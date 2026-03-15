Résultat municipale 2026 à la Frette-sur-Seine (95530) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à la Frette-sur-Seine. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à la Frette-sur-Seine, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Frette-sur-Seine [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Philippe AUDEBERT
Philippe AUDEBERT LA FRETTE A COEUR 		688 61,70%
Mikel CIORDIA
Mikel CIORDIA MA FRETTE ENSEMBLE 		427 38,30%
Participation au scrutin La Frette-sur-Seine Partiels *
Taux de participation 56,19%
Taux d'abstention 43,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 1 153

* Résultats partiels sur 66% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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