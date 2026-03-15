Résultat municipale 2026 à la Garenne-Colombes (92250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Garenne-Colombes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Garenne-Colombes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Garenne-Colombes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe JUVIN
Philippe JUVIN (33 élus) Union pour la Majorité municipale 		7 097 63,26%
  • Philippe JUVIN
  • Monique RAIMBAULT
  • Baptiste DUBOIS
  • Myriam DUPONT
  • François KRUGER
  • Noëlle NGUYEN
  • Anthony POUPLOT
  • Julie FOMMARTY
  • Laurent ZACAROPOULOS
  • Geneviève GAILLABAUD
  • Vincent GRENARD
  • Stéphanie PRAT
  • Jean-Pierre HERVO
  • Isabelle JUVIN-MARLEIX
  • Olivier AUTAIN
  • Samira NASAR
  • Baptiste DENIS
  • Laurence FOURNIER
  • Jean-François DRANSART
  • Michèle MICHELET
  • Xavier PINTA
  • Ivana KEMADJOU
  • Robert CITERNE
  • Claire CHARMETTE
  • Frédéric MAGNAN
  • Caroline BOULVIN
  • Xavier DAGRAS
  • Catherine PETIT
  • Halim M'SILTI
  • Christine LEGENDRE
  • Bruno DE SOULTRAIT
  • Marie ROUTIER
  • Aldo DI FILIPPO
Yann MARTIN-CHAUFFIER
Yann MARTIN-CHAUFFIER (3 élus) Esprit Village 		1 919 17,10%
  • Yann MARTIN-CHAUFFIER
  • Kim BUI
  • Michel LASKAR
Waleed MOUHALI
Waleed MOUHALI (2 élus) Pour une alternative de gauche écologiste et solidaire 		1 513 13,49%
  • Waleed MOUHALI
  • Dominique ROMARIE
Mélina BRAVO
Mélina BRAVO (1 élu) Rassemblement national pour La Garenne 		690 6,15%
  • Mélina BRAVO
Participation au scrutin La Garenne-Colombes
Taux de participation 56,43%
Taux d'abstention 43,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 11 366

Source : ministère de l’Intérieur

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