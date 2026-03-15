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19:19 - Les données démographiques de la Ferrière-aux-Étangs révèlent les tendances électorales Comment la population de la Ferrière-aux-Étangs peut-elle impacter les résultats des municipales ? Avec un taux de chômage de 8,44% et une densité de population de 140 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (21,86%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 742 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,68%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,22%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à la Ferrière-aux-Étangs mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,38% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à la Ferrière-aux-Étangs Le Rassemblement national était absent lors de la dernière municipale à la Ferrière-aux-Étangs en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 30,46% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 43,66% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 15,19% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN arrachait 30,37% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 37,23% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 30,47% pour le RN. Il finira avec 34,79% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle participation attendre à la Ferrière-aux-Étangs aux municipales ? Pour ces municipales, la mobilisation des votants à la Ferrière-aux-Étangs sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Les archives d'il y a six ans montrent que 618 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 57,43 % (au-dessus de la moyenne nationale) alors que le pays était impacté par le coronavirus. Les municipales restent en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les Français votent le plus massivement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 73,22 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). La participation aux législatives, établie de son côté à 51,84 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 71,07 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 50,57 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité soucieuse de voter.

15:59 - Qui a remporté les votes en 2024 à la Ferrière-aux-Étangs ? Jérôme Nury (Divers droite) avait enlevé au premier tour des élections des députés à la Ferrière-aux-Étangs en 2024 avec 48,89%. Ludmila Petchenina (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 30,47%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jérôme Nury culminant à 65,21% des suffrages exprimés dans la localité. Lors du match européen en amont, les citoyens de la Ferrière-aux-Étangs avaient cette fois donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 37,23% des votes. La préférence des électeurs de la La Ferrière-aux-Étangs a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une zone de sensibilité politique modérée, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - La Ferrière-aux-Étangs : des résultats très tranchés lors des scrutins il y a 4 ans Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de La Ferrière-aux-Étangs choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,55% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 30,46%. Lors de la finale de l'élection à la La Ferrière-aux-Étangs, les électeurs accordaient 56,34% pour Emmanuel Macron, contre 43,66% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de La Ferrière-aux-Étangs plébiscitaient Vincent Beaumont (Divers centre) avec 32,91% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jérôme Nury (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 69,63%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc La Ferrière-aux-Étangs comme un territoire sensible au positionnement central.

12:58 - Le montant de la pression fiscale est en hausse à la Ferrière-aux-Étangs Si l'on examine la fiscalité de la Ferrière-aux-Étangs, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,31 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 17 900 € la même année. Un montant loin des quelque 219 800 euros récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à la Ferrière-aux-Étangs atteint désormais 47,11 % en 2024 (contre 20,04 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à la Ferrière-aux-Étangs a atteint 621 euros en 2024 contre 471 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à la Ferrière-aux-Étangs Les résultats des élections municipales de 2020 à la Ferrière-aux-Étangs ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Vincent Beaumont a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 317 bulletins (53,45%). Dans la position du principal opposant, Thierry Olivier a capté 46,54% des suffrages. Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à la Ferrière-aux-Étangs, cette répartition historique des voix pose les bases. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité constituera ce dimanche une épreuve titanesque, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.