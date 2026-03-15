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19:16 - La Fare-les-Oliviers et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, La Fare-les-Oliviers se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 27,75% de cadres supérieurs pour 8 953 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. L'existence de 735 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (11,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 248 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, près de 39,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 675,88 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En somme, à la Fare-les-Oliviers, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à la Fare-les-Oliviers ? Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à la Fare-les-Oliviers il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 29,98% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 52,93% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 30,05% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste validait 48,86% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 42,43% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 46,29% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,84% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Romain Tonussi.

16:58 - Les électeurs de la Fare-les-Oliviers vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour d'élections municipales à la Fare-les-Oliviers, la mobilisation sera observée de près. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 2 699 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 44,74 %, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, l'épidémie de Covid ayant frappé de plein fouet l'événement. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 81,78 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 56,55 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,11 % au premier tour, contre 50,28 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une localité relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Comment a voté Fare-les-Oliviers lors des dernières élections ? Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Romain Tonussi (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 46,29% au premier tour, devant Jean-Marc Zulesi (Ensemble !) avec 28,33%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Romain Tonussi culminant à 51,84% des suffrages exprimés dans la localité. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à la Fare-les-Oliviers avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,43%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 13,55% des voix. L'orientation des électeurs de la La Fare-les-Oliviers a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Pour les élections 2026, La Fare-les-Oliviers apparaît comme inclassable ou presque Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de La Fare-les-Oliviers plébiscitaient Jean-Marc Zulesi (Ensemble !) avec 31,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Marc Zulesi virant de nouveau en tête avec 51,14% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à la Fare-les-Oliviers qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 29,98% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,82%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,93% pour Marine Le Pen, contre 47,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que La Fare-les-Oliviers s'inscrit comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Jérôme MARCILIAC a-t-il maîtrisé les impôts à la Fare-les-Oliviers ? Illustration d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à la Fare-les-Oliviers, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,59 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 120 780 € la même année, contre quelque 1,98216 million d'euros (1 982 160 € très exactement) enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à la Fare-les-Oliviers s'est établi à près de 44,37 % en 2024 (contre 27,82 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à la Fare-les-Oliviers a atteint 826 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 859 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à la Fare-les-Oliviers À la Fare-les-Oliviers, les résultats des municipales précédentes se sont avérés riches d'enseignements sur le paysage politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes, Olivier Guirou (Divers gauche) a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 71,00% des soutiens. Sur la seconde marche, Corine Maurel (Divers centre) a recueilli 28,99% des voix. Cette victoire écrasante du candidat Divers gauche a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à la Fare-les-Oliviers, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.