Résultat de l'élection municipale 2026 à la Gorgue : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Gorgue

Le deuxième tour des élections municipales à la Gorgue a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michel Dupas
Michel Dupas Liste Divers
vvnvrplg
  • Michel Dupas
  • Sabine Derocq
  • Didier Petyt
  • Nathalie Ermé
  • Mickaël Van Litsenborgh
  • Dorothée Merlen
  • Sébastien Devissi
  • Ludivine Hauspié Andréatta
  • Edmond Turpin
  • Virginie Bartek
  • Thierry Wambre
  • Émilie Saguerre
  • Georgy Herchin
  • Olivia Bassement
  • Frédéric Foltier
  • Dominique Jankovic
  • Bertrand Honoré
  • Nohla Dauchy
  • Bruno Bastien
  • Isabelle Chrétien
  • Matthieu Nevelstyn
  • Suzel Capelle
  • Anthony Waselynck
  • Apolline Barbara
  • Frédéric Pecqueur
  • Ombeline Paillot
  • Julien Haudiquet
  • Maëlys Pecqueur
  • Thierry Devosse
Caroline Mouflin
Caroline Mouflin Liste divers droite
lge
  • Caroline Mouflin
  • Julien Lahondes
  • Christelle Dequeker
  • Jean-Claude Choteau
  • Angelique Stopin
  • Mike Lemoine
  • Gaelle Penet
  • Benjamin Staszak
  • Helene Lavie
  • Joel Lebacq
  • Marina Clarebout
  • Cyril Decoene
  • Aline Truant
  • Daniel Hujeux
  • Angeline Verbrugge
  • Daniel Sabre
  • Rebecca Werquin
  • Ludovic Lecocq
  • Lucile Leleu
  • Francky Denuncq
  • Laura Miranda
  • Leonard Ourdouillie
  • Maryline Gruson
  • Patrice Marle
  • Veronique Bonas
  • Florian Perry
  • Honorine Herman
  • Guy Uberquoi
  • Olivia Ryckebusch
Monique Evrard
Monique Evrard Liste divers droite
lga
  • Monique Evrard
  • Philippe Mahieu
  • Anne-Sophie Leroy
  • Bruno Noro
  • Fabienne Duribreu
  • Christophe Troislouches
  • Laurene Mouflin
  • Jean-Marc Thuilliers
  • Christine Lecoeur
  • Laurent Gruez
  • Marie-Thérèse Verhaeghe
  • Cyril Leclercq
  • Emilie Douay
  • Christian Calonne
  • Dagmar Corriere
  • Alain Roginsky
  • Julie Ducourant
  • Thomas Prevost
  • Rebecca Bouquet
  • Pascal Lamoitte
  • Florence Donze
  • Francis Cayet
  • Laetitia Buseyne
  • Stephane Leclercq
  • Lauriane Carbenay
  • David Artaud
  • Daniele Debray
  • Joseph Ducroquet
  • Michele Lecoeuche
  • Guy Bossaert
  • Christelle Saraiva
Philippe Brouteele
Philippe Brouteele Liste Divers
uneavplg
  • Philippe Brouteele
  • Sabine Lafly
  • Jessy Courby
  • Sylvie Hautecoeur
  • Jean-Marc Marcant
  • Estelle Delattre
  • Yves Verheyde
  • Lucy Cardon
  • Dominique Delvart
  • Mathilde Duthoo
  • Benoît Broutin
  • Lydie Verdru
  • Thomas Lootvoet
  • Clara Coulibaly
  • Moïse Créteur
  • Delphine Tournay
  • Bruno Pollet
  • Virginie Loukabou
  • Jean-François Clay
  • Margot Waze
  • Daniel Courtaudiere
  • Sandrine Empis
  • Didier Cousin
  • Céline Vanyper
  • David Brutin
  • Caroline Berteloot
  • Victorien Cnockaert
  • Véronique Deronne
  • Jean-Marc Warembourg
  • Catherine Vermelle
  • Valentin Deronne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Gorgue

Tête de listeListe Voix % des voix
Monique EVRARD
Monique EVRARD (Ballotage) lga 		1 249 46,81%
Michel DUPAS
Michel DUPAS (Ballotage) vvnvrplg 		725 27,17%
Philippe BROUTEELE
Philippe BROUTEELE (Ballotage) uneavplg 		353 13,23%
Caroline MOUFLIN
Caroline MOUFLIN (Ballotage) lge 		341 12,78%
Participation au scrutin La Gorgue
Taux de participation 63,67%
Taux d'abstention 36,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 2 739

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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