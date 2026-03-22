Résultat de l'élection municipale 2026 à la Flèche : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Flèche [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Flèche sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Flèche.
L'actu des élections municipales 2026 à la Flèche
11:49 - Les premiers résultats des municipales 2026 à la Flèche
Romain Lemoigne (Rassemblement National) a terminé en tête du premier round des élections municipales 2026 à la Flèche la semaine dernière, avec 43,69 % des votes. Ensuite, Nadine Grelet-Certenais (Parti socialiste) a obtenu la seconde place avec 39,47 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Michel Da Silva, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à la Flèche, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 31,15 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Flèche
Le deuxième tour des élections municipales à la Flèche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Romain Lemoigne
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour La Flèche
|
|
Nadine Grelet-Certenais
Liste du Parti socialiste
Ensemble, construisons La Flèche
|
|
Michel Da Silva
Liste divers droite
AGIR AVEC VOUS POUR LA FLÈCHE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Flèche
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Romain LEMOIGNE (Ballotage) Rassemblement pour La Flèche
|3 015
|43,69%
|Nadine GRELET-CERTENAIS (Ballotage) Ensemble, construisons La Flèche
|2 724
|39,47%
|Michel DA SILVA (Ballotage) AGIR AVEC VOUS POUR LA FLÈCHE
|1 162
|16,84%
|Participation au scrutin
|La Flèche
|Taux de participation
|68,85%
|Taux d'abstention
|31,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Nombre de votants
|7 115
Source : ministère de l’Intérieur
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