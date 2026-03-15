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19:20 - L'avenir de la France se décide aussi à la Ferté-Gaucher Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à la Ferté-Gaucher comme partout en France. Avec ses 4 762 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 292 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (67,26%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 480 résidents étrangers, soit 10,08% de la population, participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 667 € par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,16%, synonyme d'une situation économique mitigée. La Ferté-Gaucher incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à la Ferté-Gaucher ? Le Rassemblement national était resté en retrait lors des élections locales à la Ferté-Gaucher il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 35,84% des votes lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 59,08% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 38,01% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste validait 57,22% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 47,43% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 48,06% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 53,63% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Julien Limongi.

16:58 - Rétrospective : la participation à la Ferté-Gaucher avant 2026 L'absence ou non de votants dans les isoloirs à la Ferté-Gaucher constituera un véritable pivot de ces municipales. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 52,92 % lors du premier round, un score dans la norme. 1 103 votants s'étaient à l'inverse déplacés, nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est toutefois fixé à 28,00 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 56,81 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 40,08 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 53,62 %. Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger La Ferté-Gaucher comme une zone frappée par un fort abstentionnisme au regard des moyennes nationales.

15:59 - Ferté-Gaucher : retour sur les derniers scrutins en date Lors des dernières européennes, le résultat à la Ferté-Gaucher s'était forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (47,43%), devançant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (10,44%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,35%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Julien Limongi (Rassemblement National) en pole position avec 48,06% au premier tour, devant Mathieu Garnier (Union de la gauche) avec 24,77%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Julien Limongi culminant à 53,63% des voix dans la commune. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Les électeurs de la Ferté-Gaucher avaient franchement privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Ferté-Gaucher était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 35,84% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 20,32%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,08% pour Marine Le Pen, contre 40,92% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Ferté-Gaucher accordaient leurs suffrages à Aymeric Durox (RN) avec 38,01% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,22%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que La Ferté-Gaucher s'affirme comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à la Ferté-Gaucher En matière d'impôts locaux à la Ferté-Gaucher, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 754 € en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 575 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 37,62 % en 2024 (contre 19,62 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 35 060 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 470 360 € perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 9,96 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Une victoire sans appel aux dernières élections municipales à la Ferté-Gaucher Les résultats des dernières municipales à la Ferté-Gaucher ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. À l'occasion du premier passage aux urnes, Michel Jozon (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 594 suffrages (55,87%). Derrière, Hervé Crapart (Divers droite) a capté 469 bulletins valides (44,12%). Ce triomphe au premier tour de Michel Jozon a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à la Ferté-Gaucher, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité aussi écrasante représentera le principal défi pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.