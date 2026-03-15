Résultat municipale 2026 à la Genevraye (77690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Genevraye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Genevraye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Genevraye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnes DUCREUX
Agnes DUCREUX (12 élus) LA GENEVRAYE AGIR POUR TOUS 		219 59,67%
  • Agnes DUCREUX
  • Jean-Luc MICHAUD-RUFFIER
  • Claire ANTOINE
  • Dominique DULONG
  • Virginie LAVOCAT
  • Gérard REFAUVELET
  • Laura DAUNY
  • Benoit AUDO
  • Margaux NOURTIRE
  • Jean-Luc JEZEQUEL
  • Christine HENRY
  • William BANSE
Denis SORIA
Denis SORIA (3 élus) Nouvel élan pour la Genevraye 		148 40,33%
  • Denis SORIA
  • Céline BREILLY
  • Grégory D'HALLUIN
Participation au scrutin La Genevraye
Taux de participation 65,48%
Taux d'abstention 34,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 387

Source : ministère de l’Intérieur

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