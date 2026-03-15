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19:18 - Élections municipales à la Hague : impact de la démographie et de l'économie locale Au cœur de la campagne électorale municipale, La Hague se présente comme une commune dynamique et animée. Avec une population de 11 444 habitants répartis dans 6 250 logements, cette ville présente une densité de 77 hab par km². Ses 505 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 3 508 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (75,26%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,89% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 648 euros par mois, la commune aspire à un avenir prospère. À la Hague, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à la Hague Le RN ne figurait pas parmi les listes arrivées en tête lors des élections municipales à la Hague il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 23,62% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 41,09% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 17,19% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à la Hague comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 29,81% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 31,87% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 42,59% le dimanche suivant.

16:58 - Hague : 51,62 % d'abstention à la dernière élection municipale Dans le cadre des municipales 2026 à la Hague, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle pivot sur les résultats. Pour rappel, la participation s'élevait à 48,38 % lors des municipales de 2020, une proportion assez classique alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, une part importante des électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été évalué à 79,26 %. La mobilisation atteignait pour sa part 55,50 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,38 %, contre seulement 53,56 % en 2022. Prendre du recul sur cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger La Hague comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à la Hague Les élections des députés à la Hague organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Anna Pic (Union de la gauche) en pole position avec 32,55% au premier tour, devant Nicolas Conquer (Union de l'extrême droite) avec 31,87%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anna Pic culminant à 57,41% des suffrages exprimés dans la commune. Le rendez-vous des Européennes en amont à la Hague avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,81%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,81% des votes. Cette exploration des résultats de 2024 révèle en conséquence que La Hague s'affirmait alors toujours comme un paysage politique fragmenté, fortifiant son orientation.

14:57 - À la Hague, les votants ont fait un choix singulier en 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de La Hague portaient leur choix sur Anna Pic (Nupes) avec 31,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Anna Pic virant de nouveau en tête avec 52,56% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de La Hague votaient en priorité pour Emmanuel Macron (28,86%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 23,62%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en offrant 58,91% pour Emmanuel Macron, contre 41,09% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à la Hague avant les municipales ? Pour ce qui est des contributions locales à la Hague, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 3 549 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 3 036 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 42,33 % en 2024 (contre 19,28 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 206 170 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 967 400 euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 10,19 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à la Hague À la Hague, les résultats du scrutin municipal précédent se sont révélés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier vote à l'époque, Manuela Mahier (Divers gauche) a imposé son rythme en totalisant 2 005 suffrages (46,13%). Deuxième, Jean-Marc Frigout (Divers gauche) a obtenu 1 377 votes (31,68%). Dominique Belhomme (Divers droite) suivait, rassemblant 964 électeurs (22,18%). Un large retard. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Manuela Mahier l'a finalement emporté avec 47,90% des voix, face à Jean-Marc Frigout s'adjugeant 36,34% des votants et Dominique Belhomme obtenant 659 bulletins (15,74%). La logique a été respectée avec un écart qui s'est accentué, scellant un résultat incontestable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Bien que Jean-Marc Frigout ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 144 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.