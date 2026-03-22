Résultat de l'élection municipale 2026 à la Gorgue : les résultats du 2e tour

Programme de Philippe Brouteele à La Gorgue (Un nouvel élan avec vous pour la gorgue)

Nouvelle dynamique pour La Gorgue

La commune de La Gorgue a besoin d'un nouvel élan pour sortir des méthodes routinières. L'équipe dirigée par Philippe BROUTELE souhaite instaurer une dynamique modernisée et proche des habitants. L'objectif est de mettre les citoyens au cœur des préoccupations de la municipalité, en favorisant l'écoute et la transparence.

Engagement envers les habitants

Le programme met l'accent sur l'implication des habitants dans les décisions qui les concernent. Il est essentiel de renforcer la communication avec les citoyens sur tous les sujets. De plus, un partenariat solide avec les commerçants et les artisans est envisagé pour dynamiser l'économie locale.

Aménagement et sécurité

La sécurité des espaces publics est une priorité, avec des projets d'aménagement de voirie pour piétons et cyclistes. La rénovation du parc de caméras de vidéo-protection est également prévue pour garantir la tranquillité des habitants. Des informations sur les défibrillateurs seront fournies pour sensibiliser la population.

Développement durable

Le projet inclut des initiatives pour aménager le territoire en respectant l'environnement. Cela comprend la valorisation des espaces communaux et la promotion des économies d'énergie. Le tri des déchets et le compostage sont également des actions envisagées pour favoriser une gestion responsable des ressources.