En direct

19:17 - Élections municipales à la Grande-Motte : un éclairage démographique En marge des élections municipales, La Grande-Motte émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 8 508 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 396 entreprises attestent une économie prospère. Dans l'agglomération, 17% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 43,46% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 335 personnes (3,94%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 493 €/mois, la commune affiche un taux de chômage de 15,54%, révélant une situation économique fragile. À la Grande-Motte, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Vers une avancée du RN à la Grande-Motte aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste restait loin du match lors de l'élection municipale à la Grande-Motte en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 26,55% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 48,98% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 25,90% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à la Grande-Motte comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 37,93% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 44,80% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 69,51% lors du vote final, synonyme de victoire pour Charles Alloncle.

16:58 - Aux dernières municipales, 54,58 % d'abstention à la Grande-Motte Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à la Grande-Motte, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle clé sur les résultats. Pour rappel, la participation atteignait 45,42 % lors des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que le Covid-19 avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 76,51 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 56,93 % des électeurs (soit environ 5 008 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,40 %, bien au-delà des 49,63 % enregistrés en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville s'affiche in fine comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Grande-Motte en 2024 Les élections européennes 2024 à la Grande-Motte avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,93%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,26% des voix. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de la La Grande-Motte soutenaient en priorité Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) avec 44,80% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Charles Alloncle culminant à 69,51% des votes sur place. Le panorama politique de la La Grande-Motte a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de la Grande-Motte s'était clairement orientée à le centre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de La Grande-Motte portaient leur choix sur Patrick Vignal (Ensemble !) avec 34,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 72,33%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Grande-Motte quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,43% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 26,55%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,02% pour Emmanuel Macron, contre 48,98% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - La municipalité de la Grande-Motte a généralement augmenté sa fiscalité locale Alors que les impôts locaux se sont accrus à la Grande-Motte entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,95 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 7,34025 millions d'euros la même année. Un montant loin des 7 342 730 € engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à la Grande-Motte a évolué pour se fixer à environ 36,75 % en 2024 (contre 15,30 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à la Grande-Motte a représenté environ 2 883 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 717 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une majorité Divers droite issue des résultats des élections municipales de 2020 à la Grande-Motte Qui avait remporté le scrutin municipal en 2020 à la Grande-Motte ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Stéphan Rossignol (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses adversaires avec 69,20% des suffrages. Sur la seconde marche, Serge Durand (Divers droite) a rassemblé 15,15% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ce scrutin de 2026 à la Grande-Motte, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour l'opposition, renverser une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi immense, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.