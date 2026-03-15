Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garenne-Colombes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Garenne-Colombes

Tête de listeListe
Philippe Juvin
Philippe Juvin Liste des Républicains
Union pour la Majorité municipale
  • Philippe Juvin
  • Monique Raimbault
  • Baptiste Dubois
  • Myriam Dupont
  • François Kruger
  • Noëlle Nguyen
  • Anthony Pouplot
  • Julie Fommarty
  • Laurent Zacaropoulos
  • Geneviève Gaillabaud
  • Vincent Grenard
  • Stéphanie Prat
  • Jean-Pierre Hervo
  • Isabelle Juvin-Marleix
  • Olivier Autain
  • Samira Nasar
  • Baptiste Denis
  • Laurence Fournier
  • Jean-François Dransart
  • Michèle Michelet
  • Xavier Pinta
  • Ivana Kemadjou
  • Robert Citerne
  • Claire Charmette
  • Frédéric Magnan
  • Caroline Boulvin
  • Xavier Dagras
  • Catherine Petit
  • Halim M'Silti
  • Christine Legendre
  • Bruno de Soultrait
  • Marie Routier
  • Aldo Di Filippo
  • Amanda Houisse
  • Alexandre Lienhard
  • Anne Dognin
  • Ilyes El Faquir
  • Manon Bourguignon
  • Nicolas Delille
  • Julie Rouprêt-Serzec
  • Maxime Hamou
Yann Martin-Chauffier
Yann Martin-Chauffier Liste divers droite
Esprit Village
  • Yann Martin-Chauffier
  • Kim Bui
  • Michel Laskar
  • Marie Luciot
  • Thierry Mazoyer
  • Florence Davy
  • Aurélien Collinot
  • Diane Maccury
  • Jean-Florent Campion
  • Josiane Grace Mbenda
  • Frédéric Brousse
  • Clémence Leclerc de Hauteclocque
  • Guy Richard
  • Anne Massicot Kerloc'h
  • Gaspard Mayer
  • Amel Bellag
  • Vincent Godbillon
  • Marie-Laure Videira
  • Laurent Sarao
  • Barbara Delaplace
  • Christophe Brackman
  • Martine Journel
  • Antoine Colombert
  • Iulia Lupu
  • Germain Herviault
  • Philomène Couraud
  • Sliman Mehennaoui
  • Sophie Heizmann
  • Alexandre Brisard
  • Martine Salio
  • Arthur Olifant
  • Martine Mateos
  • Thomas Sauvaget
  • Agnès Vitel-Lance
  • Laurent Moscadelli
  • Caroline Cesbron
  • Frédéric Aubineau
  • Florence Bertolini
  • Olivier Joly
  • Karima Eth
  • Steeve Sartin
Mélina Bravo
Mélina Bravo Liste du Rassemblement National
Rassemblement national pour La Garenne
  • Mélina Bravo
  • Théo Gouraud
  • Catherine Le Cloître
  • Ludovic Lefebvre
  • Virginie Varin
  • Eric Cadeau
  • Karine Soares
  • Thomas Cabrillac
  • Emma Douzmanian
  • Franck Patru
  • Clélia Nadalet
  • Xavier Goéré
  • Dominique Mille
  • Jonathan Froment
  • Annie Bourdon
  • Michel Di Piazza
  • Jocelyne Marie
  • David Dos Santos
  • Christelle Brunet
  • Alexandre Guillemin
  • Madeleine Delval
  • Franck Kieffer
  • Monique Boverie
  • Daniel Nunes
  • Virginia Gave
  • Patrick Garnier
  • Léane Rocha Lizardo
  • Alexandre Pottier
  • Svetlana Bulgaru
  • Dominique Bellanger
  • Marie Marsat
  • Rémi Pineau
  • Louise Danne
  • Alexandre Rampi
  • Mary Matos Falcao
  • Adrien Duplessier
  • Catherine Nadaud
  • Sacha Cuniere
  • Anavadée Chinien
Waleed Mouhali
Waleed Mouhali Liste Les Ecologistes
Pour une alternative de gauche écologiste et solidaire
  • Waleed Mouhali
  • Dominique Romarie
  • Yvelin Montouchet
  • Sandrine Soularue
  • Timothée Padioleau
  • Clémentine Renaud
  • Fabien Otfi
  • Léïla Simon
  • Matthieu Araman
  • Alexandrine Ammad
  • Clément Taillandier
  • Mahaut Axelle Manteaux
  • Cyrus André François Ashouri
  • Fatima Boukouti
  • Gérôme Valentin Marcel Niestrata
  • Maryvonne Keryvel
  • Jean-Hugues Suisse
  • Christine Collard
  • Raphaël Cahen
  • Célia Teyssier
  • Mehdi Florian Otfi
  • Béatrice Theyssier
  • Roger Fernandez
  • Joëlle Louise Jeanne Aste
  • Pierre Duclos
  • Josette Pailhas
  • Jean-Louis Romarie
  • Catherine Andrée Foucault
  • Constantin Yablonsky
  • Soazic Leon
  • Lionel Naturel
  • Aurélie Michel
  • Xavier Quérou
  • Katie Tangapriganin
  • Lucien Albert Duverger
  • Catherine Barbez
  • Cédric Gonne
  • Jocelyne Dellamore
  • Georges Zagdoun
  • Mauricette Grémy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Juvin
Philippe Juvin (31 élus) Union pour la majorite municipale 		6 136 75,98%
  • Philippe Juvin
  • Monique Raimbault
  • Ghislain De Boutray
  • Lauriane Teyssier
  • Baptiste Dubois
  • Nathalie Brondeau
  • Lilian Soubranne
  • Myriam Niari
  • Arnaud Robail
  • Anne Fommarty
  • Xavier Pinta
  • Caroline Boulvin-Bordet
  • Laurent Zacaropoulos
  • Michèle Michelet
  • François Kruger
  • Claire Charmette
  • Bruno De Soultrait
  • Christine Legendre
  • Baptiste Denis
  • Nelly Dézarnaud
  • Robert Citerne
  • Isabelle Juvin-Marleix
  • Olivier Autain
  • Laurence Fournier
  • Jean-François Dransart
  • Geneviève Gaillabaud
  • Xavier Dagras
  • Marie Routier
  • Sébastien Rivet
  • Catherine Vaudour
  • Vincent Grenard
Alexandre Faraut
Alexandre Faraut (2 élus) Agissons ensemble pour la garenne 		1 058 13,10%
  • Alexandre Faraut
  • Delphine Marie Aurélie Jouenne-Ruault
Anne-Gaëlle Courty-Ahmed
Anne-Gaëlle Courty-Ahmed (2 élus) La gauche pour la garenne 		881 10,91%
  • Anne-Gaëlle Courty-Ahmed
  • Waleed Mouhali
Participation au scrutin La Garenne-Colombes
Taux de participation 42,75%
Taux d'abstention 57,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 235

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Juvin
Philippe Juvin (30 élus) Union pour la majorité municipale 		7 314 71,36%
  • Philippe Juvin
  • Monique Raimbault
  • Jean-François Dransart
  • Marie Luciot
  • Jean-Ghislain De Boutray
  • Catherine Gamblin
  • Baptiste Dubois
  • Isabelle Caullery
  • Yves Perrée
  • Geneviève Gaillabaud
  • Jean-Pierre Hervo
  • Elsa Marques Da Silva
  • Jean-Philippe Ballin
  • Caroline Bordet
  • Laurent Zacaropoulos
  • Anne Fommarty
  • Xavier Pinta
  • Stéphanie Paillard
  • Yann Martin-Chauffier
  • Nathalie Bachelet
  • Arnaud Robail
  • Isabelle Juvin-Marleix
  • Olivier Autain
  • Michèle Michelet
  • Jean-Pierre Butet
  • Christine Legendre
  • Vincent Grenard
  • Marie Routier
  • Robert Citerne
  • Anne Fradin De Bellabre
Christophe Conway
Christophe Conway (2 élus) Union citoyenne pour la garenne 		1 198 11,68%
  • Christophe Conway
  • Annie Eisenstein
Nordine Ranji
Nordine Ranji (2 élus) Un nouveau souffle 		1 155 11,26%
  • Nordine Ranji
  • Anne-Gaëlle Courty
Adélaïde Naturel
Adélaïde Naturel (1 élu) Pour la garenne : l'humain d'abord 		582 5,67%
  • Adélaïde Naturel
Participation au scrutin La Garenne-Colombes
Taux de participation 58,04%
Taux d'abstention 41,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,66%
Nombre de votants 10 529

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