Résultat de l'élection municipale 2026 à la Flèche : les résultats du 2e tour

Programme de Romain Lemoigne à La Flèche (Rassemblement pour La Flèche)

Équipe et candidats

La liste Rassemblement pour La Flèche est dirigée par ROMAIN LEMOIGNE, accompagné de MARIE-CHARLOTTE LEVASSEUR et DIDIER THOMAS. Ces candidats se présentent avec une volonté forte de changement pour la ville. Leur expérience et leur engagement sont mis en avant pour rassurer les électeurs sur leur capacité à gérer la commune.

Priorités de gestion

Le projet de gestion de la ville se concentre sur la sécurité, la paix fiscale et la bonne gestion des finances. Une attention particulière est portée à la sécurité des citoyens avec des mesures concrètes pour renforcer la police municipale. La gestion des finances publiques vise à rediriger les dépenses vers des priorités utiles pour les habitants.

Amélioration du cadre de vie

Un plan ambitieux est proposé pour réhabiliter et embellir le cadre de vie à La Flèche. Cela inclut la remise en état de la voirie et le rétablissement de l'éclairage public. L'objectif est de créer un environnement plus agréable et sécurisé pour tous les Fléchois.

Engagement social et économique

Le programme inclut des initiatives pour soutenir les commerces et les associations locales. Une mutuelle communale de santé est envisagée pour améliorer l'accès aux soins des familles. De plus, des permanences municipales seront organisées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque quartier.