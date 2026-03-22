Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garde : les résultats du 2e tour

Programme de Julia Peironet Bremond à La Garde (UNIS POUR LA GARDE)

Engagement pour La Garde

La candidate Julia Peironet Bremond exprime son attachement à la commune où elle a grandi et vit. Elle souligne l'importance d'ouvrir un nouveau chapitre pour La Garde, en mettant les habitants au centre des préoccupations. Son engagement public repose sur l'écoute, la responsabilité et la détermination.

Priorités de la candidature

Les priorités de la liste incluent le renforcement de la sécurité, la préservation du pouvoir d'achat et le soutien aux commerces locaux. La gestion rigoureuse de l'argent public est également mise en avant pour garantir une ville agréable à vivre. La préservation du cadre de vie et la lutte contre la bétonisation sont des objectifs clés.

Actions pour les jeunes

La candidature propose des initiatives spécifiques pour les jeunes, telles que des activités sportives et culturelles accessibles. Un budget annuel sera dédié au conseil municipal de la jeunesse pour impliquer les jeunes dans les décisions. L'objectif est de créer des espaces de rencontre et de créativité autour des arts et des sports urbains.

Services pour les familles

Les familles sont au cœur des préoccupations, avec des mesures pour renforcer la sécurité et maîtriser la fiscalité. La liste prévoit également des logements accessibles et des services publics efficaces. L'idée est de garantir un cadre de vie apaisé et de répondre aux attentes des familles gardéennes.