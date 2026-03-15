Résultat municipale 2026 à la Farlède (83210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Farlède a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Farlède, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Farlède [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves PALMIERI
Yves PALMIERI (29 élus) LA FARLÈDE AU COEUR 		3 125 74,49%
  • Yves PALMIERI
  • Virginie CORPORANDY-VIALLON
  • Alexis COLLET
  • Anne-Laure EXCOFFON-JOLLY
  • Julien DUPONT
  • Sandrine ASTIER-BOUCHET
  • Eric DUBOSC
  • Magali GINI
  • Romain GRILLOT
  • Magali DALMASSO
  • Marc CARDINALI
  • Michele VELLY-LOUCHE
  • Marc WINTER
  • Josyane ASTIER
  • Jean-Louis VEBER
  • Nadine GARINO
  • Denis MANTELLO
  • Virginie VAILLANT
  • Serge COPOLA
  • Christine GIOVANNONI
  • Christian SCALISI
  • Micheline TEOBALD
  • Franck FOUCAULT
  • Daniele LAMPIN
  • Jean-Charles COURBON
  • Virginie MAUDIRE-GOURVIL
  • Christian PARDIGON
  • Deva BECUE
  • Alex VIDAL
Jérôme BEAUNIER
Jérôme BEAUNIER (4 élus) RASSEMBLEMENT DES DROITES - ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE LA FARLÈDE 		1 070 25,51%
  • Jérôme BEAUNIER
  • Ludivine MANGOT
  • Christophe JOLY
  • Virginie BEAUNIER
Participation au scrutin La Farlède
Taux de participation 57,19%
Taux d'abstention 42,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 4 308

Source : ministère de l’Intérieur

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