Résultat municipale 2026 à la Forêt-Fouesnant (29940) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Forêt-Fouesnant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Forêt-Fouesnant, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Forêt-Fouesnant [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Françoise COSQUERIC
Marie-Françoise COSQUERIC (21 élus) Vivre et agir ensemble à La Forêt-Fouesnant 		1 052 47,75%
  • Marie-Françoise COSQUERIC
  • David RIVIÈRE
  • Marie LATTANZIO
  • Patrick PÉRÈS
  • Nathalie KOSMINE
  • Philippe CASTREC
  • Morgane GUIFFÈS
  • Stéphane TUDAL
  • Pauline HEUILLARD
  • Guillaume RANNOU
  • Martine HOMBURGER
  • Laurent DÉNIEL
  • Julie GUILLOU
  • Clément RIVÉ
  • Sophie CHARRAULT
  • Christian BLEUZEN
  • Gabrielle DESCHAMPS
  • Olivier D'ABOVILLE
  • Lisa WAUTERS
  • Pierre DESCHAMPS
  • Anne GOURLAOUEN
Daniel GOYAT
Daniel GOYAT (5 élus) La Forêt, cap sur l'avenir 		855 38,81%
  • Daniel GOYAT
  • Mylène BOTTINEAU
  • Robert LE NAY
  • Ghislaine LABBE
  • Alain GIRAULT
Marie HÉLAOUËT
Marie HÉLAOUËT (1 élu) La Forêt autrement 		296 13,44%
  • Marie HÉLAOUËT
Participation au scrutin La Forêt-Fouesnant
Taux de participation 70,69%
Taux d'abstention 29,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 2 233

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Finistère ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Forêt-Fouesnant - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Françoise COSQUERIC
Marie-Françoise COSQUERIC (Ballotage) Vivre et agir ensemble à La Forêt-Fouesnant 		878 41,20%
Daniel GOYAT
Daniel GOYAT (Ballotage) La Forêt, cap sur l'avenir 		797 37,40%
Marie HÉLAOUËT
Marie HÉLAOUËT (Ballotage) La Forêt autrement 		456 21,40%
Participation au scrutin La Forêt-Fouesnant
Taux de participation 68,99%
Taux d'abstention 31,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 2 178

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