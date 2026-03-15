Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garde : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garde [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Garde sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Garde.
L'actu des élections municipales 2026 à la Garde
13:10 - Le bilan de la dernière élection à la Garde
Les résultats des élections municipales de 2020 à la Garde ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Au terme du premier tour, Jean-Louis Masson (Les Républicains) a creusé l'écart en obtenant 48,19% des bulletins. En deuxième position, Michel Durbano (Divers gauche) a obtenu 2 364 suffrages en sa faveur (37,98%). Une troisième force s'est dégagée derrière Michel Camatte (Parti communiste français), rassemblant 860 suffrages (13,81%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Jean-Louis Masson l'a finalement emporté avec 49,71% des suffrages, face à Michel Durbano rassemblant 40,93% des votants et Michel Camatte obtenant 637 votes (9,35%). Sans surprise, l'écart du premier round s'est vérifié, voire creusé, conduisant à une victoire sans contestation possible. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Michel Durbano a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 424 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Les Républicains a probablement bénéficié des votes des listes éliminées.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à la Garde
Les 23 bureaux de vote de l'agglomération de la Garde fermeront leurs portes à 19 heures en prévision du dépouillement. À l’occasion des élections municipales de 2026, les habitants de la Garde devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les municipales 2026 à la Garde se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Garde
|Tête de listeListe
|
Julia Peironet Bremond
Liste divers gauche
UNIS POUR LA GARDE
|
|
Nicolas Salsou
Liste du Rassemblement National
MAîTRISONS NOTRE AVENIR
|
|
Hélène Arnaud Bill
Liste divers droite
La Garde ensemble !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Masson (27 élus) La garde ensemble pour chacun et pour tous
|3 386
|49,71%
|
|Michel Durbano (7 élus) Unis pour la garde
|2 788
|40,93%
|
|Michel Camatte (1 élu) Notre ville å gauche
|637
|9,35%
|
|Participation au scrutin
|La Garde
|Taux de participation
|37,36%
|Taux d'abstention
|62,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 063
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Masson La garde ensemble pour chacun et pour tous
|2 999
|48,19%
|Michel Durbano Unis pour la garde
|2 364
|37,98%
|Michel Camatte Notre ville å gauche
|860
|13,81%
|Participation au scrutin
|La Garde
|Taux de participation
|34,45%
|Taux d'abstention
|65,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 506
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Masson (27 élus) Ensemble la garde forte et généreuse
|6 327
|54,82%
|
|Joël Canapa (4 élus) Choisir sa ville, choisir sa vie
|2 560
|22,18%
|
|Jean-Louis Bouguereau (3 élus) La garde bleu marine
|1 932
|16,74%
|
|Michel Camatte (1 élu) Liste front de gauche l'humain au coeur de notre ville
|722
|6,25%
|
|Participation au scrutin
|La Garde
|Taux de participation
|61,08%
|Taux d'abstention
|38,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Nombre de votants
|11 862
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