Résultat de l'élection municipale 2026 à la Gorgue : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Gorgue [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Gorgue sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Gorgue.
L'actu des élections municipales 2026 à la Gorgue
11:43 - Monique Evrard largement en tête de la municipale dimanche dernier
Les élections municipales 2026 à la Gorgue ont vu Monique Evrard (Divers droite) terminer en tête il y a une semaine avec 46,81 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Michel Dupas a obtenu la seconde place avec 27,17 %. Le match a nettement tourné à l'avantage de la leader. Par ailleurs, avec 13,23 %, Philippe Brouteele s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Caroline Mouflin, avec la nuance Divers droite, a récolté 12,78 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. À noter que pour ce premier tour à la Gorgue, le vote a enregistré une participation de 63,67 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Gorgue
Le deuxième tour des élections municipales à la Gorgue a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michel Dupas
Liste Divers
vvnvrplg
|
|
Caroline Mouflin
Liste divers droite
lge
|
|
Monique Evrard
Liste divers droite
lga
|
|
Philippe Brouteele
Liste Divers
uneavplg
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Gorgue
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Monique EVRARD (Ballotage) lga
|1 249
|46,81%
|Michel DUPAS (Ballotage) vvnvrplg
|725
|27,17%
|Philippe BROUTEELE (Ballotage) uneavplg
|353
|13,23%
|Caroline MOUFLIN (Ballotage) lge
|341
|12,78%
|Participation au scrutin
|La Gorgue
|Taux de participation
|63,67%
|Taux d'abstention
|36,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|2 739
Source : ministère de l’Intérieur
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