Résultat de l'élection municipale 2026 à la Flèche : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Flèche [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Flèche sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Flèche.
L'actu des élections municipales 2026 à la Flèche
13:09 - Quel était le résultat de la dernière municipale à la Flèche ?
L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à la Flèche s'avère très révélatrice. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Nadine Grelet-Certenais (Parti socialiste) a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 69,92% des voix. À sa poursuite, Christophe Beaupère (Divers droite) a rassemblé 30,07% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Nadine Grelet-Certenais a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à la Flèche, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera un défi herculéen pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à la Flèche (72200) ?
Les 17 bureaux de vote de l'agglomération de la Flèche fermeront leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement. Dans le cadre des élections municipales de 2026, les votants de la Flèche sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les municipales 2026 à la Flèche a été publiée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Flèche
|Tête de listeListe
|
Romain Lemoigne
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour La Flèche
|
|
Nadine Grelet-Certenais
Liste du Parti socialiste
Ensemble, construisons La Flèche
|
|
Michel Da Silva
Liste divers droite
AGIR AVEC VOUS POUR LA FLÈCHE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadine Grelet-Certenais (28 élus) La flèche territoire de projets
|3 446
|69,92%
|
|Christophe Beaupère (5 élus) Ensemble pour le renouveau de la fleche
|1 482
|30,07%
|
|Participation au scrutin
|La Flèche
|Taux de participation
|46,37%
|Taux d'abstention
|53,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 099
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy-Michel Chauveau (26 élus) Avec vous, la flèche territoire d'avenir
|3 468
|53,08%
|
|Loïc Bardin (4 élus) Un avenir pour chacun
|1 568
|24,00%
|
|Cédric Sillitto (3 élus) La flèche autrement
|1 497
|22,91%
|
|Participation au scrutin
|La Flèche
|Taux de participation
|62,50%
|Taux d'abstention
|37,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,43%
|Nombre de votants
|6 908
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