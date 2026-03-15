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19:17 - L'avenir de la France se décide aussi à la Garde-Adhémar Dans les rues de la Garde-Adhémar, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 24,37% de cadres supérieurs pour 1 147 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 99 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 667 foyers fiscaux. Dans le village, 16,74% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 31,16% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 28,28% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,50% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 740,08 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, La Garde-Adhémar incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à la Garde-Adhémar ? Le RN n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale à la Garde-Adhémar il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 29,02% des bulletins exprimés lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,72% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 28,31% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN réunissait 60,83% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 36,14% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 42,82% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 61,60% le dimanche suivant et la victoire de Lisette Pollet.

16:58 - À la Garde-Adhémar, 55,85 % de participation aux dernières municipales En ce jour d'élection municipale à la Garde-Adhémar, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 44,15 % pour le premier tour des élections de 2020 (un score en demi-teinte) alors que le pays était touché par l'épidémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 18,79 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 43,27 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 29,02 %, loin des 50,60 % affichés aux législatives de 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à la Garde-Adhémar Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Les élections européennes de 2024 à la Garde-Adhémar avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,14%), devant Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 14,04% des votes. Les élections des députés à la Garde-Adhémar qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Lisette Pollet (Rassemblement National) en tête du peloton avec 42,82% au premier tour, devant Nicolas Michel (Ensemble !) avec 21,41%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Lisette Pollet culminant à 61,60% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à la Garde-Adhémar ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de La Garde-Adhémar choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 29,02% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,50%. Lors de la finale de l'élection à la La Garde-Adhémar, les électeurs accordaient 51,72% pour Marine Le Pen, contre 48,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de La Garde-Adhémar plébiscitaient Lisette Pollet (RN) avec 28,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,83% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que La Garde-Adhémar s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Les impôts à la Garde-Adhémar : une dynamique en hausse ces dernières années Si on se penche sur la fiscalité de la Garde-Adhémar, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,43 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 74 300 euros environ la même année, en net recul par rapport aux 319 540 € récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à la Garde-Adhémar s'est établi à 25,21 % en 2024 (contre 9,45 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à la Garde-Adhémar s'est établi à environ 1 124 euros en 2024 contre 928 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à la Garde-Adhémar L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à la Garde-Adhémar s'avère très révélatrice. Dès le premier tour à l'époque, François Laplanche-Servigne a terminé en tête en obtenant 60,57% des suffrages. Juste derrière, Maria Herbert a obtenu 220 suffrages en sa faveur (39,42%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Garde-Adhémar, cet équilibre offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour remettre en cause cette mainmise ce dimanche, la minorité devra accomplir un effort colossal, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.