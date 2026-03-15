Résultat municipale 2026 à la Ferté-Gaucher (77320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Ferté-Gaucher a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ferté-Gaucher, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Gaucher [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel JOZON
Michel JOZON (22 élus) LA FERTÉ-GAUCHER AUTREMENT 		791 60,89%
  • Michel JOZON
  • Roxane DECOUDIER
  • Patrick PIOT
  • Beatrice RIOLET
  • Herve MERY
  • Catherine ROBERT
  • David NEGRIN
  • Pierrette NIVOT
  • Julien MATHON
  • Virgine LEQUESNE
  • Julien MASSON
  • Pascale COUDERC
  • Sebastien MATRAT
  • Elodie ARNAUD CAVIGIOLI
  • Karim AOUIDATE
  • Valerie MARCHAND
  • Jonathan DELISLE
  • Florence DESCHAMPS
  • Romain PORTMANN
  • Nadege ROBCIS
  • Gerard LAUDET
  • Julie VERZAROLI
Dominique BONNIVARD
Dominique BONNIVARD (5 élus) LA FERTÉ-GAUCHER RENOUVEAU 		508 39,11%
  • Dominique BONNIVARD
  • Sophie DALLE
  • Jean-Marie ABDILLA
  • Amina NASSER
  • Jonathan GRAFTEAUX
Participation au scrutin La Ferté-Gaucher
Taux de participation 53,41%
Taux d'abstention 46,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 1 361

Source : ministère de l’Intérieur

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