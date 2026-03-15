Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garde : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Garde

Tête de listeListe
Julia Peironet Bremond
Julia Peironet Bremond Liste divers gauche
UNIS POUR LA GARDE
  • Julia Peironet Bremond
  • Olivier Charlois
  • Joelle Antoine
  • Cyril Amarit
  • Viviane Chastant
  • Filippo Signorino Gelo
  • Audrey Munier
  • Nicolas Pigaglio
  • Monique Ducourneau
  • Jean-Pierre Chanard
  • Wahida Zamouri
  • Mustapha Benrida
  • Mireille Chabot
  • Ryan Guillouzic
  • Renée Dettori
  • Rudy Labonne
  • Madeleine Clapson
  • Fabrice Poet-Benevent
  • Pascale Voirgard
  • Jean Erpeldinger
  • Caroline Morvan
  • Daniel Pentinat
  • Virginie Courtois
  • Jean-Luc Sambucy
  • Djamila Abdellaoui
  • Jean-Pierre Bennetot-Deveria
  • Monique Fitoussi
  • Patrice Rebout
  • Mayelle Lanternier
  • Sébastien Gatti
  • Catherine Delpiano
  • Philippe Julien
  • Valérie Grenier
  • Jean-Claude Charlois
  • Elisabeth Marc
Nicolas Salsou
Nicolas Salsou Liste du Rassemblement National
MAîTRISONS NOTRE AVENIR
  • Nicolas Salsou
  • Isabelle Bado
  • David Zanella
  • Sophie Marques de Carvallio
  • Alexandre Rossi
  • Sophie Pastor Maglio
  • Bruno Ducarre
  • Océane Lo Grasso
  • Eric Ventura
  • Nathalie Bichon
  • Arnauld Bellynck
  • Audrey Tabary
  • Marc Toulis
  • Laure Caparros
  • Jean-Claude Perrone
  • Tina Roy
  • Olivier Nouven
  • Sarah Maglio
  • Frédéric Chalupczak
  • Josiane Fernandez
  • Anthony Perrone
  • Emma Hurtado de Mendoza
  • David Valentin
  • Enola Adam
  • Thomas Pouillot
  • Valérie Berdu
  • René Campo
  • Mounira Amri
  • Adrien Rovers
  • Magali Moschetti
  • Christophe Garin
  • Eduarda Pires Guerreiro
  • Quy Dang Vu
  • Claudette Arene Lombardo
  • Brice Rombaut
Hélène Arnaud Bill
Hélène Arnaud Bill Liste divers droite
La Garde ensemble !
  • Hélène Arnaud Bill
  • Jean-Louis Masson
  • Marie-Hélène Charles
  • Franck Chouquet
  • Martine Blanc
  • Jean-Eric Lodevic
  • Sophie Ourdouillié
  • Alain Jouot
  • Janig Gué
  • Florian Jonet
  • Céline Murena
  • Jean-Marc Anneville
  • Flora Martino
  • André Baulon
  • Bouchra Barham
  • Gilles Broyer
  • Josiane Bercet
  • Maxence Goualin
  • Isabelle Choutet
  • Olivier Peisse
  • Brigitte Morillion
  • Sébastien Alba
  • Séverine Caumon
  • Henri Santi
  • Noelle Ilardi
  • Francisco Tavares Da Silva
  • Isabelle Le Bas
  • Philippe Le Guern
  • Audrey Bourgard
  • Pascal Muffat
  • Colette Benintendi
  • Clément Pinzelli
  • Cécile Barréra
  • Dominique Gensollen
  • Julia Fagard
  • Alain Dumontet
  • Lalie Thomassin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Masson
Jean-Louis Masson (27 élus) La garde ensemble pour chacun et pour tous 		3 386 49,71%
  • Jean-Louis Masson
  • Hélène Bill
  • Franck Chouquet
  • Marie-Hélène Charles
  • Alain Dumontet
  • Martine Blanc
  • Alain Fumaz
  • Sophie Ourdouillié
  • Jean-Eric Lodevic
  • Martine Graziani
  • Jean-Claude Marastoni
  • Janig Gue
  • André Baulon
  • Hélène Delsanto
  • Michel Guillouzic
  • Bouchra Chadli
  • Alain Jouot
  • Laure-Hélène Baumann
  • Jean-Marc Anneville
  • Thi Minh Ngoc Hoang
  • Olivier Chelle
  • Brigitte Morillion
  • Christian Gasquet
  • Céline Murena
  • Florian Jonet
  • Martine De Santis
  • Gilles Broyer
Michel Durbano
Michel Durbano (7 élus) Unis pour la garde 		2 788 40,93%
  • Michel Durbano
  • Viviane Chastant
  • Bernard Giner
  • Catherine Laget
  • Cyril Amarit
  • Wahida Zamouri
  • Olivier Charlois
Michel Camatte
Michel Camatte (1 élu) Notre ville å gauche 		637 9,35%
  • Michel Camatte
Participation au scrutin La Garde
Taux de participation 37,36%
Taux d'abstention 62,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 063

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Masson
Jean-Louis Masson La garde ensemble pour chacun et pour tous 		2 999 48,19%
Michel Durbano
Michel Durbano Unis pour la garde 		2 364 37,98%
Michel Camatte
Michel Camatte Notre ville å gauche 		860 13,81%
Participation au scrutin La Garde
Taux de participation 34,45%
Taux d'abstention 65,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 506

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Masson
Jean-Louis Masson (27 élus) Ensemble la garde forte et généreuse 		6 327 54,82%
  • Jean-Louis Masson
  • Anne-Marie Rinaldi
  • Jean-Pierre Haslin
  • Hélène Bill
  • Michel Cantaut
  • Marie-France Fleuret
  • Philippe Granarolo
  • Huguette Moraldi
  • Jean-Claude Charlois
  • Annick Ducarre
  • Franck Chouquet
  • Huguette Jonet
  • Roger Murena
  • Marie-Hélène Charles
  • Gérard Pastor
  • Martine Graziani
  • Alain Fumaz
  • Martine Blanc
  • Georges Verstaevel
  • Laure-Hélène Baumann
  • Enzo Cleva
  • Janig Gué
  • Philippe Magnan
  • Thérèse Picoche
  • Jean-Eric Lodevic
  • Sophie Ourdouillié
  • Jean-Claude Marastoni
Joël Canapa
Joël Canapa (4 élus) Choisir sa ville, choisir sa vie 		2 560 22,18%
  • Joël Canapa
  • Mireille Chabot
  • Michel Durbano
  • Sophie Carral
Jean-Louis Bouguereau
Jean-Louis Bouguereau (3 élus) La garde bleu marine 		1 932 16,74%
  • Jean-Louis Bouguereau
  • Claudette Arene Epouse Lombardo
  • Gérard Lecanu
Michel Camatte
Michel Camatte (1 élu) Liste front de gauche l'humain au coeur de notre ville 		722 6,25%
  • Michel Camatte
Participation au scrutin La Garde
Taux de participation 61,08%
Taux d'abstention 38,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Nombre de votants 11 862

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