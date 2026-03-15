Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garenne-Colombes : les infos en direct

Philippe Juvin Liste des Républicains

Union pour la Majorité municipale Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Juvin Programme de Philippe Juvin à La Garenne-Colombes (Union pour la Majorité municipale) Élections municipales 2026 Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Monique Raimbault et Philippe Juvin se présentent ensemble pour porter des projets ambitieux pour La Garenne. Leur collaboration vise à renforcer l'impact des initiatives locales au niveau national. Engagements pour La Garenne Leurs engagements incluent la préservation de l'urbanisme à taille humaine et la création de nouveaux espaces verts. Ils prévoient également l'installation de points d'apports pour la collecte des biodéchets et le renforcement des études surveillées pour les élèves. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des Garennonais. Projets d'infrastructure Parmi les projets notables, on trouve la prolongation de la ligne 1 du Métro jusqu'à la Place de Belgique et la création d'une nouvelle piscine climatisée. La rénovation de la voirie et l'embellissement des espaces publics sont également au programme. Ces infrastructures visent à dynamiser la ville et à répondre aux besoins des habitants. Gestion financière responsable La gestion municipale se caractérise par une prudence financière, sans augmentation d'impôts locaux depuis 2020. Cette approche permet de maintenir un faible niveau d'endettement tout en investissant dans des projets essentiels pour la communauté. L'objectif est de garantir un développement durable et équilibré pour La Garenne.

Philippe Juvin

Monique Raimbault

Baptiste Dubois

Myriam Dupont

François Kruger

Noëlle Nguyen

Anthony Pouplot

Julie Fommarty

Laurent Zacaropoulos

Geneviève Gaillabaud

Vincent Grenard

Stéphanie Prat

Jean-Pierre Hervo

Isabelle Juvin-Marleix

Olivier Autain

Samira Nasar

Baptiste Denis

Laurence Fournier

Jean-François Dransart

Michèle Michelet

Xavier Pinta

Ivana Kemadjou

Robert Citerne

Claire Charmette

Frédéric Magnan

Caroline Boulvin

Xavier Dagras

Catherine Petit

Halim M'Silti

Christine Legendre

Bruno de Soultrait

Marie Routier

Aldo Di Filippo

Amanda Houisse

Alexandre Lienhard

Anne Dognin

Ilyes El Faquir

Manon Bourguignon

Nicolas Delille

Julie Rouprêt-Serzec

Maxime Hamou

Yann Martin-Chauffier Liste divers droite

Esprit Village Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Yann Martin-Chauffier Programme de Yann Martin-Chauffier à La Garenne-Colombes (Esprit Village) Esprit Village La liste Esprit Village se présente comme une équipe expérimentée, composée d'anciens élus et de professionnels de divers secteurs. Elle met l'accent sur l'écoute des Garennois pour élaborer un projet de ville plus verte, solidaire et sportive. L'objectif est de promouvoir une politique moderne, sans étiquette, centrée sur l'intérêt des citoyens. Investissement et Commerce Un maire à plein temps sera dédié aux aspirations des Garennois, garantissant une attention constante à leurs besoins. Des initiatives pour revitaliser le commerce local incluent la transformation de commerces vacants en boutiques éphémères et la création d'un nouveau marché. Des espaces de coworking seront également développés pour soutenir les entrepreneurs. Éducation et Santé Le programme prévoit un plan de santé et de bien-être pour les enfants, avec des mesures contre le harcèlement et des jardins pédagogiques. La valorisation des collèges publics et l'installation d'un nouveau collège-lycée privé sont également des priorités. Une maison de santé et une mutuelle communale à tarif préférentiel seront mises en place pour améliorer l'accès aux soins. Sécurité et Cadre de Vie La sécurité des Garennois sera renforcée par une police municipale présente 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'une brigade canine adaptée. Le cadre de vie sera amélioré avec la création de parcs urbains et la protection des secteurs pavillonnaires. Ces mesures visent à garantir un environnement sûr et agréable pour tous les habitants.

Yann Martin-Chauffier

Kim Bui

Michel Laskar

Marie Luciot

Thierry Mazoyer

Florence Davy

Aurélien Collinot

Diane Maccury

Jean-Florent Campion

Josiane Grace Mbenda

Frédéric Brousse

Clémence Leclerc de Hauteclocque

Guy Richard

Anne Massicot Kerloc'h

Gaspard Mayer

Amel Bellag

Vincent Godbillon

Marie-Laure Videira

Laurent Sarao

Barbara Delaplace

Christophe Brackman

Martine Journel

Antoine Colombert

Iulia Lupu

Germain Herviault

Philomène Couraud

Sliman Mehennaoui

Sophie Heizmann

Alexandre Brisard

Martine Salio

Arthur Olifant

Martine Mateos

Thomas Sauvaget

Agnès Vitel-Lance

Laurent Moscadelli

Caroline Cesbron

Frédéric Aubineau

Florence Bertolini

Olivier Joly

Karima Eth

Steeve Sartin

Mélina Bravo Liste du Rassemblement National

Rassemblement national pour La Garenne Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mélina Bravo Programme de Mélina Bravo à La Garenne-Colombes (Rassemblement national pour La Garenne) Engagement local La candidate Mélina Bravo exprime un profond attachement à sa ville, La Garenne-Colombes, où elle a grandi. Elle met en avant l'importance de l'esprit village et des commerces de proximité pour la qualité de vie des habitants. Son engagement se traduit par une volonté d'écouter les préoccupations des Garennois et de défendre leur cadre de vie. Sécurité et tranquillité Parmi ses priorités, Mélina Bravo propose la création d'une brigade de police municipale de nuit pour lutter contre la délinquance. Elle souhaite également sécuriser les abords des écoles aux heures critiques pour protéger les enfants. Ces mesures visent à garantir un quotidien serein pour les familles de La Garenne-Colombes. Urbanisme et cadre de vie La candidate prévoit de réviser le plan local d'urbanisme pour préserver l'identité de La Garenne-Colombes et ses quartiers pavillonnaires. Elle insiste sur la nécessité de coordonner les travaux pour mettre fin aux chantiers permanents qui perturbent la vie des habitants. Son objectif est de maintenir un cadre de vie agréable et harmonieux pour tous. Économie locale Mélina Bravo souhaite soutenir les commerces de proximité et dynamiser les quartiers par des animations régulières. Elle prévoit également de réaliser un audit des finances municipales pour éliminer les dépenses superflues. Ces initiatives visent à renforcer l'économie locale et à garantir une gestion rigoureuse des ressources de la ville.

Mélina Bravo

Théo Gouraud

Catherine Le Cloître

Ludovic Lefebvre

Virginie Varin

Eric Cadeau

Karine Soares

Thomas Cabrillac

Emma Douzmanian

Franck Patru

Clélia Nadalet

Xavier Goéré

Dominique Mille

Jonathan Froment

Annie Bourdon

Michel Di Piazza

Jocelyne Marie

David Dos Santos

Christelle Brunet

Alexandre Guillemin

Madeleine Delval

Franck Kieffer

Monique Boverie

Daniel Nunes

Virginia Gave

Patrick Garnier

Léane Rocha Lizardo

Alexandre Pottier

Svetlana Bulgaru

Dominique Bellanger

Marie Marsat

Rémi Pineau

Louise Danne

Alexandre Rampi

Mary Matos Falcao

Adrien Duplessier

Catherine Nadaud

Sacha Cuniere

Anavadée Chinien

Waleed Mouhali Liste Les Ecologistes

Pour une alternative de gauche écologiste et solidaire Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Waleed Mouhali Programme de Waleed Mouhali à La Garenne-Colombes (Pour une alternative de gauche écologiste et solidaire) Gestion municipale La gestion de la commune de La Garenne-Colombes soulève des interrogations sur les priorités de l'équipe sortante. Les investissements massifs dans des projets visibles comme le cinéma et la piscine semblent avoir été réalisés sans une réflexion approfondie sur les besoins essentiels des habitants. Il est crucial de réorienter les choix budgétaires vers des projets qui améliorent la vie quotidienne des Garennnois. Éducation et jeunesse Investir dans l'éducation est essentiel pour l'avenir de La Garenne-Colombes. La liste PAGES propose un plan pluriannuel pour améliorer la gestion des crèches et rénover les écoles, garantissant ainsi un environnement d'apprentissage de qualité. La création d'une Maison de la jeunesse vise également à soutenir les jeunes dans leur développement. Logement et inclusion La question du logement est centrale pour garantir une ville vivante et accessible à tous. La liste PAGES s'engage à respecter la loi SRU tout en favorisant le logement social dans tous les quartiers. Un plan massif Logement Digne et Durable est proposé pour transformer les pénalités en investissements utiles. Écologie et cadre de vie La transition écologique est une priorité pour améliorer le quotidien des habitants de La Garenne-Colombes. Des initiatives comme le plan "Ville fraîche" visent à créer des espaces verts et à réduire l'impact du béton. La ville aspire à devenir plus cyclable et marchable, tout en rénovant énergétiquement les bâtiments publics.