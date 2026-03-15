Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garde : les infos en direct

Programme de Julia Peironet Bremond à La Garde (UNIS POUR LA GARDE)

Engagement pour La Garde

Julia Peironet Bremond se présente aux élections municipales de 2026 avec un fort engagement envers sa ville. Infirmière et élue municipale, elle souhaite mettre son expérience au service des Gardéens. Son objectif est de répondre aux attentes des habitants en matière de sécurité, de santé et de qualité de vie.

Défis à relever

La commune de La Garde fait face à des enjeux majeurs tels que le pouvoir d'achat, l'accès aux soins et la transition climatique. Julia Peironet Bremond reconnaît la nécessité de prendre des décisions claires pour surmonter ces défis. Elle appelle à une action déterminée pour améliorer le quotidien des habitants.

Priorités pour les habitants

Les priorités de Julia Peironet Bremond incluent la sécurité, la gestion rigoureuse de l'argent public et la préservation de l'environnement. Elle souhaite également renforcer le soutien aux associations et aux commerces locaux. Son engagement se traduit par une volonté d'écouter et de collaborer avec les habitants pour construire un avenir meilleur.

Vision pour l'avenir

Julia Peironet Bremond aspire à une ville où chaque génération trouve sa place, des enfants aux aînés. Elle propose des initiatives pour améliorer la vie quotidienne, comme des écoles adaptées et des services de proximité. Sa vision est celle d'une commune dynamique, accessible et tournée vers l'avenir.