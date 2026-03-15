Résultat municipale 2026 à la Garde (83130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Garde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Garde, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garde [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène ARNAUD BILL
Hélène ARNAUD BILL La Garde ensemble ! 		4 257 37,67%
Nicolas SALSOU
Nicolas SALSOU MAîTRISONS NOTRE AVENIR 		3 579 31,67%
Julia PEIRONET BREMOND
Julia PEIRONET BREMOND UNIS POUR LA GARDE 		3 464 30,65%
Participation au scrutin La Garde
Taux de participation 57,22%
Taux d'abstention 42,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 11 567

Source : ministère de l’Intérieur

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