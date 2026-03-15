Résultat municipale 2026 à la Ferté-Saint-Aubin (45240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Ferté-Saint-Aubin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ferté-Saint-Aubin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ferté-Saint-Aubin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Katia BAILLY
Katia BAILLY LA FERTÉ SAINT-AUBIN, NOTRE VILLE AU COEUR 		1 198 37,67%
Emmanuel FOURNIER
Emmanuel FOURNIER ENSEMBLE POUR UNE VILLE DYNAMIQUE 		864 27,17%
Cris PAJON
Cris PAJON BIEN VIVRE A LA FERTE SAINT AUBIN 		676 21,26%
Christophe BONNET
Christophe BONNET VOUS ECOUTER ET AGIR 		442 13,90%
Participation au scrutin La Ferté-Saint-Aubin
Taux de participation 60,12%
Taux d'abstention 39,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 3 293

Source : ministère de l’Intérieur

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