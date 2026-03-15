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19:21 - La Frette-sur-Seine aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de la Frette-sur-Seine, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,35% de 75 ans et plus. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 34,47%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,10% et d'une population étrangère de 8,31% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,22% à la Frette-sur-Seine, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Quelle place du RN à la Frette-sur-Seine aux municipales ? Le mouvement lepéniste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à la Frette-sur-Seine il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 16,38% des voix lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 33,04% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 15,70% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à la Frette-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 25,72% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 27,21% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 41,14% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux de participation à la Frette-sur-Seine aux dernières élections ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 28,91 % à la Frette-sur-Seine lors des municipales de 2020 (un niveau très bas) alors que le pays était déjà affecté par le Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche fédéré 80,25 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le taux de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 52,84 % au premier tour en 2022 à 72,04 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 57,66 % (51,49 % dans le pays). Regarder ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier La Frette-sur-Seine comme une localité civiquement engagée. La participation des électeurs de la Frette-sur-Seine sera en tout cas une clé pour ces municipales 2026.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à la Frette-sur-Seine Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Emmanuel Maurel (Union de la gauche) en tête avec 29,99% au premier tour, devant Cécile Rilhac (Majorité présidentielle) avec 28,18%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Emmanuel Maurel culminant à 58,86% des votes dans la localité. Lors des élections européennes en amont, le podium à la Frette-sur-Seine s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (25,72%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,76%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,15%). Le contexte politique de la La Frette-sur-Seine a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone pivot.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les citoyens de la Frette-sur-Seine ? La physionomie politique de La Frette-sur-Seine laisse apparaître un fief de la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Frette-sur-Seine était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,55% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 20,83%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,96% pour Emmanuel Macron, contre 33,04% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de La Frette-sur-Seine soutenaient en priorité Cécile Rilhac (Ensemble !) avec 32,80% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,46%.

12:58 - La municipalité de la Frette-sur-Seine a plutôt contenu les impôts À la Frette-sur-Seine, où la fiscalité locale s'est maintenue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 15,09 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville près de 65 300 euros environ la même année. Un produit qui est loin des quelque 1,42867 million d'euros (1 428 670 € très exactement) engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à la Frette-sur-Seine s'est établi à environ 37,79 % en 2024 (contre 20,61 % en 2020). La moyenne en France, située à environ 40 %, offre un point de comparaison pertinent. Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à la Frette-sur-Seine a atteint 1 010 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 023 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à la Frette-sur-Seine La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à la Frette-sur-Seine s'avère très révélatrice. Seule en lice, la liste menée par Philippe Audebert a sans surprise engrangé 791 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Frette-sur-Seine, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).