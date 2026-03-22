Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garde : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Garde

Le deuxième tour des élections municipales à la Garde a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Julia Peironet Bremond
Julia Peironet Bremond Liste divers gauche
UNIS POUR LA GARDE
  • Julia Peironet Bremond
  • Olivier Charlois
  • Joelle Antoine
  • Cyril Amarit
  • Viviane Chastant
  • Filippo Signorino Gelo
  • Audrey Munier
  • Nicolas Pigaglio
  • Monique Ducourneau
  • Jean-Pierre Chanard
  • Wahida Zamouri
  • Mustapha Benrida
  • Mireille Chabot
  • Ryan Guillouzic
  • Renée Dettori
  • Rudy Labonne
  • Madeleine Clapson
  • Fabrice Poet-Benevent
  • Pascale Voirgard
  • Jean Erpeldinger
  • Caroline Morvan
  • Daniel Pentinat
  • Virginie Courtois
  • Jean-Luc Sambucy
  • Djamila Abdellaoui
  • Jean-Pierre Bennetot-Deveria
  • Monique Fitoussi
  • Patrice Rebout
  • Mayelle Lanternier
  • Sébastien Gatti
  • Catherine Delpiano
  • Philippe Julien
  • Valérie Grenier
  • Jean-Claude Charlois
  • Elisabeth Marc
Nicolas Salsou
Nicolas Salsou Liste du Rassemblement National
MAîTRISONS NOTRE AVENIR
  • Nicolas Salsou
  • Isabelle Bado
  • David Zanella
  • Sophie Marques de Carvallio
  • Alexandre Rossi
  • Sophie Pastor Maglio
  • Bruno Ducarre
  • Océane Lo Grasso
  • Eric Ventura
  • Nathalie Bichon
  • Arnauld Bellynck
  • Audrey Tabary
  • Marc Toulis
  • Laure Caparros
  • Jean-Claude Perrone
  • Tina Roy
  • Olivier Nouven
  • Sarah Maglio
  • Frédéric Chalupczak
  • Josiane Fernandez
  • Anthony Perrone
  • Emma Hurtado de Mendoza
  • David Valentin
  • Enola Adam
  • Thomas Pouillot
  • Valérie Berdu
  • René Campo
  • Mounira Amri
  • Adrien Rovers
  • Magali Moschetti
  • Christophe Garin
  • Eduarda Pires Guerreiro
  • Quy Dang Vu
  • Claudette Arene Lombardo
  • Brice Rombaut
Hélène Arnaud Bill
Hélène Arnaud Bill Liste divers droite
La Garde ensemble !
  • Hélène Arnaud Bill
  • Jean-Louis Masson
  • Marie-Hélène Charles
  • Franck Chouquet
  • Martine Blanc
  • Jean-Eric Lodevic
  • Sophie Ourdouillié
  • Alain Jouot
  • Janig Gué
  • Florian Jonet
  • Céline Murena
  • Jean-Marc Anneville
  • Flora Martino
  • André Baulon
  • Bouchra Barham
  • Gilles Broyer
  • Josiane Bercet
  • Maxence Goualin
  • Isabelle Choutet
  • Olivier Peisse
  • Brigitte Morillion
  • Sébastien Alba
  • Séverine Caumon
  • Henri Santi
  • Noelle Ilardi
  • Francisco Tavares Da Silva
  • Isabelle Le Bas
  • Philippe Le Guern
  • Audrey Bourgard
  • Pascal Muffat
  • Colette Benintendi
  • Clément Pinzelli
  • Cécile Barréra
  • Dominique Gensollen
  • Julia Fagard
  • Alain Dumontet
  • Lalie Thomassin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Garde

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène ARNAUD BILL
Hélène ARNAUD BILL (Ballotage) La Garde ensemble ! 		4 257 37,67%
Nicolas SALSOU
Nicolas SALSOU (Ballotage) MAîTRISONS NOTRE AVENIR 		3 579 31,67%
Julia PEIRONET BREMOND
Julia PEIRONET BREMOND (Ballotage) UNIS POUR LA GARDE 		3 464 30,65%
Participation au scrutin La Garde
Taux de participation 57,22%
Taux d'abstention 42,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 11 567

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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