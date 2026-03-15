Résultat de l'élection municipale 2026 à la Frette-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Frette-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Frette-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Frette-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à la Frette-sur-Seine
13:45 - La municipalité de la Frette-sur-Seine a plutôt contenu les impôts
À la Frette-sur-Seine, où la fiscalité locale s'est maintenue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 15,09 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville près de 65 300 euros environ la même année. Un produit qui est loin des quelque 1,42867 million d'euros (1 428 670 € très exactement) engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à la Frette-sur-Seine s'est établi à environ 37,79 % en 2024 (contre 20,61 % en 2020). La moyenne en France, située à environ 40 %, offre un point de comparaison pertinent. Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à la Frette-sur-Seine a atteint 1 010 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 023 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le résultat des dernières municipales à la Frette-sur-Seine
La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à la Frette-sur-Seine s'avère très révélatrice. Seule en lice, la liste menée par Philippe Audebert a sans surprise engrangé 791 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Frette-sur-Seine, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).
09:57 - Bureaux de vote à la Frette-sur-Seine : les horaires d'ouverture
Le premier tour des municipales se tient ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Pour rappel, en mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le Covid-19. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est consultable ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune peuvent se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de la Frette-sur-Seine. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à la Frette-sur-Seine dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Frette-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Mikel Ciordia
Liste Divers
MA FRETTE ENSEMBLE
|
|
Philippe Audebert
Liste divers droite
LA FRETTE A COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Audebert (27 élus) Avenir frettois
|791
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|La Frette-sur-Seine
|Taux de participation
|28,91%
|Taux d'abstention
|71,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|908
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice Chevigny (24 élus) Agir pour la frette
|1 482
|78,45%
|
|Pascal Blot (3 élus) Ensemble, solidaire, frettois
|407
|21,54%
|
|Participation au scrutin
|La Frette-sur-Seine
|Taux de participation
|61,13%
|Taux d'abstention
|38,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,45%
|Nombre de votants
|1 977
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