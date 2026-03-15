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19:20 - Comment la composition démographique de la Garde-Freinet façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de la Garde-Freinet, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 848 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 324 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 14,66% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 35,49% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 242 résidents étrangers, La Garde-Freinet est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 34,91% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 245,85 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À la Garde-Freinet, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Avant les municipales, la percée du Rassemblement national à la Garde-Freinet Le mouvement nationaliste n'était pas représenté pour la dernière municipale à la Garde-Freinet en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,69% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 43,13% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 13,25% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 36,50% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,99% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 43,59% pour le parti à la flamme. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.

16:58 - Quelle participation attendre à la Garde-Freinet aux municipales ? La fuite des électeurs se montait à 29,96 % à la Garde-Freinet pour le premier tour des élections de 2020, un taux particulièrement faible alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer en raison de l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 23,94 % dans la ville (et donc 76,06 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 47,36 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,22 %, loin des 45,59 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent in fine le profil d'une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France. Dans le cadre de ces élections municipales à la Garde-Freinet, cette réalité jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Garde-Freinet classée à droite lors des derniers scrutins Le scrutin des Européennes de 2024 à la Garde-Freinet avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (32,99%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,36% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de la La Garde-Freinet plébiscitaient ensuite Philippe Lottiaux (Rassemblement National) avec 43,59% au premier tour. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. La physionomie politique de la La Garde-Freinet a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Les électeurs de la Garde-Freinet avaient privilégié le centre-droit il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Garde-Freinet tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,29% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 21,69%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,87% pour Emmanuel Macron, contre 43,13% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de La Garde-Freinet portaient leur choix sur Sereine Mauborgne (Ensemble !) avec 40,00% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,50% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de La Garde-Freinet un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - À la Garde-Freinet, le montant de la fiscalité locale est en hausse À la Garde-Freinet, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint 2 208 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 788 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 28,53 % en 2024 (contre près de 13,04 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 1 097 990 € en 2024. Une somme loin des 1,47574 million d'euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 20,05 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à la Garde-Freinet Les résultats des municipales de 2020 à la Garde-Freinet ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Lors de la première manche de ce scrutin, Thomas Dombry a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 543 voix (52,06%). Sur la seconde marche, Gregoire Sanchez a engrangé 47,93% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Garde-Freinet, cet équilibre pose les bases. Faire basculer une majorité si large sera un défi colossal pour l'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.