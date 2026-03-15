Résultat municipale 2026 à la Hague (50440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Hague a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Hague, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Hague [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Manuela MAHIER
Manuela MAHIER (54 élus) LA HAGUE ENSEMBLE 		3 169 55,60%
  • Manuela MAHIER
  • Antoine DIGARD
  • Anne LARGERIE
  • Philippe MERCIER
  • Sandrine MUZOTTE
  • Sébastien LELONG
  • Nathalie DUBOST
  • Bruno LETOURNEUR
  • Chantal ADOUE
  • Arie VAN ROSSEN-BROUZENG
  • Marie LAPPREND
  • Baptiste DUREL
  • Pascale JUMELIN
  • Emmanuel LEFRÉTEUR
  • Nicole JEAN
  • Mathieu GAUMAIN
  • Gwladys ALLENO
  • Simon CERVANTÈS
  • Angélique MASBONÇON
  • Pascal MONHUREL
  • Sandra DEBLÉ
  • Jean LECOSTEY
  • Marie-Suzanne BONNISSENT
  • Pierre TOLLEMER
  • Sophie FORGUES
  • Antoine LUPO
  • Isabelle MORIN-BONNISSENT
  • Lorris GARÇON
  • Virginie SEIGNEUR
  • Sébastien LIOT
  • Julie KLEIN
  • Guy MARTINEAU
  • Mariette STREBLER
  • Martial JEAN
  • Alice RUAULD
  • Simon GUILLOT
  • Emilie GOETZ
  • David LUCAS
  • Pauline BEDEL
  • Jacques HAMELIN
  • Virginie GLINEL
  • Didier NAERT
  • Julie CASTILLE
  • Patrick JOURDAIN
  • Annabelle TUFFIER
  • Georges DOUAT
  • Isabelle ADDES
  • Fabrice DIGUET
  • Isabelle RENET
  • Jean-Lin FLIPO
  • Séverine GUIOMAR
  • Wilfried LEPVREAU
  • Véronique GRISNEAUX
  • Noël SANSON
Olivier DESQUESNES
Olivier DESQUESNES (15 élus) NOUVELLE HAGUE 		2 531 44,40%
  • Olivier DESQUESNES
  • Christine GRAVEY
  • Jean-Marc FRIGOUT
  • Corinne CHERON
  • Sébastien BOULARD
  • Angélie PIGNOT
  • Jean-Louis MICHEL
  • Nathalie LADVENU
  • Thomas PERROTTE
  • Michelle HOUCHARD
  • Guillaume LECOCQ
  • Nathalie GUILLEMETTE
  • Thibault LEBLANC
  • Mélanie CHARDOT
  • Tom DUMONT
Participation au scrutin La Hague
Taux de participation 61,66%
Taux d'abstention 38,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 5 866

Source : ministère de l’Intérieur

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