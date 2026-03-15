En direct

19:21 - Élections municipales à la Garde : impact de la démographie et de l'économie locale En pleine campagne électorale municipale, La Garde est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 26 316 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 416 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 16 061 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (24,34%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 1 130 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 12,18%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 290 euros/an. À la Garde, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à la Garde Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à la Garde il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 27,64% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,25% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 27,07% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le RN réunissait 53,02% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,46% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 44,80% pour le RN. Il s'imposera avec 52,24% le dimanche suivant, actant la victoire pour Stéphane Rambaud.

16:58 - À la Garde, l'abstention s'annonce forte aux municipales La participation des électeurs de la Garde sera un enjeu majeur pour ces municipales. La mobilisation atteignait 34,45 % pour le premier tour des municipales de 2020, en deçà de la moyenne nationale alors que commençait l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français participent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 14 642 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 74,65 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 54,94 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 67,57 %, contre seulement 47,66 % en 2022. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier La Garde comme une ville en retrait des urnes au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à la Garde Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à la Garde, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (38,46%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de la La Garde accordaient leurs suffrages à Stéphane Rambaud (Rassemblement National) avec 44,80% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphane Rambaud culminant à 52,24% des voix dans la localité. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que La Garde restait à l'époque une terre de droite nationaliste.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à la Garde : les résultats qu'il faut analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de La Garde plébiscitaient Stephane Rambaud (RN) avec 27,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,02% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de La Garde choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 27,64% des voix, devant Emmanuel Macron avec 23,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,25% pour Marine Le Pen, contre 47,75% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint La Garde comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - La commune de la Garde a généralement augmenté sa fiscalité locale Alors que les impôts locaux se sont alourdis à la Garde entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 17,45 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 565 800 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 6,29427 millions d'euros récoltés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à la Garde a évolué pour se fixer à 49,80 % en 2024 (contre 30,39 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à la Garde s'est établi à 1 534 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 293 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à la Garde Les résultats des élections municipales de 2020 à la Garde ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Au terme du premier tour, Jean-Louis Masson (Les Républicains) a creusé l'écart en obtenant 48,19% des bulletins. En deuxième position, Michel Durbano (Divers gauche) a obtenu 2 364 suffrages en sa faveur (37,98%). Une troisième force s'est dégagée derrière Michel Camatte (Parti communiste français), rassemblant 860 suffrages (13,81%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Jean-Louis Masson l'a finalement emporté avec 49,71% des suffrages, face à Michel Durbano rassemblant 40,93% des votants et Michel Camatte obtenant 637 votes (9,35%). Sans surprise, l'écart du premier round s'est vérifié, voire creusé, conduisant à une victoire sans contestation possible. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Michel Durbano a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 424 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Les Républicains a probablement bénéficié des votes des listes éliminées.