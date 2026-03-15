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19:21 - La Garenne-Colombes : élections municipales et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, La Garenne-Colombes est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 49,16% de cadres supérieurs pour 29 828 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 2 858 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (56,41%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 3 329 résidents étrangers, La Garenne-Colombes se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,62%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 4 288 euros/mois. En résumé, La Garenne-Colombes incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Vote RN à la Garenne-Colombes : les chiffres récents Le RN ne pesait que marginalement lors des élections municipales à la Garenne-Colombes il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 9,27% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 19,93% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 4,88% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à la Garenne-Colombes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 15,15% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 13,88% pour le mouvement lepéniste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Juvin.

16:58 - À la Garenne-Colombes, la participation s'annonce forte aux municipales Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à la Garenne-Colombes, l'abstention concernait 57,25 % des inscrits, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 20,21 % dans la ville (participation de 79,79 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 41,79 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 26,96 %, loin des 43,99 % affichés aux législatives de 2022. Si on prend un peu de recul, la ville s'affiche donc plutôt comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à la Garenne-Colombes, ce facteur jouera en définitive un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives en 2024 à la Garenne-Colombes ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à la Garenne-Colombes. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de la Garenne-Colombes avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Valérie Hayer avec 21,43% des inscrits. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à la Garenne-Colombes avaient ensuite propulsé aux avants-postes Philippe Juvin (Les Républicains) avec 57,32% au premier tour, devant Isabelle Dahan (Union de la gauche) avec 26,97%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription.

14:57 - La Garenne-Colombes : des verdicts très parlants dans les urnes il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville politiquement partagée. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de La Garenne-Colombes privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (40,90%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 18,90%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 80,07% pour Emmanuel Macron, contre 19,93% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de La Garenne-Colombes accordaient leurs suffrages à Philippe Juvin (LR) avec 41,14% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 47,33% des suffrages.

12:58 - Fiscalité à la Garenne-Colombes : une question brûlante en vue des municipales 2026 ? Témoignage d'une pression fiscale en recul depuis 2020 à la Garenne-Colombes, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,87 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de près de 1,19432 million d'euros environ la même année, contre 14 514 060 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à la Garenne-Colombes est passé à un peu moins de 25,13 % en 2024 (contre 18,05 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à la Garenne-Colombes a atteint 1 158 euros en 2024 contre 1 553 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à la Garenne-Colombes À la Garenne-Colombes, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Juvin (Les Républicains) a terminé en tête en récoltant 6 136 voix (75,98%). Deuxième, Alexandre Faraut (Union du centre) a rassemblé 13,10% des votes. La troisième place est revenue à Anne-Gaëlle Courty-Ahmed (Union de la gauche), rassemblant 10,91% des suffrages. Cette victoire au premier tour du candidat Les Républicains a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à la Garenne-Colombes, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche afin d'ébranler cette mainmise, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.