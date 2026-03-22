Résultat municipale 2026 à la Ferté-Milon (02460) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Milon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ferté-Milon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Milon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc ANDRIEUX (14 élus) ENSEMBLE MAINTENONS LE CAP
|361
|41,78%
|
|Benoît POINT (4 élus) UNE ÉQUIPE POUR UN AVENIR
|351
|40,63%
|
|Sébastien VÉRON (1 élu) ENSEMBLE, DYNAMISONS MILON !
|152
|17,59%
|
|Participation au scrutin
|La Ferté-Milon
|Taux de participation
|57,60%
|Taux d'abstention
|42,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|879
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Ferté-Milon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc ANDRIEUX (Ballotage) ENSEMBLE MAINTENONS LE CAP
|309
|38,05%
|Benoît POINT (Ballotage) UNE ÉQUIPE POUR UN AVENIR
|287
|35,34%
|Sébastien VÉRON (Ballotage) ENSEMBLE, DYNAMISONS MILON !
|216
|26,60%
|Participation au scrutin
|La Ferté-Milon
|Taux de participation
|54,56%
|Taux d'abstention
|45,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|832
Election municipale 2026 à la Ferté-Milon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Ferté-Milon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Ferté-Milon.
L'actu des élections municipales 2026 à la Ferté-Milon
18:35 - Quels enseignements pour 2024 à la Ferté-Milon ?
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que La Ferté-Milon restait à l'époque une localité à dominante nationaliste, solidifiant encore un peu plus son ancrage. Le scrutin des Européennes de 2024 à la Ferté-Milon avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,16%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 11,93% des voix. Jocelyn Dessigny (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des élections des députés à la Ferté-Milon après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 55,88%. Jeanne Roussel (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 22,06%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.
15:57 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à la Ferté-Milon ?
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à la Ferté-Milon ont fourni un état des lieux précis des forces politiques en présence. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Céline Le Frère a fait la course en tête en obtenant 450 bulletins (66,17%). En deuxième position, Benoît Point a engrangé 33,82% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Céline Le Frère a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Ferté-Milon, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Renverser une telle majorité constituera le principal enjeu pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des élections de la Ferté-Milon
D'après les candidatures au deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Marc Andrieux et sa liste "Ensemble Maintenons Le Cap", la liste "Une Équipe Pour Un Avenir" emmenée par Benoît Point et Sébastien Véron avec la liste "Ensemble, Dynamisons Milon !". Les électeurs de la ville ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de la Ferté-Milon, pour aller voter.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections à la Ferté-Milon
Il y a une semaine à la Ferté-Milon, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a mobilisé 54,56 % des électeurs dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Marc Andrieux qui a pris l'avantage en récoltant 38,05 % des suffrages exprimés. Ensuite, Benoît Point est arrivé en deuxième position avec 35,34 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Sébastien Véron pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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