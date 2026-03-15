Résultat municipale 2026 à la Ferté-Alais (91590) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Ferté-Alais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ferté-Alais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Alais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal HILF
Pascal HILF Vivre Ensemble à La Ferté Alais 		741 50,00%
Katia LARGUIER
Katia LARGUIER La maîtrise et la volonté d'agir 		555 37,45%
Ariel SHEPS
Ariel SHEPS LA FERTE ALAIS, UN AVENIR COMMUN 		186 12,55%
Participation au scrutin La Ferté-Alais
Taux de participation 56,71%
Taux d'abstention 43,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 1 533

Source : ministère de l’Intérieur

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