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19:16 - Démographie et politique à la Ferté-Milon, un lien étroit Dans la commune de la Ferté-Milon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 111 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,65%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 336 € par mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 907 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,06%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,60%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à la Ferté-Milon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,77% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à la Ferté-Milon Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière bataille municipale à la Ferté-Milon il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 38,53% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 62,26% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 40,10% au candidat RN au tour 1. Au second round, le Rassemblement national réunissait 66,30% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 48,16% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 55,88% pour le Rassemblement national. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jocelyn Dessigny.

16:58 - Dernières municipales : 45,09 % de participation à la Ferté-Milon En 2020, la participation à la Ferté-Milon était évaluée à 45,09 % lors du premier tour, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. 702 votants étaient allés voter alors qu'à cause du Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré rester chez eux. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 69,29 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 45,78 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 59,40 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 40,69 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres établissent le profil d'une localité où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales. Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Milon, cette réalité jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Ferté-Milon : retour sur la dernière année électorale en date Les législatives à la Ferté-Milon de juin 2024, plaçaient Jocelyn Dessigny (Rassemblement National) aux avants-postes avec 55,88% au premier tour, devant Jeanne Roussel (Majorité présidentielle) avec 22,06%. Aucun second tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. À l'occasion du match européen en amont, les électeurs de la Ferté-Milon avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 48,16% des votes. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que La Ferté-Milon demeurait à l'époque une terre de droite radicale.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de la Ferté-Milon s'était résolument ancrée à la droite radicale Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Ferté-Milon plébiscitaient Jocelyn Dessigny (RN) avec 40,10% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,30% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Ferté-Milon qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 38,53% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 19,98%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,26% pour Marine Le Pen, contre 37,74% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi La Ferté-Milon comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à la Ferté-Milon À la Ferté-Milon, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 23,26 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 37 800 euros, loin des 386 300 euros récoltés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à la Ferté-Milon est passé à 56,39 % en 2024 (contre 21,15 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à la Ferté-Milon s'est établi à environ 914 euros en 2024 contre 627 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Poursuivre Ensemble Avec Bon Sens" grande gagnante des dernières élections à la Ferté-Milon Les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui façonnées par le résultat des dernières élections à la Ferté-Milon. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Céline Le Frère a raflé la première place en obtenant 450 suffrages (66,17%). Derrière, Benoît Point a obtenu 230 bulletins valides (33,82%). Ce succès d'emblée de Céline Le Frère a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à la Ferté-Milon, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.