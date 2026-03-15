Résultat municipale 2026 à la Grande-Motte (34280) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Grande-Motte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Grande-Motte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Grande-Motte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphan ROSSIGNOL
Stéphan ROSSIGNOL (27 élus) LA GRANDE MOTTE MON AMOUR 		4 249 85,10%
  • Stéphan ROSSIGNOL
  • Isabelle BERGÉ
  • Bernard REY
  • Joëlle JENIN-VIGNAUD
  • Brice BONNEFOUX
  • Véronique REINARD
  • Thierry BOUVAREL
  • Fabienne WIEWIORA
  • Clément BERGER
  • Aline VANDROMME
  • Philippe ABEL
  • Odette BALLANT
  • David LAUZIN
  • Emmanuelle RICHARD-ROUAIX
  • Philippe BONNET
  • Émilie VITRY
  • Xavier VINCENT
  • Sophie CAUDAL
  • Christian ALUCE-DELAGE
  • Pauline HEINRICH
  • Benjamin HUC-BERARDI
  • Nathalie HOREAU
  • Sébastien FABRE
  • Patricia CAROLUS-DANIEL
  • Jean-Michel DAVIDOU
  • Dominique LE DOLEDEC
  • Nino GRANDJEAN
Serge DURAND
Serge DURAND (2 élus) LA GRANDE MOTTE PASSIONNEMENT 		744 14,90%
  • Serge DURAND
  • Philippa SIEMIANO
Participation au scrutin La Grande-Motte
Taux de participation 57,11%
Taux d'abstention 42,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Nombre de votants 5 230

Source : ministère de l’Intérieur

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