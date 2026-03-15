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19:21 - La Ferté-Alais : élections municipales et dynamiques démographiques Dans les rues de la Ferté-Alais, les élections s'achèvent. Avec ses 3 663 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 280 entreprises attestent une économie prospère. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 30,59% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 196 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,07%, La Ferté-Alais est un exemple de multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, 46,37% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1025,83 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à la Ferté-Alais s'inscrit dans l'histoire du pays.

17:57 - À la Ferté-Alais, le vote RN s'annonce fort aux municipales Le Rassemblement national était resté en retrait lors des élections locales à la Ferté-Alais en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 25,66% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 47,74% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 25,43% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste validait 51,99% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 37,13% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 42,02% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,45% lors du vote final et la victoire de Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Les électeurs de la Ferté-Alais peu mobilisés lors des scrutins Pour ces municipales 2026, l'envie d'aller voter à la Ferté-Alais sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 41,85 % lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 1 952 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 74,25 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 50,64 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,49 % au premier tour, contre 45,19 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur se révèle in fine comme une contrée moins participative que la moyenne.

15:59 - Ferté-Alais classée à droite lors des derniers scrutins L'exploration des résultats de 2024 révèle que La Ferté-Alais s'affirmait alors toujours comme une terre souverainiste voire nationaliste, en cohérence avec les choix de 2022. Lors des européennes, le résultat à la Ferté-Alais s'était en effet cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (37,13%), en première position devant Valérie Hayer (12,45%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,92%). Les élections législatives à la Ferté-Alais une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) aux avants-postes avec 42,02% au premier tour, devant Mathieu Hillaire (Union de la gauche) avec 25,27%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 54,45% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - La Ferté-Alais : des résultats éminemment instructifs dans les urnes en 2022 Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Ferté-Alais voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 25,66% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,08%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,26% pour Emmanuel Macron, contre 47,74% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Ferté-Alais soutenaient en priorité Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 25,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,99%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de La Ferté-Alais une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Fiscalité stable à la Ferté-Alais : une incidence sur le scrutin municipal S'agissant des contributions locales à la Ferté-Alais, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 068 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 003 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 36,75 % en 2024 (contre près de 16,50 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 62 800 euros en 2024. Un produit qui est loin des 1 265 990 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 19,42 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à la Ferté-Alais L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à la Ferté-Alais est riche d'enseignements. Au soir du premier passage aux urnes, Mariannick Morvan (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau avec 51,81% des suffrages. En deuxième position, Katia Merlen (Divers droite) a recueilli 48,18% des votes. Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à la Ferté-Alais, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.