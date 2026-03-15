Résultat municipale 2026 à la Gouesnière (35350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Gouesnière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Gouesnière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Gouesnière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme LEGRAND
Jérôme LEGRAND (15 élus) Agissons en commun pour demain 		563 52,03%
  • Jérôme LEGRAND
  • Lisa FOREST
  • Frédéric LEDUC
  • Audrey LE MAREC - FOURY
  • Patrick GAUTIER
  • Malory PIEDVACHE
  • Kévin DESCHAMPS
  • Hélène EBRARD
  • Argan TOUTANT
  • Vanessa TULASNE
  • Alexandre DELEPINE
  • Laura JOUET
  • Mathieu BLIN
  • Karine BOUSSAC
  • Thierry JOUANNE
Régis ELRIC
Régis ELRIC (4 élus) UNIS POUR L'AVENIR 		519 47,97%
  • Régis ELRIC
  • Danièle PICCO
  • Daniel BUSSY
  • Sandrine VITIS
Participation au scrutin La Gouesnière
Taux de participation 68,39%
Taux d'abstention 31,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 1 127

Source : ministère de l’Intérieur

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