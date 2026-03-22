Résultat municipale 2026 à la Francheville (08000) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Francheville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Francheville, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Francheville [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier LEROUX (15 élus) NOTRE FORCE VOTRE AVENIR
|402
|50,25%
|
|Alexis PESSIN (4 élus) POUR LA FRANCHEVILLE
|398
|49,75%
|
|Bruno DETHIERE Sérénité et dynamisme
|0
|0,00%
|Participation au scrutin
|La Francheville
|Taux de participation
|61,96%
|Taux d'abstention
|38,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|821
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Francheville - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier LEROUX (Ballotage) NOTRE FORCE VOTRE AVENIR
|401
|48,37%
|Alexis PESSIN (Ballotage) POUR LA FRANCHEVILLE
|247
|29,79%
|Bruno DETHIERE (Ballotage) Sérénité et dynamisme
|181
|21,83%
|Participation au scrutin
|La Francheville
|Taux de participation
|63,70%
|Taux d'abstention
|36,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|844
Election municipale 2026 à la Francheville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Francheville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Francheville.
L'actu des élections municipales 2026 à la Francheville
18:35 - Comment a voté Francheville lors des dernières élections ?
Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que La Francheville s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste, sans bouleverser l'équilibre de la présidentielle 2022. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (46,01%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Flavien Termet (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 35,88% au premier tour, devant Lionel Vuibert (Ensemble !) avec 22,57%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Flavien Termet culminant à 54,75% des votes sur place.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à la Francheville
Observer les scores des dernières élections municipales à la Francheville peut être éclairant. Au terme du premier tour à l'époque, Alain Fortin a creusé l'écart en obtenant 343 soutiens (54,10%). Derrière, Bruno Dethiere a rassemblé 291 voix (45,89%). Ce succès d'emblée de Alain Fortin a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Francheville, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Pour le 2e tour de la municipale de la Francheville, une triangulaire pleine d'incertitude
La confrontation se poursuit donc ce dimanche, avec la liste "Sérénité Et Dynamisme" emmenée par Bruno Dethiere (DIV), Alexis Pessin avec la liste "Pour La Francheville" (DIV) et la liste "Notre Force Votre Avenir" emmenée par Didier Leroux (DIV), selon la liste des candidats pour le second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Afin de déterminer leur choix, les citoyens de la ville sont en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de la Francheville.
11:59 - Un premier constat à la Francheville avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à la Francheville, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 36,30 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. C'est Didier Leroux qui est arrivé en tête en rassemblant 48,37 % des voix. Dans son sillage, Alexis Pessin est arrivé en deuxième position avec 29,79 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Bruno Dethiere a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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