Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Alais : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Ferté-Alais

Le deuxième tour des élections municipales à la Ferté-Alais a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Hilf
Pascal Hilf Liste Divers
Vivre Ensemble à La Ferté Alais
  • Pascal Hilf
  • Patricia Hurtrel
  • Stéphane Allard
  • Laetitia Mihoub
  • Gregory Andrieu
  • Ludivine Chailloux
  • Yves Marre
  • Frédérique Fournier
  • Guy-Charles Humbert
  • Léa Phalippoux
  • Cyril Hem
  • Jennifer Cogulet
  • Florian Nauleau
  • Séverine Levacher
  • Alexandre Walter
  • Sabrina Soares Correia
  • Frédéric Flament
  • Ophélie Guihard
  • Grégory Orgé
  • Bernadette Marchal
  • Pierre Pescheux
  • Alison Lefour
  • Yaasin Zabbouj
  • Julia Dross
  • Quentin Chassin de Kergommeaux
  • Mayna Leroux
  • Alexandre Bonnet
  • Nathalie Scellier
  • Rodolphe Welsch
Katia Larguier
Katia Larguier Liste Divers
La maîtrise et la volonté d'agir
  • Katia Larguier
  • Sylvain Serra
  • Christelle Barbat
  • Brady Merlen
  • Carine Benkemoun
  • Vincent Lefebve
  • Sylvie Bongrand
  • Mattéo Marcelino
  • Caroline Doyet
  • Dimitri Ntangu Matewa
  • Chloé Riem
  • Elio Oliveira
  • Priscilla Dos Santos Gomes de Oliveira
  • Vincent Barbat
  • Anilce Lopes
  • Othman Laychouchi
  • Christelle Jaspart
  • François Oliveira
  • Murielle Yvanne
  • Kévin Yvrande
  • Marie Grandolini
  • Gilles Montusier
  • Angélique Mendy
  • Féthy Mendy
  • Marie-Thé Montusier
  • Lionel Konate
  • Isabelle Autrive

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Alais

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal HILF
Pascal HILF (Ballotage) Vivre Ensemble à La Ferté Alais 		741 50,00%
Katia LARGUIER
Katia LARGUIER (Ballotage) La maîtrise et la volonté d'agir 		555 37,45%
Ariel SHEPS
Ariel SHEPS (Ballotage) LA FERTE ALAIS, UN AVENIR COMMUN 		186 12,55%
Participation au scrutin La Ferté-Alais
Taux de participation 56,71%
Taux d'abstention 43,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 1 533

Source : ministère de l’Intérieur

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