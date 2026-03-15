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19:16 - Dynamique électorale à la Francheville : une analyse socio-démographique La composition démographique et la situation socio-économique de la Francheville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Dans la ville, 15,60% des résidents sont des enfants, et 8,32% de 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,04%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 882 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,37%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,38%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Francheville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,30% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Avant les municipales 2026, la progression du vote RN à la Francheville Le RN n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à la Francheville il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 34,52% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,75% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 28,55% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le RN sécurisait 51,48% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,01% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 35,88% pour le RN. Ce dernier s'imposera avec 54,75% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Flavien Termet.

16:58 - Rétrospective : la participation à la Francheville avant 2026 Les archives d'il y a six ans montrent que 663 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à la Francheville, correspondant à un taux de participation de 52,70 %, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, de nombreux électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 76,58 %. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, il est intéressant d'examiner la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 45,13 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 67,23 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 61,71 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement attachée au vote. Pour cette municipale 2026, cette réalité à la Francheville sera en définitive fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Francheville a-t-elle voté ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de la La Francheville accordaient leurs suffrages à Flavien Termet (Rassemblement National) avec 35,88% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Flavien Termet culminant à 54,75% des suffrages exprimés sur place. Le scrutin des Européennes quelques semaines plus tôt à la Francheville avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,01%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 11,28% des voix. Une confirmation limpide des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, La Francheville reste un territoire orienté vers l'extrême droite Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Francheville plébiscitaient Laurent Richard (RN) avec 28,55% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,48%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de La Francheville plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,52% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 25,42%. Le second tour validait ensuite cette introduction en donnant 52,75% pour Marine Le Pen, contre 47,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que La Francheville s'affirme comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à la Francheville Du côté de la fiscalité de la Francheville, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 029 euros en 2024 (dernière année connue) contre 681 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 45,38 % en 2024 (contre environ 20,89 % en 2020). Cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 3 370 € en 2024, en net recul par rapport aux 243 200 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 12,10 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à la Francheville ? L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à la Francheville est riche d'enseignements. Dès le premier tour à l'époque, Alain Fortin a pris la première place en recueillant 54,10% des soutiens. Deuxième, Bruno Dethiere a recueilli 45,89% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à la Francheville, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, faire basculer une telle majorité constituera ce dimanche un défi herculéen, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.