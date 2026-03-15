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19:16 - Tendances démographiques et électorales à la Fère : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de la Fère, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 2 860 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 150 entreprises, La Fère se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 19,93% des résidents sont des enfants, et 7,06% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 16,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 31,93% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 187,65 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À la Fère, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Vote RN à la Fère : les derniers résultats Le Rassemblement national était absent pour la dernière campagne municipale à la Fère en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 46,88% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 67,80% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 39,71% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 61,88% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 59,25% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 62,54% pour le parti d'extrême droite. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Dragon.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à la Fère ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 60,55 % à la Fère lors de la dernière élection municipale, dans la moyenne nationale alors que beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 36,88 % des citoyens en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 63,51 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 51,26 %, contre 64,58 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une commune distancée du processus électoral en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour d'élections municipales 2026 à la Fère, cette contingence sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à la Fère ? Les Européennes de 2024 à la Fère avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (59,25%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 8,86% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à la Fère avaient ensuite favorisé Nicolas Dragon (Rassemblement National) avec 62,54% au premier tour, devant Damien Delavenne (Majorité présidentielle) avec 18,51%. La décision des urnes était d'ailleurs acquise dès le premier round dans la circonscription. Cette analyse des scrutins de 2024 révèle donc que La Fère restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à la Fère ? Globalement, le paysage électoral fait de La Fère un bastion pour le courant national-populiste. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de La Fère plaçaient Marine Le Pen en tête avec 46,88% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 18,13%. Lors de la finale de l'élection à la La Fère, les électeurs accordaient 67,80% pour Marine Le Pen, contre 32,20% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de La Fère soutenaient en priorité Nicolas Dragon (RN) avec 39,71% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,88% des suffrages.

12:58 - Fiscalité en hausse à la Fère : une incidence sur les élections municipales Tandis que les impôts locaux se sont accrus à la Fère entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 11,88 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 50 160 € la même année. Un montant loin des 318 500 euros enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à la Fère s'est établi à près de 45,95 % en 2024 (contre 14,23 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à la Fère s'est établi à environ 765 euros en 2024 (contre 409 € en 2020).

11:59 - Marie-Noëlle Vilain gagnante de la dernière élection à la Fère Les résultats des municipales il y a six ans à la Fère ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier scrutin à l'époque, Marie-Noëlle Vilain a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 240 soutiens (46,15%). En deuxième position, Michel Boulanger a capté 37,30% des votes. André Bouteiller était à la troisième place, glanant 86 électeurs (16,53%). Un delta important. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Marie-Noëlle Vilain l'a finalement emporté avec 49,80% des voix, face à Michel Boulanger qui a obtenu 186 électeurs (37,20%) et André Bouteiller avec 65 électeurs inscrits (13,00%). Le fossé de départ s'est confirmé et même creusé, aboutissant à une victoire écrasante et irréfutable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., sécurisant 9 voix supplémentaires entre les deux tours.