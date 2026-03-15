Résultat municipale 2026 à la Désirade (97127) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à la Désirade. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à la Désirade, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Désirade [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Loïc TONTON
Loïc TONTON Ensemble, Allons plus loin pour la Désirade 		221 45,57%
Jean-Claude PIOCHE
Jean-Claude PIOCHE ENSEMBLE, REPRENONS LE CAP POUR UNE DESIRADE GAGNANTE 		166 34,23%
Max VILLENEUVE
Max VILLENEUVE ENSEMBLE CONSTRUISONS LA DESIRADE DE DEMAIN 		72 14,85%
Raoulle Sylvette SAINT-AURET
Raoulle Sylvette SAINT-AURET ENSEMBLE POUR LA DESIRADE 		26 5,36%
Participation au scrutin La Désirade Partiels *
Taux de participation 77,02%
Taux d'abstention 22,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 496

* Résultats partiels sur 66% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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