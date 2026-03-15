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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Flèche Dans le cadre de la campagne électorale municipale, La Flèche se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 15 081 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 862 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (76,30%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La Flèche forme une communauté diversifiée, avec ses 306 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 935 euros par an, la ville défend une économie stable malgré les obstacles. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à la Flèche contribue à élaborer l'avenir de la France.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en posture de force à la Flèche Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des municipales à la Flèche en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 25,16% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,40% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 20,97% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 43,06% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 34,31% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 36,82% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 41,94% lors du vote final.

16:58 - Flèche : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales à la Flèche avait été marqué par une abstention de 53,63 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 46,37 %), en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 27,62 % localement. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 53,02 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,65 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 44,98 %. Ce retour sur la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une commune globalement épargnée par l'abstention. Cette variable à la Flèche sera en conséquence une variable majeure pour cette élection municipale.

15:59 - Flèche : retour sur le vote de l'année de la dissolution Lors des européennes, le podium à la Flèche s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,31%), devançant Raphaël Glucksmann (16,00%) et Valérie Hayer (15,87%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Romain Lemoigne (Rassemblement National) en pole position avec 36,82% au premier tour, devant Eric Martineau (Majorité présidentielle) avec 30,54%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Eric Martineau (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 58,06%. Le paysage politique de la La Flèche a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - À la Flèche, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le centre-droit L'analyse des scrutins de 2022 révèle que La Flèche se positionne comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Flèche voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 29,96% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 25,16%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 57,60% pour Emmanuel Macron, contre 42,40% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de La Flèche portaient leur choix sur Eric Martineau (Ensemble !) avec 28,62% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,94% des suffrages.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la pression fiscale à la Flèche Tandis que les impôts locaux ont progressé à la Flèche entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,63 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 264 800 euros environ. Un montant loin des 2 588 460 € perçus en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à la Flèche est passé à 50,09 % en 2024 (contre 29,37 % en 2020). Ce chiffre est à replacer dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à la Flèche a atteint 1 087 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 879 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à la Flèche ? L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à la Flèche s'avère très révélatrice. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Nadine Grelet-Certenais (Parti socialiste) a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 69,92% des voix. À sa poursuite, Christophe Beaupère (Divers droite) a rassemblé 30,07% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Nadine Grelet-Certenais a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à la Flèche, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera un défi herculéen pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.