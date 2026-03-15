Résultat municipale 2026 à la Fère (02800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Fère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Fère, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Fère [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francine BOULARD
Francine BOULARD (18 élus) LA FERE de TOUS 		316 54,30%
  • Francine BOULARD
  • Pierre COPPENS
  • Patricia PICHELIN
  • Michel DURAND
  • Catherine CHATOT-CATOIRE
  • Jean CHARROY
  • Nadine MARTIN
  • Laurent GOUILLARD
  • Christelle LAGASSE
  • Julien VANROYE
  • Alexandra DARDENNE
  • Ludwig BONNAUD
  • Ma-Eva MOREL
  • Sébastien BARBOTIN
  • Edmonde CUVILLIER
  • Anthony LABREVOIR
  • Angélina PERRIOT
  • David OGET
Michel WELTER
Michel WELTER (5 élus) REDYNAMISONS NOTRE VILLE 		266 45,70%
  • Michel WELTER
  • Sarah MELOTTE
  • André BOUTEILLER
  • Marine LAGLENNE
  • Laurent TASSIER
Participation au scrutin La Fère
Taux de participation 41,20%
Taux d'abstention 58,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 609

Source : ministère de l’Intérieur

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