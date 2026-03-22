Résultat de l'élection municipale 2026 à la Désirade : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Désirade

Le deuxième tour des élections municipales à la Désirade a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Loïc Tonton
Loïc Tonton Divers
Ensemble, Allons plus loin pour la Désirade
  • Loïc Tonton
  • Sabrina Robin
  • Fabrice Roseau
  • Suzie Evuort
  • Pierre Desiree
  • Katia Speno Epouse Berchel
  • John Villeneuve
  • Odette Robin
  • Christophe Kancel
  • Laura Compper
  • Cyriaque Saint-Auret
  • Mireille Saint-Eloi
  • Emeric Evuort
  • Yasmina Ursulet
  • Manuel Maston
  • Stanye Canes épouse Tonton
  • Jean-Pierre Suedois
Jean-Claude Pioche
Jean-Claude Pioche Divers
ENSEMBLE, REPRENONS LE CAP POUR UNE DESIRADE GAGNANTE
  • Jean-Claude Pioche
  • Myriam Dinane
  • Max Villeneuve
  • Marthe Mirre épse Jules
  • Renald Benvar
  • Ciana Saint-Auret épse Placerdat
  • Jean-Marie Berchel
  • Rita Denise Contaret
  • Jean-Pascal Clevy
  • Huguette Printemps
  • Jérôme Robert
  • Laureen Robert
  • William Devarieux
  • Méline Pioche
  • Francis Hoton
  • Evelyne Katty Villeneuve
  • Bruno Tolede

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Désirade

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc TONTON
Loïc TONTON (Ballotage) Ensemble, Allons plus loin pour la Désirade 		583 47,36%
Jean-Claude PIOCHE
Jean-Claude PIOCHE (Ballotage) ENSEMBLE, REPRENONS LE CAP POUR UNE DESIRADE GAGNANTE 		374 30,38%
Max VILLENEUVE
Max VILLENEUVE (Ballotage) ENSEMBLE CONSTRUISONS LA DESIRADE DE DEMAIN 		207 16,82%
Raoulle Sylvette SAINT-AURET
Raoulle Sylvette SAINT-AURET ENSEMBLE POUR LA DESIRADE 		67 5,44%
Participation au scrutin La Désirade
Taux de participation 77,18%
Taux d'abstention 22,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 1 268

Source : ministère de l’Intérieur

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