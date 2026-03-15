Résultat municipale 2026 à la Fare-les-Oliviers (13580) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Fare-les-Oliviers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Fare-les-Oliviers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Fare-les-Oliviers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme MARCILIAC
Jérôme MARCILIAC CONTINUONS ENSEMBLE AVEC JEROME MARCILIAC 		1 566 37,03%
Joël YERPEZ
Joël YERPEZ LA FARE POUR TOUS 		841 19,89%
Stéphane NOËL
Stéphane NOËL FIERS D'ÊTRE FARENCS 		757 17,90%
Richard CAMPANELLI
Richard CAMPANELLI LE RENOUVEAU FARENC 		580 13,71%
Gérard CRUZ
Gérard CRUZ MIEUX VIVRE A LA FARE 		485 11,47%
Participation au scrutin La Fare-les-Oliviers
Taux de participation 68,88%
Taux d'abstention 31,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 4 286

Source : ministère de l’Intérieur

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