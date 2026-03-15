Résultat municipale 2026 à la Francheville (08000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Francheville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Francheville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Francheville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier LEROUX
Didier LEROUX NOTRE FORCE VOTRE AVENIR 		401 48,37%
Alexis PESSIN
Alexis PESSIN POUR LA FRANCHEVILLE 		247 29,79%
Bruno DETHIERE
Bruno DETHIERE Sérénité et dynamisme 		181 21,83%
Participation au scrutin La Francheville
Taux de participation 63,70%
Taux d'abstention 36,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 844

Source : ministère de l’Intérieur

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