207
|16,82%
|Raoulle Sylvette SAINT-AURET ENSEMBLE POUR LA DESIRADE
|67
|5,44%
|Participation au scrutin
|La Désirade
|Taux de participation
|77,18%
|Taux d'abstention
|22,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|1 268
Source : ministère de l’Intérieur
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