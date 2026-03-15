Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garenne-Colombes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garenne-Colombes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Garenne-Colombes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Garenne-Colombes.
L'actu des élections municipales 2026 à la Garenne-Colombes
13:10 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à la Garenne-Colombes
À la Garenne-Colombes, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Juvin (Les Républicains) a terminé en tête en récoltant 6 136 voix (75,98%). Deuxième, Alexandre Faraut (Union du centre) a rassemblé 13,10% des votes. La troisième place est revenue à Anne-Gaëlle Courty-Ahmed (Union de la gauche), rassemblant 10,91% des suffrages. Cette victoire au premier tour du candidat Les Républicains a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à la Garenne-Colombes, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche afin d'ébranler cette mainmise, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les municipales à la Garenne-Colombes, c'est aujourd'hui
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux 20 014 votants de la Garenne-Colombes de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à la Garenne-Colombes. Pour voter, les citoyens de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de la Garenne-Colombes. Pour être informé des résultats du premier tour des élections à la Garenne-Colombes dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Garenne-Colombes
|Tête de listeListe
|
Philippe Juvin
Liste des Républicains
Union pour la Majorité municipale
|
|
Yann Martin-Chauffier
Liste divers droite
Esprit Village
|
|
Mélina Bravo
Liste du Rassemblement National
Rassemblement national pour La Garenne
|
|
Waleed Mouhali
Liste Les Ecologistes
Pour une alternative de gauche écologiste et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Juvin (31 élus) Union pour la majorite municipale
|6 136
|75,98%
|
|Alexandre Faraut (2 élus) Agissons ensemble pour la garenne
|1 058
|13,10%
|
|Anne-Gaëlle Courty-Ahmed (2 élus) La gauche pour la garenne
|881
|10,91%
|
|Participation au scrutin
|La Garenne-Colombes
|Taux de participation
|42,75%
|Taux d'abstention
|57,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 235
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Juvin (30 élus) Union pour la majorité municipale
|7 314
|71,36%
|
|Christophe Conway (2 élus) Union citoyenne pour la garenne
|1 198
|11,68%
|
|Nordine Ranji (2 élus) Un nouveau souffle
|1 155
|11,26%
|
|Adélaïde Naturel (1 élu) Pour la garenne : l'humain d'abord
|582
|5,67%
|
|Participation au scrutin
|La Garenne-Colombes
|Taux de participation
|58,04%
|Taux d'abstention
|41,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,66%
|Nombre de votants
|10 529
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