En direct

19:20 - La Genevraye : élections municipales et dynamiques démographiques À la Genevraye, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,80%. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,89%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 420 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,23%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,90%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,10%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à la Genevraye, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - Les données récentes du vote RN à la Genevraye Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à la Genevraye en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 25,61% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,80% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 20,89% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à la Genevraye comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 38,70% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 41,61% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,39% lors du vote final, synonyme de victoire pour Frédéric Valletoux.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à la Genevraye ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 66,21 % à la Genevraye lors de la précédente élection municipale (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que la pandémie du Covid semait le doute dans le pays. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 23,05 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 47,24 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,03 %, loin des 49,92 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une contrée distancée du processus électoral. Cet élément à la Genevraye constituera quoi qu'il en soit une variable majeure pour cette municipale.

15:59 - Genevraye : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le paysage politique de la La Genevraye a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (38,70%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 41,61% au premier tour, devant Frédéric Valletoux (Ensemble !) avec 29,44%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Ivanka Dimitrova culminant à 51,39% des votes sur place.

14:57 - Genevraye présentait un paysage particulier lors des dernières élections Globalement, le paysage électoral fait de La Genevraye une commune politiquement très disputée. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de La Genevraye privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (25,61%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 24,50%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,80% pour Marine Le Pen, contre 45,20% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de La Genevraye soutenaient en priorité Marie-Pierre Molina (Nupes) avec 25,00% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Frédéric Valletoux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 56,35%.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à la Genevraye avant les élections municipales de 2026 ? Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à la Genevraye, la taxe d'habitation a affiché un taux à 8,08 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 13 800 euros, loin des 83 590 € engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à la Genevraye s'est établi à 32,83 % en 2024 (contre 12,19 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à la Genevraye a représenté 823 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 452 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à la Genevraye Les résultats des précédentes élections municipales à la Genevraye ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Pour rappel, cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Sandrine Baizet a pris la première place avec 189 bulletins (100,00%). Juste derrière, Denis Soria a recueilli 100,00% des bulletins valides. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour d'élections municipales 2026 à la Genevraye, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si particulière. Il convient toutefois de souligner que le scrutin individuel n'est plus en vigueur depuis une réforme du mode de scrutin.