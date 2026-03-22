Résultat municipale 2026 à la Ferté-Saint-Aubin (45240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Saint-Aubin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ferté-Saint-Aubin, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Saint-Aubin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Katia BAILLY (21 élus) LA FERTÉ SAINT-AUBIN, NOTRE VILLE AU COEUR
|1 400
|43,70%
|
|Emmanuel FOURNIER (4 élus) ENSEMBLE POUR UNE VILLE DYNAMIQUE
|919
|28,68%
|
|Cris PAJON (4 élus) REUNIS POUR LES FERTESIENS
|885
|27,62%
|
|Participation au scrutin
|La Ferté-Saint-Aubin
|Taux de participation
|59,80%
|Taux d'abstention
|40,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|3 275
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Ferté-Saint-Aubin - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Katia BAILLY (Ballotage) LA FERTÉ SAINT-AUBIN, NOTRE VILLE AU COEUR
|1 198
|37,67%
|Emmanuel FOURNIER (Ballotage) ENSEMBLE POUR UNE VILLE DYNAMIQUE
|864
|27,17%
|Cris PAJON (Ballotage) BIEN VIVRE A LA FERTE SAINT AUBIN
|676
|21,26%
|Christophe BONNET (Ballotage) VOUS ECOUTER ET AGIR
|442
|13,90%
|Participation au scrutin
|La Ferté-Saint-Aubin
|Taux de participation
|60,12%
|Taux d'abstention
|39,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Nombre de votants
|3 293
Election municipale 2026 à la Ferté-Saint-Aubin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Ferté-Saint-Aubin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Ferté-Saint-Aubin.
L'actu des élections municipales 2026 à la Ferté-Saint-Aubin
18:39 - Ferté-Saint-Aubin : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Constance de Pélichy (Divers droite) aux avants-postes avec 41,13% au premier tour, devant Mathilde Paris (Rassemblement National) avec 36,15%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Constance de Pélichy culminant à 61,15% des votes dans la commune. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à la Ferté-Saint-Aubin s'était cette fois dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (33,28%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,40%) et Raphaël Glucksmann (14,18%). Le contexte politique de la Ferté-Saint-Aubin a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à la Ferté-Saint-Aubin
Les résultats des dernières municipales à la Ferté-Saint-Aubin ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Constance De Pélichy (Divers droite) a imposé son rythme en totalisant 1 834 soutiens (67,30%). Deuxième, Jean-Frédéric Ouvry (Divers gauche) a capté 891 votes (32,69%). Cette victoire écrasante a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à la Ferté-Saint-Aubin, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Le 2e tour de l'élection municipale à la Ferté-Saint-Aubin doit départager 3 listes
Comme l'indiquent les candidatures pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, l'élection connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec Cris Pajon (LDVD) et sa liste "Reunis Pour Les Fertesiens", Katia Bailly sous l'étiquette LDVD ("La Ferté Saint-Aubin, Notre Ville Au Coeur") et Emmanuel Fournier (LDVG) et sa liste "Ensemble Pour Une Ville Dynamique". En dépit d'un score suffisant, Christophe Bonnet a décidé de ne pas déposer de candidature pour cette élection finale. Les votants de la commune ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de la Ferté-Saint-Aubin.
11:59 - Les municipales ont déjà livré un verdict instructif
Lors du premier volet des municipales à la Ferté-Saint-Aubin, le scrutin s'est soldé par une participation de 60,12 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Katia Bailly (Divers droite) qui est arrivée en tête en s'adjugeant 37,67 % des voix. Ensuite, Emmanuel Fournier (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 27,17 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Cris Pajon, étiqueté Divers droite, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Christophe Bonnet a rassemblé 13,90 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
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