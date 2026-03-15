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19:19 - Comprendre l'électorat de la Ferté Macé : un regard sur la démographie locale Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers La Ferté Macé, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 5 095 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 339 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 329 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (63,12%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 236 résidents étrangers, La Ferté Macé est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 146 € par an, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. La Ferté Macé manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Quel est le poids du RN à la Ferté Macé ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à la Ferté Macé en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 23,34% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 36,86% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 19,74% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à la Ferté Macé comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 32,72% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 31,18% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 40,68% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à la Ferté Macé au crible Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale à la Ferté Macé avait été marqué par une abstention de 45,84 %, une abstention modeste (la participation se limitant à 54,16 %) alors que le pays était impacté par le Covid. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les élections locales demeurent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, des rendez-vous où les électeurs participent le plus massivement. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 27,68 % localement. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte par rapport aux scrutins locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 51,05 % en 2022 à seulement 35,84 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 48,38 % (contre 48,51 % en France). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises. En parallèle de cette élection municipale, cette réalité pèsera quoi qu'il en soit fortement sur les résultats de la Ferté Macé.

15:59 - Il y a deux ans, Ferté Macé a choisi la droite La situation politique de la La Ferté Macé a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de la Ferté Macé avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 32,72% des inscrits. Nadine Belzidsky (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à la Ferté Macé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 31,18%. Chantal Jourdan (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 30,70%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Chantal Jourdan (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 59,32%.

14:57 - Dernière présidentielle à la Ferté Macé : les points à analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de La Ferté Macé accordaient leurs suffrages à Chantal Jourdan (Nupes) avec 30,06% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,48% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Ferté Macé plaçait Emmanuel Macron en tête avec 36,48% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,34%. Lors de la finale de l'élection à la La Ferté Macé, les électeurs accordaient 63,14% pour Emmanuel Macron, contre 36,86% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune politiquement très disputée.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la pression fiscale à la Ferté Macé ces dernières années ? Du côté de la fiscalité de la Ferté Macé, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a représenté environ 960 euros en 2024 (année des dernières données) contre 740 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 44,13 % en 2024 (contre 16,98 % en 2020). Cette augmentation est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 212 720 € de recettes en 2024, bien en deçà des 1,27609 million d'euros (1 276 090 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 20,55 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à la Ferté Macé À la Ferté Macé, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour, Michel Leroyer (Divers centre) a distancé ses concurrents en totalisant 41,59% des voix. En deuxième position, José Collado (Divers gauche) a rassemblé 822 voix (41,38%). Le petit gap entre les prétendants promettait un second tour incertain. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Michel Leroyer l'a finalement emporté avec 51,31% des suffrages, face à José Collado s'adjugeant 48,68% des électeurs inscrits. Le suspense a été total, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche., gagnant 251 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation minoritaire est mise au défi d'avoir un meilleur résultat dès le premier tour aujourd'hui, au moment où le conseil municipal sortant, lui, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.