Résultat de l'élection municipale 2026 à la Flèche : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Flèche

Tête de listeListe
Romain Lemoigne
Romain Lemoigne Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour La Flèche
  • Romain Lemoigne
  • Marie-Charlotte Levasseur
  • Didier Thomas
  • Pascale Cherel
  • David Nivesse
  • Marie-Thérèse Châtillon
  • Eric Serveau
  • Elodie Dubois
  • Jean-Claude Barlemont
  • Freda Toussaint
  • Guillaume Phelipeau
  • Ginette Ouvrard
  • Arnaud Besnard
  • Françoise Lelièvre
  • Dominique Bertin
  • Marguerite Augier de Crémiers
  • Philippe Kevorkian
  • Pascale Serveau
  • Cyril Picard
  • Frédérique Hatton
  • Stéphane Ouvrard
  • Martine Liger
  • Ronan Barat
  • Nathalie Marchi
  • Erwann Baudry
  • Evelyne Vétizout Garcia
  • Christian Bourdin
  • Sarah Bonnettaz
  • Florian Chauvin
  • Sylvia Bohic
  • Alain Cémon
  • Marielle Rémin
  • Nicolas Chopard
  • Marie Poupon
  • Bruno Goubard
Nadine Grelet-Certenais
Nadine Grelet-Certenais Liste du Parti socialiste
Ensemble, construisons La Flèche
  • Nadine Grelet-Certenais
  • Nicolas Royer
  • Françoise Rachet
  • Jean-Pierre Guichon
  • Adeline Cognard
  • Jean-Noël Roghe
  • Delphine Endrès
  • Hervé de Frémicourt
  • Barbara Martin
  • Nicolas Chauvin
  • Amélie Gaugain
  • Claude Jaunay
  • Céline Bouilloud
  • Hernani Teixeira
  • Valérie Gaultier
  • Olivier Besnard
  • Séverine Deschamps
  • Guillaume Culorier
  • Sybil Dantal
  • Florian Basoge
  • Christelle Nouchet
  • Antoine Filloux
  • Brigitte Cachan
  • Matthieu Lorieux
  • Hadidja Mbae
  • Fabrice Perché
  • Vanessa Beucher
  • Eric Durand
  • Stéphanie Dubois-Gasnot
  • Jacques-Michel Nouchet
  • Magali Pauvert
  • Jérôme Hubert
  • Michele Gourtay
  • Camille Braux
  • Brigitte Houdouin
Michel Da Silva
Michel Da Silva Liste divers droite
AGIR AVEC VOUS POUR LA FLÈCHE
  • Michel Da Silva
  • Sylviane Delhommeau
  • Éric Davy
  • Christine Fresneau
  • Mathieu Ferrand
  • Catherine Serisier
  • Frédéric Rabouan
  • Michèle Bodet
  • Sylvain Fevrilliez
  • Christine Dudognon
  • Régis La Combe
  • Christelle Chailleux
  • Dominique Mathieu
  • Brigitte Bouhours
  • Ludovic Quénu
  • Joanna Szczepaniak
  • Loïc Berten
  • Juline Gauquelin
  • Jean-Michel Bouhours
  • Sandrine Collot
  • Patrick Allart
  • Anne Richefeu
  • Marc Rivière
  • Elsa Guibé
  • Franck Gouvernet
  • Stéphanie Rondeau
  • Laurent Lethielleux
  • Elodie Martin
  • Jean Munsch
  • Ghislaine Couderc
  • Stéphane Souan
  • Anne de Bellabre
  • Richard Matteï
  • Françoise Plard
  • Paul Lenogue

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadine Grelet-Certenais
Nadine Grelet-Certenais (28 élus) La flèche territoire de projets 		3 446 69,92%
  • Nadine Grelet-Certenais
  • Régis Dangremont
  • Carine Ménage
  • Michel Langlois
  • Patricia Meterreau
  • Nicolas Chauvin
  • Michèle Juguin-Laloyer
  • Amadou Kouyaté
  • Françoise Rachet
  • Claude Jaunay
  • Stéphanie Dubois-Gasnot
  • Jean-Pierre Guichon
  • Sandrine Boigné
  • Hernani Teixeira
  • Géraldine Lecomte-Denizet
  • Abdelhadi Masloh
  • Isabelle Loison
  • Olivier Besnard
  • Myriam Plard
  • Pascal Ribot
  • Yasmina El Alaoui
  • Willy Chéneau
  • Sandra Chevalier
  • Dominique Bertin
  • Annick Pauvert
  • Mickaël Moreau-Chauvin
  • Natacha Dezé
  • Guillaume Culorier
Christophe Beaupère
Christophe Beaupère (5 élus) Ensemble pour le renouveau de la fleche 		1 482 30,07%
  • Christophe Beaupère
  • Sylviane Delhommeau
  • Jocelyn Chevré
  • Christine Fresneau
  • Nicolas Magué
Participation au scrutin La Flèche
Taux de participation 46,37%
Taux d'abstention 53,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 099

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy-Michel Chauveau
Guy-Michel Chauveau (26 élus) Avec vous, la flèche territoire d'avenir 		3 468 53,08%
  • Guy-Michel Chauveau
  • Nadine Grelet
  • Dominique Davoine
  • Patricia Méterreau
  • Pierre Reneaud
  • Carine Ménage
  • Michel Langlois
  • Michèle Juguin-Laloyer
  • Nicolas Chauvin
  • Adeline Cognard
  • Jean-Pierre Guichon
  • Myriam Plard
  • Abdelhadi Masloh
  • Céline Bouilloud
  • Georges Bitot
  • Véronique Mautouché
  • Claude Jaunay
  • Michelle Chevé
  • Michel Ducreux
  • Géraldine Lemaitre
  • Amadou Kouyaté
  • Karine Senatore
  • Jean-Claude Trihan
  • Catherine Anghel
  • Hermani Teixeira
  • Sandra Coutard
Loïc Bardin
Loïc Bardin (4 élus) Un avenir pour chacun 		1 568 24,00%
  • Loïc Bardin
  • Lucie Delaroche
  • Pascal Duquesne
  • Marie Edith Gommez
Cédric Sillitto
Cédric Sillitto (3 élus) La flèche autrement 		1 497 22,91%
  • Cédric Sillitto
  • Sylviane Delhommeau
  • Daniel Bouvier
Participation au scrutin La Flèche
Taux de participation 62,50%
Taux d'abstention 37,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,43%
Nombre de votants 6 908

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