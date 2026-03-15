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19:18 - La Ferté-Saint-Aubin : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale municipale, La Ferté-Saint-Aubin se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 7 317 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 479 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 2 136 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,36%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 171 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 43,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 420,15 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour résumer, La Ferté-Saint-Aubin incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Élections de 2026 : vers une avancée du RN à la Ferté-Saint-Aubin ? Le Rassemblement national était resté en retrait lors des municipales à la Ferté-Saint-Aubin il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 24,98% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 40,62% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 25,33% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 44,24% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 33,28% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 36,15% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 38,85% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 48,01 % d'abstention à la Ferté-Saint-Aubin En ce jour d'élection municipale 2026 à la Ferté-Saint-Aubin, la mobilisation sera regardée de près. La mobilisation atteignait 51,99 % pour le premier tour des municipales de 2020, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 77,51 %. La mobilisation atteignait quant à elle 57,35 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,83 %, contre seulement 49,80 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire apparaît in fine comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Ferté-Saint-Aubin a-t-elle voté ? Lors des européennes, le podium à la Ferté-Saint-Aubin s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (33,28%), talonnée par Valérie Hayer (16,40%) et Raphaël Glucksmann (14,18%). Constance de Pélichy (Divers droite) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à la Ferté-Saint-Aubin près d'un mois plus tard avec 41,13%. Mathilde Paris (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 36,15%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Constance de Pélichy culminant à 61,15% des suffrages exprimés localement. Le contexte politique de la La Ferté-Saint-Aubin a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de la Ferté-Saint-Aubin il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de La Ferté-Saint-Aubin soutenaient en priorité Carine Barbier (Ensemble !) avec 27,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Carine Barbier virant de nouveau en tête avec 55,76% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Ferté-Saint-Aubin qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron en tête avec 30,40% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 24,98%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,38% pour Emmanuel Macron, contre 40,62% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que La Ferté-Saint-Aubin s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Quelle est l'évolution de la pression fiscale à la Ferté-Saint-Aubin ces dernières années ? S'agissant des contributions locales à la Ferté-Saint-Aubin, le montant moyen versé par foyer fiscal a représenté 1 218 € en 2024 (dernières données en date) contre 1 126 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 57,21 % en 2024 (contre 38,65 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 231 690 € en 2024. Un montant loin des 1,58 million d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 20,65 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - La liste "La Ferté Saint Aubin, La Ville Qu'on Aime !" grande gagnante de la dernière élection à la Ferté-Saint-Aubin À l'occasion des élections municipales de 2020 à la Ferté-Saint-Aubin, les résultats ont offert un panorama précis des dynamiques politiques locales. Au terme du premier tour à l'époque, Constance De Pélichy (Divers droite) a distancé ses adversaires avec 67,30% des voix. Derrière, Jean-Frédéric Ouvry (Divers gauche) a obtenu 891 voix (32,69%). Ce succès d'emblée a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Ferté-Saint-Aubin, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité si large constituera ce dimanche une tâche colossale, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.