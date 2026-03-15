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19:18 - Élections municipales à la Gouesnière : un éclairage démographique Quelle influence les habitants de la Gouesnière exercent-ils sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 37% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,73%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,40%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1184 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,75%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,53%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à la Gouesnière mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,99% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Le RN marque des points à la Gouesnière Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à la Gouesnière en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 22,70% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,33% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,77% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à la Gouesnière comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 32,37% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 34,23% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 35,42% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à la Gouesnière La mobilisation s'élevait à 57,93 % pour le premier tour des municipales de 2020 à la Gouesnière, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays alors que le pays était perturbé par le coronavirus. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les électeurs participent le plus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 80,72 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 54,97 % des électeurs (soit environ 852 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,28 %, bien au-delà des 48,43 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une commune civiquement engagée au regard des moyennes nationales. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à la Gouesnière sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Gouesnière en 2024 À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de la Gouesnière avaient poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 32,37% des inscrits. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de la La Gouesnière plébiscitaient ensuite Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) avec 36,24% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Luc Bourgeaux culminant à 64,58% des votes dans la localité. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que La Gouesnière s'affirmait alors toujours comme un territoire aux votes hétérogènes, dans la lignée de 2022.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins de 2022 à la Gouesnière ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de La Gouesnière plébiscitaient Jean-Luc Bourgeaux (LR) avec 25,03% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,53%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de La Gouesnière plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 34,59% des inscrits, devant Marine Le Pen qui obtenait 22,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,67% pour Emmanuel Macron, contre 37,33% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de La Gouesnière révèle une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Élections municipales à la Gouesnière : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale En ce qui concerne la fiscalité locale de la Gouesnière, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 594 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 532 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 37,17 % en 2024 (contre près de 17,27 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point depuis 2020. Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 28 100 euros en 2024. Une somme loin des 280 150 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 15,12 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à la Gouesnière ? À la Gouesnière, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Joël Hamel a distancé ses concurrents en totalisant 577 voix (72,94%). Juste derrière, Isabelle Brun a capté 27,05% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à la Gouesnière, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Pour renverser cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.