Résultat municipale 2026 à la Grande-Paroisse (77130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Grande-Paroisse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Grande-Paroisse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Grande-Paroisse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel LEDOUX
Emmanuel LEDOUX (20 élus) ENSEMBLE, CONTINUONS POUR LA GRANDE PAROISSE 		847 71,12%
  • Emmanuel LEDOUX
  • Laurence SIMON
  • Serge COURROUX
  • Joëlle CROCHET
  • Jean-Luc EVEN
  • Danièle MARTINET
  • Jean RIFFAUD
  • Doris BERDUGO
  • Jibraïl AMRI
  • Amélie WILM
  • Emmanuel LABADILLE
  • Sylvie GOMES
  • Vincent ROCHER
  • Neerushadevi CHEDEMBRUM
  • Dimitri ARNOULD
  • Emilie GIRAUD
  • Jean-Claude GALLOIS
  • Axelle George TORBAL
  • Fabrice AUBERT
  • Malory AUMONT
Adeline SALGUEIRO VIDAL
Adeline SALGUEIRO VIDAL (3 élus) LA GRANDE PAROISSE, C'EST VOUS ! 		344 28,88%
  • Adeline SALGUEIRO VIDAL
  • Simon LESIMPLE
  • Sandrine GERIN
Participation au scrutin La Grande-Paroisse
Taux de participation 61,62%
Taux d'abstention 38,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 1 222

Source : ministère de l’Intérieur

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