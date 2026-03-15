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19:20 - Le poids démographique et économique de la Grande-Paroisse aux élections municipales Quel portrait faire de la Grande-Paroisse, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 2 899 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 131 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (82,94%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 180 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 422 €/an, la ville aspire à un avenir prospère. En conclusion, à la Grande-Paroisse, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN marque des points à la Grande-Paroisse Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à la Grande-Paroisse en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 34,11% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 55,32% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 28,64% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à la Grande-Paroisse comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 44,07% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 43,90% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 49,84% lors du vote final.

16:58 - Grande-Paroisse : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 955 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à la Grande-Paroisse, ce qui donnait un taux de participation de 50,18 %, une proportion assez classique, beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 76,06 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 53,83 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,46 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 46,06 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter. En ce jour d'élection municipale 2026 à la Grande-Paroisse, cette réalité sera en définitive très observée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Grande-Paroisse a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,07%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à la Grande-Paroisse avaient ensuite propulsé aux avants-postes Davy Brun (Rassemblement National) avec 43,90% au premier tour, devant Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) avec 31,31%. Au second tour, c'est en revanche Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 50,16% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à la Grande-Paroisse ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de La Grande-Paroisse privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (34,11%), devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 23,91%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,32% pour Marine Le Pen, contre 44,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de La Grande-Paroisse accordaient leurs suffrages à Dominique Lioret (RN) avec 28,64% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) en première position avec 58,13% des suffrages. Cette physionomie politique de La Grande-Paroisse dessine donc un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à la Grande-Paroisse depuis 2020 ? Illustration d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à la Grande-Paroisse, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,07 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 79 530 € la même année, contre 686 320 € engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à la Grande-Paroisse atteint désormais un peu plus de 37,09 % en 2024 (contre 19,09 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à la Grande-Paroisse a représenté environ 783 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 804 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à la Grande-Paroisse ? L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à la Grande-Paroisse est riche d'enseignements. Au terme du premier tour à l'époque, Emmanuel Ledoux a décroché la tête du classement en recueillant 76,06% des soutiens. À ses trousses, Sandrine Gerin a rassemblé 23,93% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Emmanuel Ledoux a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette élection de 2026 à la Grande-Paroisse, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une telle majorité représentera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.