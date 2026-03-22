Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Alais : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Alais [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Ferté-Alais sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Ferté-Alais.
L'actu des élections municipales 2026 à la Ferté-Alais
11:47 - Pascal Hilf largement en tête de l'élection la semaine dernière
Les élections municipales 2026 à la Ferté-Alais ont vu Pascal Hilf s'imposer dimanche dernier avec 50,00 % des votes. Dans son sillage, Katia Larguier s'est classée deuxième avec 37,45 %. Un écart important s'est installé entre les deux candidats. Pour compléter ce tableau, avec 12,55 %, Ariel Sheps (Divers centre) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à la Ferté-Alais, l'élection a vu 56,71 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Ferté-Alais
Le deuxième tour des élections municipales à la Ferté-Alais a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Hilf
Liste Divers
Vivre Ensemble à La Ferté Alais
|
|
Katia Larguier
Liste Divers
La maîtrise et la volonté d'agir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Alais
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal HILF (Ballotage) Vivre Ensemble à La Ferté Alais
|741
|50,00%
|Katia LARGUIER (Ballotage) La maîtrise et la volonté d'agir
|555
|37,45%
|Ariel SHEPS (Ballotage) LA FERTE ALAIS, UN AVENIR COMMUN
|186
|12,55%
|Participation au scrutin
|La Ferté-Alais
|Taux de participation
|56,71%
|Taux d'abstention
|43,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Nombre de votants
|1 533
Source : ministère de l’Intérieur
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