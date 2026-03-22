Résultat municipale 2026 à la Forêt-Fouesnant (29940) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Forêt-Fouesnant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Forêt-Fouesnant, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Forêt-Fouesnant [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Françoise COSQUERIC (21 élus) Vivre et agir ensemble à La Forêt-Fouesnant
|1 052
|47,75%
|
|Daniel GOYAT (5 élus) La Forêt, cap sur l'avenir
|855
|38,81%
|
|Marie HÉLAOUËT (1 élu) La Forêt autrement
|296
|13,44%
|
|Participation au scrutin
|La Forêt-Fouesnant
|Taux de participation
|70,69%
|Taux d'abstention
|29,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|2 233
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Forêt-Fouesnant - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Françoise COSQUERIC (Ballotage) Vivre et agir ensemble à La Forêt-Fouesnant
|878
|41,20%
|Daniel GOYAT (Ballotage) La Forêt, cap sur l'avenir
|797
|37,40%
|Marie HÉLAOUËT (Ballotage) La Forêt autrement
|456
|21,40%
|Participation au scrutin
|La Forêt-Fouesnant
|Taux de participation
|68,99%
|Taux d'abstention
|31,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Nombre de votants
|2 178
Election municipale 2026 à la Forêt-Fouesnant [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Forêt-Fouesnant sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Forêt-Fouesnant.
L'actu des élections municipales 2026 à la Forêt-Fouesnant
18:37 - Qui a dominé les européennes et législatives il y a deux ans à la Forêt-Fouesnant ?
Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que La Forêt-Fouesnant demeurait à l'époque un fief macroniste. Les élections européennes de juin 2024 à la Forêt-Fouesnant avaient en effet vu s'imposer la liste de Valérie Hayer (23,80%), suivie par Jordan Bardella qui avait récolté 20,02% des suffrages. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Annaïg Le Meur (Majorité présidentielle) en tête avec 41,22% au premier tour, devant Christel Hénaff (Rassemblement National) avec 25,16%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Annaïg Le Meur culminant à 49,58% des voix dans la localité.
15:57 - Le résultat des dernières élections à la Forêt-Fouesnant
Les configurations politiques locales restent marquées par le résultat des dernières élections en date à la Forêt-Fouesnant. Au terme du premier tour à l'époque, Daniel Goyat a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 57,53% des voix. Dans la position de la principale opposante, Marie Helaouet a recueilli 42,46% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Daniel Goyat a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à la Forêt-Fouesnant, ce décor pose les bases. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire retentissante, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des municipales de la Forêt-Fouesnant
Pour la suite de l'élection municipale à la Forêt-Fouesnant ce dimanche, les électeurs ont donc à départager Marie-Françoise Cosqueric (LDIV), Daniel Goyat sous l'étiquette LDVD et la liste de Marie Hélaouët (LDIV), selon les candidatures pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les 3 bureaux de vote de la commune de la Forêt-Fouesnant sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les 3 157 votants.
11:59 - L'élection municipale a déjà livré un résultat instructif
Il y a une semaine à la Forêt-Fouesnant, le rendez-vous a vu 68,99 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Marie-Françoise Cosqueric qui a terminé première en récoltant 41,20 % des votes. Dans son sillage, Daniel Goyat (Divers droite) s'est classé deuxième avec 37,40 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marie Hélaouët a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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