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19:21 - Les défis socio-économiques de la Désirade et leurs implications électorales Dans les rues de la Désirade, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 9,49% d'agriculteurs pour 1 349 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 86 entreprises, La Désirade permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (30,42%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 24,90% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 27,34% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 53,00 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. La Désirade manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à la Désirade ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à la Désirade il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 29,39% des votes lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 80,00% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 25,79% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à la Désirade comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,36% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 27,20% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 45,50% lors du vote final.

16:58 - Quelle participation attendre à la Désirade aux municipales ? Pour rappel, la participation atteignait 79,11 % à la Désirade lors des municipales de 2020, une affluence particulièrement forte alors que le Covid-19 faisait douter la population. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 34,20 %. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais les deux dernières élections législatives demeurent parfaitement comparables entre elles. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 20,69 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 24,70 %. Précédemment, le scrutin européen avait attiré 12,61 % des électeurs locaux. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier La Désirade comme une commune moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France. Pour ces municipales 2026, cette contingence à la Désirade sera quoi qu'il en soit capitale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Comment a voté Désirade lors des dernières élections ? Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à la Désirade avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (41,36%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 15,71% des suffrages. Christian Baptiste (Divers gauche) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à la Désirade quelques semaines plus tard avec 35,99%. Laurent Petit (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 27,20%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christian Baptiste culminant à 54,50% des votes dans la commune. .

14:57 - Au soir des municipales 2026, La Désirade apparaît comme un territoire difficile à situer politiquement La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à la Désirade voyait en effet Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 47,69% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 29,39%. Le duel final se soldait finalement par un score de 80,00% pour Marine Le Pen, contre 20,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de La Désirade accordaient leurs suffrages à Justine Benin (Ensemble !) avec 30,19% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Christian Baptiste (Divers gauche) en première position avec 53,64% des suffrages.

12:58 - Les contribuables de la Désirade se prononceront-ils sur les impôts ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à la Désirade, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 26,74 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 82 800 euros environ, marquant une forte baisse face aux 240 060 € enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à la Désirade est passé à 46,39 % en 2024 (contre 21,12 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à la Désirade a atteint 533 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 447 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à la Désirade L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à la Désirade s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier tour, Loïc Tonton a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 41,97% des soutiens. Derrière, Juste, Armist, René Noel a capté 35,64% des voix. Le trio de tête a été complété par François Jean Saint-Auret, avec 22,37% des suffrages. Un différentiel marqué. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Loïc Tonton l'a finalement emporté avec 675 suffrages (51,52%), face à Juste, Armist, René Noel qui a obtenu 48,47% des électeurs inscrits. L'élection s'est au final avérée beaucoup plus serrée que prévu, le challenger parvenant à remonter la pente grâce à un report de voix favorable. Bien que Juste, Armist, René Noel ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 173 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.