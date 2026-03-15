Résultat de l'élection municipale 2026 à la Flèche : les infos en direct

Programme de Romain Lemoigne à La Flèche (Rassemblement pour La Flèche)

Engagement pour La Flèche

Le projet politique présenté par ROMAIN LEMOIGNE et son équipe vise à apporter un changement significatif à La Flèche. Ils s'engagent à être à l'écoute des besoins des habitants et à agir rapidement en cas d'élection. La promesse est de restaurer la ville en mettant en avant la sécurité, la gestion financière et le cadre de vie.

Sécurité et tranquillité

Une des priorités majeures est d'assurer la sécurité des citoyens en augmentant le nombre de policiers municipaux et en renforçant leur présence sur le terrain. Cela inclut également l'armement des forces de police pour une meilleure protection. L'objectif est de garantir un environnement serein et sécurisé pour tous les Fléchois.

Gestion financière responsable

Le programme met l'accent sur une gestion saine des finances publiques, en réorientant les dépenses vers des projets utiles pour la communauté. Cela comprend le gel des taux d'imposition locaux et une promesse de réduction de la taxe foncière. L'équipe souhaite instaurer une transparence et une rigueur dans la gestion des ressources de la ville.

Amélioration du cadre de vie

Un plan de réhabilitation de l'espace public est prévu, visant à améliorer la voirie et l'éclairage public. La propreté des rues et l'embellissement de la ville sont également des priorités. L'objectif est de créer un cadre de vie agréable et accueillant pour les habitants de La Flèche.