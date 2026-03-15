Résultat municipale 2026 à la Garde-Adhémar (26700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Garde-Adhémar a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Garde-Adhémar, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garde-Adhémar [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian ANDRUEJOL
Christian ANDRUEJOL (12 élus) REGARDS 2026 		345 52,04%
  • Christian ANDRUEJOL
  • Maria HERBERT
  • Robert TSCHANZ
  • Martine CHALET
  • Philippe GIRARD
  • Eliane GENESTON
  • Eric TERRAL
  • Marion ANDRIEUX
  • Cédric ROUSSILHE
  • Elodie RAMBAUD
  • Cyril SABATON
  • Najette BENAMARA
Sébastien LOUCHE
Sébastien LOUCHE (3 élus) Ensemble, Agir pour notre avenir 		318 47,96%
  • Sébastien LOUCHE
  • Sabine COSSIN
  • Georges SIMONIN
Participation au scrutin La Garde-Adhémar
Taux de participation 65,33%
Taux d'abstention 34,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 686

Source : ministère de l’Intérieur

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