Résultat de l'élection municipale 2026 à la Flèche : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Flèche

Le deuxième tour des élections municipales à la Flèche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Romain Lemoigne
Romain Lemoigne Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour La Flèche
  • Romain Lemoigne
  • Marie-Charlotte Levasseur
  • Didier Thomas
  • Pascale Cherel
  • David Nivesse
  • Marie-Thérèse Châtillon
  • Eric Serveau
  • Elodie Dubois
  • Jean-Claude Barlemont
  • Freda Toussaint
  • Guillaume Phelipeau
  • Ginette Ouvrard
  • Arnaud Besnard
  • Françoise Lelièvre
  • Dominique Bertin
  • Marguerite Augier de Crémiers
  • Philippe Kevorkian
  • Pascale Serveau
  • Cyril Picard
  • Frédérique Hatton
  • Stéphane Ouvrard
  • Martine Liger
  • Ronan Barat
  • Nathalie Marchi
  • Erwann Baudry
  • Evelyne Vétizout Garcia
  • Christian Bourdin
  • Sarah Bonnettaz
  • Florian Chauvin
  • Sylvia Bohic
  • Alain Cémon
  • Marielle Rémin
  • Nicolas Chopard
  • Marie Poupon
  • Bruno Goubard
Nadine Grelet-Certenais
Nadine Grelet-Certenais Liste du Parti socialiste
Ensemble, construisons La Flèche
  • Nadine Grelet-Certenais
  • Nicolas Royer
  • Françoise Rachet
  • Jean-Pierre Guichon
  • Adeline Cognard
  • Jean-Noël Roghe
  • Delphine Endrès
  • Hervé de Frémicourt
  • Barbara Martin
  • Nicolas Chauvin
  • Amélie Gaugain
  • Claude Jaunay
  • Céline Bouilloud
  • Hernani Teixeira
  • Valérie Gaultier
  • Olivier Besnard
  • Séverine Deschamps
  • Guillaume Culorier
  • Sybil Dantal
  • Florian Basoge
  • Christelle Nouchet
  • Antoine Filloux
  • Brigitte Cachan
  • Matthieu Lorieux
  • Hadidja Mbaé
  • Fabrice Perché
  • Vanessa Beucher
  • Eric Durand
  • Stéphanie Dubois-Gasnot
  • Jacques-Michel Nouchet
  • Magali Pauvert
  • Jérôme Hubert
  • Michele Gourtay
  • Camille Braux
  • Brigitte Houdouin
Michel Da Silva
Michel Da Silva Liste divers droite
AGIR AVEC VOUS POUR LA FLÈCHE
  • Michel Da Silva
  • Sylviane Delhommeau
  • Éric Davy
  • Christine Fresneau
  • Mathieu Ferrand
  • Catherine Serisier
  • Frédéric Rabouan
  • Michèle Bodet
  • Sylvain Fevrilliez
  • Christine Dudognon
  • Régis La Combe
  • Christelle Chailleux
  • Dominique Mathieu
  • Brigitte Bouhours
  • Ludovic Quénu
  • Joanna Szczepaniak
  • Loïc Berten
  • Juline Gauquelin
  • Jean-Michel Bouhours
  • Sandrine Collot
  • Patrick Allart
  • Anne Richefeu
  • Marc Rivière
  • Elsa Guibé
  • Franck Gouvernet
  • Stéphanie Rondeau
  • Laurent Lethielleux
  • Élodie Martin
  • Jean Munsch
  • Ghislaine Couderc
  • Stéphane Souan
  • Anne de Bellabre
  • Richard Matteï
  • Françoise Plard
  • Paul Lenogue

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Flèche

Tête de listeListe Voix % des voix
Romain LEMOIGNE
Romain LEMOIGNE (Ballotage) Rassemblement pour La Flèche 		3 015 43,69%
Nadine GRELET-CERTENAIS
Nadine GRELET-CERTENAIS (Ballotage) Ensemble, construisons La Flèche 		2 724 39,47%
Michel DA SILVA
Michel DA SILVA (Ballotage) AGIR AVEC VOUS POUR LA FLÈCHE 		1 162 16,84%
Participation au scrutin La Flèche
Taux de participation 68,85%
Taux d'abstention 31,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 7 115

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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