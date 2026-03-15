Résultat municipale 2026 à la Ferté Macé (61410) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à la Ferté Macé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à la Ferté Macé, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ferté Macé [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Michel LEROYER
Michel LEROYER CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE POUR LA FERTE-MACE 		240 51,28%
José COLLADO
José COLLADO Un Nouvel Élan pour la Ferté-Macé 		228 48,72%
Participation au scrutin La Ferté Macé Partiels *
Taux de participation 56,02%
Taux d'abstention 43,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Nombre de votants 484

* Résultats partiels sur 40% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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