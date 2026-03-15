Résultat municipale 2026 à la Ferté-Milon (02460) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Ferté-Milon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ferté-Milon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Milon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc ANDRIEUX
Marc ANDRIEUX ENSEMBLE MAINTENONS LE CAP 		309 38,05%
Benoît POINT
Benoît POINT UNE ÉQUIPE POUR UN AVENIR 		287 35,34%
Sébastien VÉRON
Sébastien VÉRON ENSEMBLE, DYNAMISONS MILON ! 		216 26,60%
Participation au scrutin La Ferté-Milon
Taux de participation 54,56%
Taux d'abstention 45,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 832

Source : ministère de l’Intérieur

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