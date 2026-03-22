Résultat municipale 2026 à la Ferté-Milon (02460) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Milon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ferté-Milon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Milon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc ANDRIEUX
Marc ANDRIEUX (14 élus) ENSEMBLE MAINTENONS LE CAP 		361 41,78%
  • Marc ANDRIEUX
  • Françoise BOCQUET
  • Rémy MAROT
  • Élodie LAIGNEL
  • Francis VILNOIS
  • Laura DEMAREST
  • Olivier LAVOIX
  • Aurore MERLOT
  • James ROY
  • Corinne FERTÉ
  • Michel GILLE
  • Claude-Sylvaine DUBREUIL
  • Michael POTTIER
  • Denise MEUNIER
Benoît POINT
Benoît POINT (4 élus) UNE ÉQUIPE POUR UN AVENIR 		351 40,63%
  • Benoît POINT
  • Stéphanie PIERRE
  • Patrick NOWICKI
  • Justine PAILLETTE
Sébastien VÉRON
Sébastien VÉRON (1 élu) ENSEMBLE, DYNAMISONS MILON ! 		152 17,59%
  • Sébastien VÉRON
Participation au scrutin La Ferté-Milon
Taux de participation 57,60%
Taux d'abstention 42,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 879

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à la Ferté-Milon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc ANDRIEUX
Marc ANDRIEUX (Ballotage) ENSEMBLE MAINTENONS LE CAP 		309 38,05%
Benoît POINT
Benoît POINT (Ballotage) UNE ÉQUIPE POUR UN AVENIR 		287 35,34%
Sébastien VÉRON
Sébastien VÉRON (Ballotage) ENSEMBLE, DYNAMISONS MILON ! 		216 26,60%
Participation au scrutin La Ferté-Milon
Taux de participation 54,56%
Taux d'abstention 45,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 832

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