Résultat municipale 2026 à la Ferté-Saint-Aubin (45240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Saint-Aubin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ferté-Saint-Aubin, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Saint-Aubin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Katia BAILLY
Katia BAILLY (21 élus) LA FERTÉ SAINT-AUBIN, NOTRE VILLE AU COEUR 		1 400 43,70%
  • Katia BAILLY
  • Stéphane CHOUIN
  • Nathalie MARCHAND
  • Vincent CALVO
  • Valérie ARCHENAULT
  • Jean-Noël MOINE
  • Stéphanie HARS
  • Fabien LÉON
  • Anna MAZIER
  • Jacques CAPITAINE
  • Annie NAUDINET
  • Patrice ARRACHART
  • Marie-Agnès HENRIQUE
  • Thierry BONNAMY
  • Élodie CAPLOT
  • Philippe VAILLANT
  • Marie-Thérèse MORENO
  • Alexandre WANDELS
  • Cécile ROMAIN
  • Frédéric KIEFFER
  • Déolinda TEIXEIRA
Emmanuel FOURNIER
Emmanuel FOURNIER (4 élus) ENSEMBLE POUR UNE VILLE DYNAMIQUE 		919 28,68%
  • Emmanuel FOURNIER
  • Marie-Joelle LOUBET
  • Steve RENARD
  • Gabrielle BREMOND
Cris PAJON
Cris PAJON (4 élus) REUNIS POUR LES FERTESIENS 		885 27,62%
  • Cris PAJON
  • Céleste CLEMENCET
  • Emmanuel FEYFANT
  • Ekaterina ISOUARD
Participation au scrutin La Ferté-Saint-Aubin
Taux de participation 59,80%
Taux d'abstention 40,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 3 275

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Ferté-Saint-Aubin - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Katia BAILLY
Katia BAILLY (Ballotage) LA FERTÉ SAINT-AUBIN, NOTRE VILLE AU COEUR 		1 198 37,67%
Emmanuel FOURNIER
Emmanuel FOURNIER (Ballotage) ENSEMBLE POUR UNE VILLE DYNAMIQUE 		864 27,17%
Cris PAJON
Cris PAJON (Ballotage) BIEN VIVRE A LA FERTE SAINT AUBIN 		676 21,26%
Christophe BONNET
Christophe BONNET (Ballotage) VOUS ECOUTER ET AGIR 		442 13,90%
Participation au scrutin La Ferté-Saint-Aubin
Taux de participation 60,12%
Taux d'abstention 39,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 3 293

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