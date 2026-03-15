Résultat municipale 2026 à la Ferté-sous-Jouarre (77260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Ferté-sous-Jouarre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ferté-sous-Jouarre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ferté-sous-Jouarre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ugo PEZZETTA
Ugo PEZZETTA (30 élus) UNIS POUR LA FERTE 		2 265 77,46%
  • Ugo PEZZETTA
  • Flore DE LADOUCETTE
  • Daniel DURAND
  • Stephanie BIAIS
  • Jean-Luc MUSART
  • Sonia PEZZETTA
  • Cédric ROUSSEAU
  • Corinne GODÉ
  • Serge KUHN
  • Mylène VERGEREAU
  • Thierry GANCHOU
  • Sylvie THURIN
  • Carlos ARKACHE
  • Joelle LOYAU
  • Yoann MORET
  • Sandra VERIN
  • Julien BORDEYNE
  • Martine ANSALONI
  • Pierre ALIOTTI
  • Noémie RIMBERT
  • Roger GOEMINNE
  • Mathilde FOUCHAULT
  • Stéphane SCHERMANN
  • Florence CHARTIER
  • Marc DEBONO
  • Ines AMRI
  • Didier LAVILLE
  • Denelyse MARLIN
  • Jérémie GASPALON
  • Delphine COTTRAY
Isabelle GOHIN
Isabelle GOHIN (3 élus) FRONT POPULAIRE FERTOIS 		659 22,54%
  • Isabelle GOHIN
  • Patrick Thierry CLAIRY
  • Sandra HARO
Participation au scrutin La Ferté-sous-Jouarre
Taux de participation 50,44%
Taux d'abstention 49,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 2 991

Source : ministère de l’Intérieur

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