Résultat municipale 2026 à la Fare-les-Oliviers (13580) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Fare-les-Oliviers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Fare-les-Oliviers, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Fare-les-Oliviers [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme MARCILIAC (21 élus) CONTINUONS ENSEMBLE AVEC JEROME MARCILIAC
|1 739
|43,23%
|
|Joël YERPEZ (4 élus) LA FARE POUR TOUS
|1 075
|26,72%
|
|Stéphane NOËL (3 élus) FIERS D'ÊTRE FARENCS
|798
|19,84%
|
|Richard CAMPANELLI (1 élu) LE RENOUVEAU FARENC
|411
|10,22%
|
|Participation au scrutin
|La Fare-les-Oliviers
|Taux de participation
|65,50%
|Taux d'abstention
|34,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|4 076
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Fare-les-Oliviers - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme MARCILIAC (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE AVEC JEROME MARCILIAC
|1 566
|37,03%
|Joël YERPEZ (Ballotage) LA FARE POUR TOUS
|841
|19,89%
|Stéphane NOËL (Ballotage) FIERS D'ÊTRE FARENCS
|757
|17,90%
|Richard CAMPANELLI (Ballotage) LE RENOUVEAU FARENC
|580
|13,71%
|Gérard CRUZ (Ballotage) MIEUX VIVRE A LA FARE
|485
|11,47%
|Participation au scrutin
|La Fare-les-Oliviers
|Taux de participation
|68,88%
|Taux d'abstention
|31,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|4 286
Election municipale 2026 à la Fare-les-Oliviers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Fare-les-Oliviers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Fare-les-Oliviers.
L'actu des élections municipales 2026 à la Fare-les-Oliviers
18:36 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à la Fare-les-Oliviers ?
La préférence des électeurs de la Fare-les-Oliviers a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de la Fare-les-Oliviers avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 42,43% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à la Fare-les-Oliviers avaient ensuite propulsé aux avants-postes Romain Tonussi (Rassemblement National) avec 46,29% au premier tour, devant Jean-Marc Zulesi (Ensemble !) avec 28,33%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Romain Tonussi culminant à 51,84% des voix dans la localité.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à la Fare-les-Oliviers
L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à la Fare-les-Oliviers est très instructive. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Olivier Guirou (Divers gauche) a pris les commandes en totalisant 1 856 soutiens (71,00%). En deuxième position, Corine Maurel (Divers centre) a engrangé 758 suffrages en sa faveur (28,99%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Olivier Guirou a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à la Fare-les-Oliviers, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - À la Fare-les-Oliviers, Joël Yerpez, Stéphane Noël et les autres qualifiés s'affrontent ce dimanche
Comme le montrent les candidatures au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Joël Yerpez sous l'étiquette LDVG, la liste de Stéphane Noël (LRN), la liste menée par Jérôme Marciliac (LDVG) et Richard Campanelli sous l'étiquette LDVD. Pour voter, les votants de la ville peuvent se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 6 bureaux de vote de la Fare-les-Oliviers.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections à la Fare-les-Oliviers il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à la Fare-les-Oliviers dimanche dernier, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 68,88 % localement, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Jérôme Marciliac (Divers gauche) qui a pris la tête en s'adjugeant 37,03 % des voix. Ensuite, Joël Yerpez (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 19,89 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 17,90 %, Stéphane Noël, étiqueté Rassemblement National, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Richard Campanelli, portant la nuance Divers droite, a terminé avec 13,71 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Villes voisines de la Fare-les-Oliviers
- La Fare-les-Oliviers (13580)
- Ecole primaire à la Fare-les-Oliviers
- Maternités à la Fare-les-Oliviers
- Crèches et garderies à la Fare-les-Oliviers
- Classement des collèges à la Fare-les-Oliviers
- Salaires à la Fare-les-Oliviers
- Impôts à la Fare-les-Oliviers
- Dette et budget de la Fare-les-Oliviers
- Climat et historique météo de la Fare-les-Oliviers
- Accidents à la Fare-les-Oliviers
- Délinquance à la Fare-les-Oliviers
- Inondations à la Fare-les-Oliviers
- Nombre de médecins à la Fare-les-Oliviers
- Pollution à la Fare-les-Oliviers
- Entreprises à la Fare-les-Oliviers
- Prix immobilier à la Fare-les-Oliviers