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19:20 - La Ferté-sous-Jouarre aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale municipale, La Ferté-sous-Jouarre se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 004 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 647 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 172 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (60,57%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 1 707 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 328 euros par mois, la commune défend une économie équilibrée malgré les obstacles. À la Ferté-sous-Jouarre, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - À quel niveau se place le RN à la Ferté-sous-Jouarre ? Le mouvement lepéniste n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à la Ferté-sous-Jouarre il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 27,93% des votes lors du premier round, puis talonnait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,70% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 26,14% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le RN réunissait 47,72% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 37,63% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 40,43% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira avec 44,16% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à la Ferté-sous-Jouarre avant 2026 Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à la Ferté-sous-Jouarre, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats. Aux municipales de 2020, la participation s'était établie à 37,99 % au premier round, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors que le pays était bousculé par l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 3 997 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 68,68 % de participation. Même si les logiques diffèrent d'un scrutin à l'autre, les deux derniers scrutins législatifs demeurent parfaitement comparables entre eux. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une participation de 40,03 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 61,55 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 48,40 % des électeurs. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité apparaît donc sensiblement comme une zone où la participation peine à décoller.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à la Ferté-sous-Jouarre La physionomie politique de la La Ferté-sous-Jouarre a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les Européennes 2024 à la Ferté-sous-Jouarre avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,63%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait obtenu 13,93% des suffrages. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) à l'avant de la course avec 40,43% au premier tour, devant Laurie Caenbergs (Union de la gauche) avec 29,83%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Franck Riester (Ensemble !), avec 55,84%.

14:57 - La Ferté-sous-Jouarre : des résultats particulièrement instructifs lors des élections il y a 4 ans La physionomie politique de La Ferté-sous-Jouarre laisse apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de La Ferté-sous-Jouarre choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 27,93% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 24,86%. Lors de la finale de l'élection à la La Ferté-sous-Jouarre, les électeurs accordaient 50,30% pour Emmanuel Macron, contre 49,70% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de La Ferté-sous-Jouarre soutenaient en priorité Franck Riester (Ensemble !) avec 28,28% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Franck Riester virant de nouveau en tête avec 52,28% des voix.

12:58 - La fiscalité à la Ferté-sous-Jouarre : une tendance en hausse depuis 2020 Si l'on regarde de près la fiscalité de la Ferté-sous-Jouarre, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 19,95 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 291 610 € la même année. Un produit qui est loin des 1 853 500 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à la Ferté-sous-Jouarre est passé à un peu plus de 48,35 % en 2024 (contre 30,35 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à la Ferté-sous-Jouarre s'est établi à 840 euros en 2024 (contre 748 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à la Ferté-sous-Jouarre À l'occasion des municipales de 2020 à la Ferté-sous-Jouarre, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Ugo Pezzetta (Divers droite) a pris la première place avec 75,95% des soutiens. Deuxième, Fathi Ben Farah (Divers gauche) a obtenu 24,04% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à la Ferté-sous-Jouarre, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.