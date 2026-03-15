Résultat municipale 2026 à la Garde-Freinet (83680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Garde-Freinet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Garde-Freinet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garde-Freinet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas DOMBRY
Thomas DOMBRY (15 élus) GARDONS L'ELAN 		609 51,35%
  • Thomas DOMBRY
  • Lucie LAFEUMA
  • Laurent BRUNEL
  • Véronique ANCELIN
  • Frédéric LEDAIN
  • Amandine PÉTREL
  • Jean OLLIVIER
  • Florence DIAZ
  • Michel SIEK
  • Anne MILLOU
  • Anthony SENEQUIER
  • Haouaria NAUD
  • Mathieu ANTOSIAK
  • Marie DOMBRY
  • Thierry ANDRÉ
Grégoire SANCHEZ
Grégoire SANCHEZ (4 élus) AVANCER AVEC VOUS 		577 48,65%
  • Grégoire SANCHEZ
  • Laëtitia CAZORLA
  • Gérard FLORENT
  • Maggy PINSARD
Participation au scrutin La Garde-Freinet
Taux de participation 72,60%
Taux d'abstention 27,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 1 200

Source : ministère de l’Intérieur

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