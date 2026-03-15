En direct

19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Farlède Dans la commune de la Farlède, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,69% et une densité de population de 1173 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (83,95%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 4963 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,39%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,55%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à la Farlède mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,01% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Les électeurs de la Farlède conquis par le RN ? Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à la Farlède il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 32,83% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,56% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 33,18% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite obtenait 53,47% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 48,94% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 56,23% pour le parti d'extrême droite. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Laure Lavalette.

16:58 - À la Farlède, l'abstention s'annonce forte aux municipales Dans le cadre des élections municipales à la Farlède, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 74,26 % lors du dernier scrutin municipal, un niveau exceptionnel face aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était touché par le Covid-19. S'agissant de désigner leur maire, les municipales restent pourtant historiquement, avec les présidentielles, des scrutins où les Français se mobilisent particulièrement. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 25,11 % dans la ville (et donc 74,89 % de participation). Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste riche d'enseignements. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 53,59 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 31,88 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 44,33 %. Avec du recul, la commune se révèle in fine comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Farlède : retour sur le dernier verdict politique en date Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de la Farlède avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 48,94% des inscrits. Les élections législatives à la Farlède qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Laure Lavalette (Rassemblement National) en pole position avec 56,23% au premier tour, devant Josy Chambon (Ensemble !) avec 21,48%. Aucun second tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription.

14:57 - La Farlède : des suffrages éminemment instructifs lors des scrutins en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Farlède portaient leur choix sur Laure Lavalette (RN) avec 33,18% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,47%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de La Farlède votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,83%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 23,60%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,56% pour Marine Le Pen, contre 42,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que La Farlède s'affirme comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les premières élections à la Farlède depuis la réforme fiscale Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur La Farlède, la facture moyenne payée par foyer fiscal a représenté 1 064 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 718 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 40,50 % en 2024 (contre 17,70 % en 2020). Un chiffre à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, en progression de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 138 600 euros en 2024. Un produit qui est loin des 1 392 200 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 9,75 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des élections de 2020 à la Farlède À la Farlède, les résultats des élections municipales il y a 6 ans se sont révélés très éclairants sur le paysage politique local. Seule en lice, 'Toujours ensemble pour la farlède' a naturellement rassemblé 1 421 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à la Farlède, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. À l'occasion de ces nouvelles municipales, le défi sera de savoir si une véritable opposition parvient à se structurer contre cette mainmise. La liste des candidatures (voir ci-dessous) apporte certainement déjà une première réponse.