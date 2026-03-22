Résultat municipale 2026 à la Fare-les-Oliviers (13580) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Fare-les-Oliviers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Fare-les-Oliviers, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Fare-les-Oliviers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme MARCILIAC
Jérôme MARCILIAC (21 élus) CONTINUONS ENSEMBLE AVEC JEROME MARCILIAC 		1 739 43,23%
  • Jérôme MARCILIAC
  • Carine WECKERLIN
  • Christophe AGARD
  • Chantal GARCIA
  • Patrice MARTIN
  • Nathalie CLAUZEL
  • Éric SPINELLY
  • Celine TRANCHARD
  • Charly BARBAROUX
  • Marie-Laure GIORSETTI
  • Denis PALMERINI
  • Christine VALLET
  • Lionel DI SAPIO
  • Graziella JOFES
  • Michel MORGANTE
  • Jessica LEPAGE
  • Sébastien LAURENT
  • Sylvie THIERY
  • Julien NERCY
  • Josiane BERTOCCHIO-EGEA
  • Remi MIGLIORE
Joël YERPEZ
Joël YERPEZ (4 élus) LA FARE POUR TOUS 		1 075 26,72%
  • Joël YERPEZ
  • Myriam SEILER
  • Yves LOMBARDO
  • Céline DELOUS
Stéphane NOËL
Stéphane NOËL (3 élus) FIERS D'ÊTRE FARENCS 		798 19,84%
  • Stéphane NOËL
  • Linda ISOARDO
  • Dany MOUZON
Richard CAMPANELLI
Richard CAMPANELLI (1 élu) LE RENOUVEAU FARENC 		411 10,22%
  • Richard CAMPANELLI
Participation au scrutin La Fare-les-Oliviers
Taux de participation 65,50%
Taux d'abstention 34,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 4 076

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Fare-les-Oliviers - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme MARCILIAC
Jérôme MARCILIAC (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE AVEC JEROME MARCILIAC 		1 566 37,03%
Joël YERPEZ
Joël YERPEZ (Ballotage) LA FARE POUR TOUS 		841 19,89%
Stéphane NOËL
Stéphane NOËL (Ballotage) FIERS D'ÊTRE FARENCS 		757 17,90%
Richard CAMPANELLI
Richard CAMPANELLI (Ballotage) LE RENOUVEAU FARENC 		580 13,71%
Gérard CRUZ
Gérard CRUZ (Ballotage) MIEUX VIVRE A LA FARE 		485 11,47%
Participation au scrutin La Fare-les-Oliviers
Taux de participation 68,88%
Taux d'abstention 31,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 4 286

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