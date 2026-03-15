Résultat municipale 2026 à la Ferrière-aux-Étangs (61450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Ferrière-aux-Étangs a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ferrière-aux-Étangs, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ferrière-aux-Étangs [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Betty GUERIN
Betty GUERIN (15 élus) LA FERRIERE AUX ETANGS, AU COEUR DE NOS PRIORITES 		390 51,79%
  • Betty GUERIN
  • Jérôme PALLIGEN
  • Elodie CHAMPAIN
  • Dimitri LESAGE
  • Laurence LALES
  • Pascal RENVOISÉ
  • Karine EMERY-VALOI
  • Joseph COLIN
  • Lydia BERTHOUT
  • Alain LEBOUGRE
  • Monique POUPIN
  • Luc BERTRAND
  • Laurence GOSSELIN
  • Yan LEROUX
  • Angélique DENIS
Thierry OLIVIER
Thierry OLIVIER (4 élus) LA FERRIÈRE, AVEC CONFIANCE 		363 48,21%
  • Thierry OLIVIER
  • Chantal GOUAULT
  • Jean-Louis MARIE
  • Claudine CAUCHOIS
Participation au scrutin La Ferrière-aux-Étangs
Taux de participation 71,90%
Taux d'abstention 28,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Nombre de votants 783

Source : ministère de l’Intérieur

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