Résultat de l'élection municipale 2026 à la Frette-sur-Seine : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Frette-sur-Seine

Tête de listeListe
Mikel Ciordia
Mikel Ciordia Liste Divers
MA FRETTE ENSEMBLE
  • Mikel Ciordia
  • Céline Richard
  • Philippe Weiss
  • Soria Bennour
  • Stephane Richard
  • Celina Neiva Leal
  • Dominique Hamel
  • Valérie Jaquinandi
  • Paul-Edouard Jaisson
  • Stephanie Thevenet
  • Filipe Goncalves
  • Marion Rousseaux
  • Patrick Martin
  • Ludivine Grenot
  • Grégory Ferrante
  • Marie Maisonneuve
  • Jean-Pierre Pi
  • Sonia Bouarab
  • Fabrice Martorana
  • Stéphanie Mourier
  • Habib Abou-Bekr
  • Véronique Bataille-Royer
  • David Vernois
  • Sophie Weiss
  • Frédéric Jaquinandi
  • Sylviane Martin
  • Philippe Macaire
  • Nathalie Olanie
  • Damien Millot
Philippe Audebert
Philippe Audebert Liste divers droite
LA FRETTE A COEUR
  • Philippe Audebert
  • Carole Berger-Jacob
  • André Bourdon
  • Catherine Gualim
  • Philippe Buiron
  • Patricia Lesage
  • Steve Idjakiren
  • Roxane Avelot
  • Grégory Benoit
  • Bernadette Voogsgerd
  • Bernard Boutin
  • Chimina Neglokpe
  • Christian Tétard
  • Julia Nojac
  • Jean Decroix
  • Judith Fohrer
  • Benoist Eraville
  • Valérie Thévot
  • Olivier Moulin
  • Laure Fenot-Tétard
  • Nicolas Turlan
  • Alaine Hourez
  • Laurent Prigent
  • Sarah Poulain
  • Enzo Lassia
  • Irène ékou-Galag
  • Christian Theveny
  • Malika Taleb
  • Patrice Jacquet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Audebert
Philippe Audebert (27 élus) Avenir frettois 		791 100,00%
  • Philippe Audebert
  • Nathalie Jolly
  • Stéphane Richard
  • Claudine Thiranos
  • André Bourdon
  • Laurence Guerne
  • Patrice Jacquet
  • Elodie Lemoine
  • Philippe Buiron
  • Marie Robert
  • Bruno Melgies
  • Carole Berger-Jacob
  • Jean Decroix
  • Chimina Kossiva Neglopke
  • Gregory Benoit
  • Bernadette Voogsgerd
  • Christian Tetard
  • Céline Richard
  • Patrice Gosnet
  • Samia Hamel
  • Steve Idjakiren
  • Nathalie Niogret
  • Laurent Fohrer
  • Julia Boutoille-Nojac
  • Brice Brunet
  • Eliane Chidiack
  • Philippe Barbier
Participation au scrutin La Frette-sur-Seine
Taux de participation 28,91%
Taux d'abstention 71,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 908

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice Chevigny
Maurice Chevigny (24 élus) Agir pour la frette 		1 482 78,45%
  • Maurice Chevigny
  • Elisabeth Hornacek
  • Philippe Audebert
  • Nathalie Jolly
  • André Bourdon
  • Claudine Thiranos
  • Claude Tissot
  • Brigitte Brixy
  • Lorrenzo Ricci
  • Françoise Chevigny
  • Omar Bakhtaoui
  • Nadine Goldberg
  • François Selbonne
  • Mélodie Yassa
  • Yannick Le Guigo
  • Dominique Pelletier
  • Pascal Pewinski
  • Soria Bennour
  • Jean Decroix
  • Leïda Moreaux
  • Bruno Contamine
  • Marjorie Jaisson
  • Ernest Neglokpe
  • Marie Robert
Pascal Blot
Pascal Blot (3 élus) Ensemble, solidaire, frettois 		407 21,54%
  • Pascal Blot
  • Daphné Biolley
  • Michael Ollivier
Participation au scrutin La Frette-sur-Seine
Taux de participation 61,13%
Taux d'abstention 38,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,45%
Nombre de votants 1 977

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