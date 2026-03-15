Résultat municipale 2026 à la Flèche (72200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Flèche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Flèche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Flèche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Romain LEMOIGNE
Romain LEMOIGNE Rassemblement pour La Flèche 		3 015 43,69%
Nadine GRELET-CERTENAIS
Nadine GRELET-CERTENAIS Ensemble, construisons La Flèche 		2 724 39,47%
Michel DA SILVA
Michel DA SILVA AGIR AVEC VOUS POUR LA FLÈCHE 		1 162 16,84%
Participation au scrutin La Flèche
Taux de participation 68,85%
Taux d'abstention 31,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 7 115

Source : ministère de l’Intérieur

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