Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garde : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Garde [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Garde sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Garde.
L'actu des élections municipales 2026 à la Garde
11:53 - Hélène Arnaud Bill et Nicolas Salsou aux premières places la semaine dernière
Pour le premier tour des élections municipales à la Garde, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 42,78 %. Pour ce premier tour, c'est Hélène Arnaud Bill (Divers droite) qui a terminé première avec 37,67 % des voix. Derrière, Nicolas Salsou (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 31,67 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 30,65 %, Julia Peironet Bremond, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Garde
Le deuxième tour des élections municipales à la Garde a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Julia Peironet Bremond
Liste divers gauche
UNIS POUR LA GARDE
|
|
Nicolas Salsou
Liste du Rassemblement National
MAîTRISONS NOTRE AVENIR
|
|
Hélène Arnaud Bill
Liste divers droite
La Garde ensemble !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Garde
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène ARNAUD BILL (Ballotage) La Garde ensemble !
|4 257
|37,67%
|Nicolas SALSOU (Ballotage) MAîTRISONS NOTRE AVENIR
|3 579
|31,67%
|Julia PEIRONET BREMOND (Ballotage) UNIS POUR LA GARDE
|3 464
|30,65%
|Participation au scrutin
|La Garde
|Taux de participation
|57,22%
|Taux d'abstention
|42,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|11 567
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de la Garde
- La Garde (83130)
- Ecole primaire à la Garde
- Maternités à la Garde
- Crèches et garderies à la Garde
- Classement des collèges à la Garde
- Salaires à la Garde
- Impôts à la Garde
- Dette et budget de la Garde
- Climat et historique météo de la Garde
- Accidents à la Garde
- Délinquance à la Garde
- Inondations à la Garde
- Nombre de médecins à la Garde
- Pollution à la Garde
- Entreprises à la Garde
- Prix immobilier à la Garde